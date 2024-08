Intime billeder af mit forhold til min bedste vens mor

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Holland.

Den belgiske fotograf Alexander Deprez er gift med Natalie Nijs, som er 24 år ældre end ham og samtidig er hans bedste vens mor. Hans projekt NN er en række analoge billeder af deres dagligdag sammen. Jeg talte med Alexander om kærlighed, tabu og ærlighed.

VICE: Hvornår mødte du Natalie?

Alexander Deprez: For omkring tre år siden tilbragte jeg hele sommeren sammen end min bedste ven Niels i Ghent. Min ekskæreste og jeg havde lige slået op, og jeg følte mig fanget i den by, jeg boede i. Ghent var så meget sjovere. Natalie er Niels’ mor, så vi boede sammen, og jeg kan huske, at vi altid sad på terrassen sammen, hvor vi snakkede og røg.

Lige fra første gang vi mødtes, var der ingen tvivl om, at der var kemi imellem os, men vi gjorde ikke noget ved det i et stykke tid. Hun var min vens mor, og vi var meget bevidste om aldersforskellen. Altså indtil vi endte med at gå i seng med hinanden efter hendes fødselsdagsfest det år.

Alle billeder af Alexander Deprez.

Hvordan reagerede din bedste ven på det?

Der var en del andre mennesker i rummet, da vi begyndte at kysse – festen var stadig i gang. Der var nogen, der var ret chokerede, og man kunne høre folk sige “wow” og “shit”, men alle andre grinede bare af det. Også Niels. Vi var alle sammen ret fulde.

Jeg tror, han synes, det var ret hårdt, da vi begyndte at være rigtigt kærester. Han følte tit, at han var tredje hjul, og at jeg var ham, der kom og blandede sig i hans familie. Men i sidste ende fungerede det, og jeg tror, vi er okay nu.

Er folk meget fordømmende, når de ser jer sammen?

Det er ikke så slemt. Man får nogle kommentarer hist og her, men de kommer altid fra mennesker, som ikke kender mig særlig godt. Nogle gange ignorerer de piger, der er jævnaldrende med mig, Natalie fuldstændig. Og der er mænd på hendes alder, der er meget dominerende og konkurrerende overfor mig. Det virker som om, at de har et behov for at fortælle om alle de ting, de gjorde, da de var yngre, og hvor mange kvinder, de kunne have fået.

Jeg føler, at der er mange, der ikke tager vores forhold seriøst. Jeg tror, de tænker, at før eller siden vil jeg hellere være sammen med nogen på min egen alder. Men vi er ligeglade med, hvad folk synes. Natalie og jeg vil hellere grine af det i stedet for at blive frustrerede. Faktisk nyder jeg næsten at se de forvirrede ansigtsudtryk, når vi kysser på gaden.

Du har taget billeder af Natalie lige siden I begyndte at være sammen, men hvorfor besluttede du dig for at offentliggøre dem? Handler det om at bryde et tabu?

Jeg tror allerede, vi bryder tabu ved at være sammen. Med det her projekt vil jeg gerne sætte fokus på noget andet, som er meget normalt i Flanderen og især her i den vestlige del: Folk bekymrer sig alt for meget om, hvad andre tænker. Vi er alt for vant til at have masker på. Når du har problemer, eller der er noget galt, må du ikke vise det. Alle kender til hinandens problemer, men ingen taler om dem. Det er klart, at folk til sidst bryder sammen, for ingen kan håndtere alt det pres alene. Jeg synes, det er en meget undertrykkende kultur.

Jeg er meget ærlig omkring mig selv, mit liv og det miljø, jeg lever i, fordi jeg tror, verden ville være et meget bedre sted, hvis vi alle sammen åbnede lidt op. Nogle gange tror folk, at jeg kun gør det for at chokere, men det er altså ikke rigtigt. Jeg er bare ikke bange for at vise, hvem jeg er, selvom mit liv indeholder ting, som bliver betragtet som tabu – for eksempel sex, fester og stoffer.

Hvad elsker du mest ved Natalie?

Jeg kan virkelig godt lide, at hun har så meget selvtillid. Det giver vores forhold en masse stabilitet og tiltro. Unge mennesker har alt for travlt med at hævde dem selv både i deres parforhold og i samfundet, og det skaber en masse jalousi og mistænkelighed.

Hun lader mig tage billeder af hende, selv i de mest uflatterende situationer. Vi er stort set enige om alt. Nogle mennesker er meget strikse med, hvordan de bliver portrætteret, men hun er ret ligeglad. Hun ved hvem hun er, og det er godt nok. Jeg har virkelig fået mulighed for at udvikle min egen stil, mens jeg har været sammen med hende. Det er ikke fordi, hun beslutter noget for mig, men mere fordi hun lærer mig at være mig selv.

Se flere af Alexander Deprez’ billeder herunder.