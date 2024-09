Intime billeder fra Mekka under pilgrimsfærden Hajj

Pilgrimmene venter på at solnedgangsbønnen skal begynde.



I efteråret rejse jeg sammen med min mor til Mekka i Saudi-Arabien på den hellige pilgrimsfærd Hajj. Hajj er en af de største menneskeforsamlinger i verden med cirka to millioner deltagere om året. Rejsen er en af Islams fem søjler, og hver muslim skal udføre pilgrimsfærden en gang i sin livstid, hvis han eller hun har midlerne til det. Jeg ville ikke have, at mit fotoprojekt skulle forstyrre min spirituelle rejse, så jeg sørgede for kun at tage billeder efter, at jeg havde udført de religiøse ritualer. Samtidig er fotografierne en stor del af min måde at se verden på, så jeg havde lyst til at fotografere alt det, der var omkring mig.

Det var utroligt smukt at se kærligheden imellem alle pilgrimmene uanset deres race og nationalitet. Jeg mødte muslimer, som var rejst hele vejen fra Burkina Faso, Filippinerne, Kina, Italien og Spanien. Jeg mødte mange forskellige mennesker med forskellige historier. En af de historier, der gjorde størst indtryk på mig, var et ægtepar i 70’erne fra Indien, Ahmed og Fatima, som fortalte mig, at de havde sparet op til Hajj i 40 år. Ahmed sagde, at det havde været hans livs største bekymring, om det ville kunne lade sig gøre, men at nu kunne de dø med ro.

Videos by VICE

Jeg har bedt i retning mod Mekka hele mit liv, men jeg havde kun set Ka’baen på billeder og videoer. Det er svært at forklare, hvor overvældende det var at se Ka’baen. Inden da kunne jeg ikke huske, hvornår jeg senest havde grædt, men da jeg så Ka’baen første gang, kunne jeg slet ikke stoppe igen.

Pilgrimmene holder fast i porten til Ka’baen

Tunnelen, der fører til Jamarat, hvor den rituelle djævlestening finder sted.

Pilgrimmene kommer til Jamarat.

En kvinde med tørklæde beder om almisser.

En pilgrim gør sig klar til at kaste en sten.

Pilgrimmene går tilbage til Mina, hvor de allesammen bor under Hajj.

For at fuldføre Hajj rejsen, skal man som pilgrim have sit hår barberet eller klippet.

Selvom det er ulovligt, klipper pilgrimmene ofte hinanden, så håret flyver i gaderne.

En ældre mand med et barn på ryggen, mens han udfører Tawaf (den hellige omkredsning af Ka’baen)

En vagt sikrer, at pilgrimmene ikke slås, når de forsøger at røre ved den “Sorte Sten.”

Pigrimmene under ‘Talbiya Du’a’ bønnen ved Miqat uden for Mekka på Arafat dagen.

En pilgrim står på et bjerg.

En pilgrim fremsiger ‘Talbiya Du’a’ bønnen lige før Arafat dagen slutter. Inden for Islam begynde den nye dag lige efter solnedgang.

Et af kravene under Hajj er, at man skal sove i Muzdalifah en enkelt nat.

Fuglene flyver, mens folk venter på busser og biler for at komme til Jeddah og Medina.

Børnene venter i bilen.

Disse pilgrimme kom fra Afrika og sagde, at legetøjspistolerne ville være en sjov gave til deres børn.

En Saudiaraber tæller sine penge.

Denne mand bad mig om at tage et billede af ham, da han så mit kamera.

Moskéerne bliver så fyldte under Hajj, at mange er nødt til at bede udenfor.

Katte på markedspladsen.

Aziziyah – et område tæt på den hellige moské (Ka’baen) hvor mange pilgrimme bor før og efter, at Hajj er fuldført.

En indisk kvinde læser Koranen, mens hun udfører Tawaf. Mange kvinder under Hajj farvekoordinerer deres beklædning, så de ikke bliver væk fra hinanden. Især fra de asiatiske lande er der mange i stærke farver som lilla og pink.