Irans nye lov om statsborgerskab lokker migranter til at kæmpe i Syrien

I begyndelsen af maj kunne Irans officielle nyhedsbureau Islamic Rebublic News fortælle, at landets parlament har vedtaget en lov, som giver staten mulighed for at tildele statsborgerskab til børn, forældre og ægtefæller til de udlændinge, som er blevet slået ihjel i kamp for Iran. Lovteksten er specifikt gældende for dem, som “mistede livet på en mission for Iran under Iran-Irak-krigen i 1980-1988.” Et ukendt antal udlændinge – primært afghanere og irakere – støttede nemlig under denne krig den nyoprettede islamiske republik i dens kamp mod Saddam Hussein.

Loven skaber til gengæld også en mulighed for at give statsborgerskab til familiemedlemmer til udlændinge, som dør i andre konflikter på Irans side. Derfor tolker mange den nye lov som en strategi til at rekruttere flygtninge til de styrker, der skal støtte Syriens præsident Bashar al Assad i kampen mod Islamisk Stat og grupper med tilknytning til al-Qaeda.

“Der er ikke andre grunde til, at denne lov skulle blive en realitet nu,” udtalte Philip Smith, forsker ved Washington Institute for Near East Policy, som monitorerer de iranske styrker i Syrien, hvor – ifølge Smith – afghanske migranter bliver behandlet som kanonføde.

Iran huser et kæmpestort antal migranter fra de omkringliggende lande. Cirka tre millioner af dem er afghanere, og mange af dem er fra den etniske Hazara- og religiøse shia-minoritet. Nogle af dem har boet i Iran siden den sovjetiske invasion af landet i 1979. Andre er nytilkomne flygtninge fra krigen i landet, og andre bor der midlertidigt, mens de skaffer midler til at flytte et andet sted hen.

“Mange afghanske flygtninge, både med og uden papirer, bliver frataget mange af deres basale og essentielle menneskerettigheder og offentlige ydelser,” fortæller Khadija Abbasi, som er tidligere afghansk Hazara-flygtning I Iran, og som nu arbejder på en ph.d.-afhandling i Geneve om sit folks oplevelser. Afghanske flygtninge bliver angiveligt nægtet adgang til uddannelse, arbejde, kørekort og endda SIM-kort.

De afghanske styrker fra Iran har været i Syrien siden 2012 – kun et år inde i landets borgerkrig. I slutningen af 2013 dannede de Fatemiyoun-brigaden – en milits på mellem 10.000 og 20.000 afghanere, som angiveligt kæmper under kommandoen af Iranian Revolutionary Guard.

Den iranske regering har gentagende gange benægtet at have en direkte forbindelse til gruppen. Den insisterer i stedet på, at de hundredevis til tusindvis af officerer fra Iranian Revolutionary Guard i Syrien er der som rådgivere til Assad-regimet eller som frivillige, som hjælper med at organisere andre grupper af frivillige – inklusiv udlændinge fra Irak, Libanon og Pakistan. Den iranske udlægning af sagen taler for, at Fatemiyoun-brigaden består af religiøse shiamuslimer, som er i Syrien for at beskytte landets helligdomme mod ekstremistiske sunnimuslimer.

Man kan godt forstå, at folk er villige til at sætte livet på spil for at give deres børn mulighed for at gå i skole i Iran.



Det er givetvis delvist sandt. En del af brigadens styrker er afghanske flygtninge, som har boet tæt ved en vigtig helligdom i Syrien siden 1990’erne, hvor de flygtede fra Taleban. Da en selvmordsbomber angiveligt forsøgte at angribe helligdommen i 2012, mobiliserede de afghanske flygtninge sig rundt om den, og flere kom angiveligt til direkte fra Afghanistan med det eksplicitte formål at beskytte den.

Der er til gengæld rigeligt med beviser på, at Fatemiyoun-brigaden faktisk er en indsatsstyrke som trænes og koordineres af Iran. “Fatemiyoun er en meget betydningsfuld kampstyrke,” fortæller Peter Bouckaert, som står bag en ny rapport om emnet til Human Rights Watch. “De var involveret i kampene omkring Aleppo, som generobrede to små byer for kun et måneder siden… Det samme gælder de nylige kampe i det østlige Syrien omkring Palmyra.”

Der findes adskillige beretninger, der bevidner, at Iran i årevis har brugt lokkemidler (som løftet om statsborgerskab og en løn på, hvad der svarer til cirka 3500-7000 kroner om måneden for soldater) og trusler (som fængselstraf eller udvisning af illegale migranter eller migranter, der er involveret i ulovlige handlinger) til at få migranter til at tilslutte sig den syriske konflikt. De har også givet dem statslige begravelser med gæster fra Revolutionary Guard, militæret og andre embedsmænd og rapporteret om det i landsdækkende medier. Ifølge Scott Lucas – som er professor ved University of Birmingham, og som monitorerer Irans aktiviteter i Syrien – forsøger landet at rekruttere alle afghanere, uanset om de er længerevarende eller midlertidige flygtninge.

Amir Toumaj er forsker ved Foundation for Defense of Democracy og undersøger Irans indenrigspolitik. Han vurderer, at den nye lov om statsborgerskab har til formål at modvirke deserteringer fra brigaden. Loven offentliggør også implicit tilskyndelserne til at kæmpe for Iran, som tidligere kun har været kommunikeret fra person til person, og det kan derfor ende med, at rekrutteringen stiger.

Set i lyset af den seneste tids hårde linje over for afghansk migration i Europa kunne man tro, at disse tilskyndelsesmidler ville lede et antal migranter til Iran. Lisa Schuster fra City University London, som for nylig udførte feltarbejde om migrationsudfordringer i Afghanistan, fortæller, at de fleste af de her migranter – selv dem, som har taget midlertidigt ophold i Iran – formentlig stadig er opsat på at nå frem til Europa.

I mine øjne er det her en modbydelig lov



Khadija Abbasi fastholder, at loven vil få en del afghanske Hazara-flygtninge til at deltage i den syriske konklift. Især anden- eller tredjegenerationsflygtninge, som aldrig har været i Afghanistan, og som identificerer sig med den iranske kultur, selvom de bliver diskrimineret. “Man kan godt forstå, at folk er villige til at sætte livet på spil for at give deres børn mulighed for at gå i skole i Iran,” forklarer Abbasi.

Der er desværre ingen garanti for, at familierne til de pågældende individer rent faktisk får gavn af lokkemidlerne, hvis de dør i kamp. Landet har tidligere brudt lignende løfter over for medlemmer af Fatemiyoun-brigaden, som fortæller, at de blev nægtet iransk statsborgerskab efter have kæmpet i Syrien. Scott Lucas mistænker, at Iran ikke har den bureaukratiske infrastruktur til at kunne tilbyde statsborgerskab. I stedet forventer han og Lisa Schuster, at landet vil foretage nogle få kontrollerede og højt profilerede bevillinger af statsborgerskab for at hjælpe krigsindsatsen på vej.

Uanset hvor mange migranter, der tilslutter sig konflikten i Syrien på baggrund af loven, og hvor mange personer Iran ender med at bevilge statsborgerskab, er tanken om, at Iran tvinger en marginaliseret befolkningsgruppe, hvoraf mange ikke kan tage tilbage til Afghanistan af frygt for deres liv, ind i en dødsensfarlig krigszone, mildest talt forstyrrende.

“I mine øjne er det her en modbydelig lov,” siger Abbasi.

