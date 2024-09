Interpol er tilbage med singlen “The Rover” og et nyt album er på trapperne

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

New Yorker-bandet Interpol var i 00’erne med til at definere det 21. århundredes alternative rocklyd med deres guitarekvilibrisme og tynde slips. Nu er de tilbage med deres første album i fire år. På en livestreamet pressekonference fra Mexico City annoncerede bandet den nye plade Marauder, der udkommer den 24. august, og de afslørede samtidig den første single fra pladen, “The Rover”. Og sangen er sindssygt Interpol-agtig med guitarmelodier, der skyder frem og tilbage, og en lige så bastant rytmesektion, som den plejer at være, der blandt andet byder på den der catchy “This Charming Man”-trommefinte, der også var på “Say Hello to the Angels”.

Ifølge en pressemeddelelse handler Marauder om selv-mytologisering. Frontman, guitarist og bassist Paul Banks udtaler blandet andet: “Jeg har altid syntes, at det selvbiografiske var alt for snæver en referenceramme. Jeg har det sådan, at jeg nu er blevet i stand til at romantisere visse dele af mit liv.” Det, synes jeg, så ikke er en særligt ny ting for Paul Banks, en mand med en del forskellige musikalske aliasser. Under alle omstændigheder kan du selv tjekke “The Rover” ud herunder.