Irere i hele verden rejser hjem for at stemme mod abortforbuddet

I denne uge går irerne til stemmeurnerne for at beslutte, om den kontroversielle ottende forfatningsændring fra 1983, som forbyder abort under alle omstændigheder bortset fra tilfælde, hvor kvindens liv er i fare, skal afskaffes.

I dag skal irerne ved en folkeafstemning afgøre, om den ottende forfatningsændring skal tilbagerulles. Loven – som forbyder abort og er en af de strengeste antiabort love i verden – fastslår, at en kvinde og hendes foster har ”ligeret til livet”.



På nuværende tidspunkt kan en kvinde i Irland kun få foretaget en abort, hvis hendes liv er i fare som følge af komplikationer ved graviditeten. Det betyder, at i tilfælde, hvor en kvinde for eksempel er blevet voldtaget, bærer et misdannet foster eller er blevet gravid som følge af incestovergreb, er abort ulovligt og straffes med op til 14 års fængsel.

Afstemningen har skabt voldsom debat i Irland, og har sat fokus på de kummerlige vilkår, kvinder har levet under, på grund af loven. Der er eksempler på kvinder, som er blevet tvunget til at gennemføre en graviditet, selv om fosteret var misdannet og kvinder, som har måttet rejse ud af landet for at få foretaget en abort.

I denne uge strømmer tusindvis af udenlandsboende irere tilbage til deres hjemland for at stemme for en ophævelse af loven. De mange rejsende har i den forbindelse startet en kampagne via sociale medier under #HomeToVote, hvor de deler historier fra deres rejser og begrunder deres valg.

En af dem er Lianne Hickey, som flyver hjem til Irland fra London, hvor hun bor i dag, for at stemme mod loven. ”For mig er det en måde at vise piger og kvinder i Irland, at deres rettigheder betyder noget for mig,” skriver hun i et essay for Broadly om sin beslutning.

Og der er tusindvis af irere fra hele verden, der har valgt at gøre som hende. Skuespilleren Lauryn Canny har tweetet, at hun foretager den 8.000 kilometer lange rejse fra Los Angeles til Irland for at stemme. En anden kvinder tweeter om sin rejse til Irland fra Vietnam, og en mand har tweetet om sin begejstring over at møde flere af sine irske landsmænd på flyet fra Buenos Aires, der alle var på vej til Irland for at stemme.

Men det er ikke kun irere på vej hjem, der tweeter under hashtagget. Der er også personer, som enten ikke er irske statsborgere eller ikke kan nå hjem i tide, som tilbyder at dække rejseomkostninger for irere, som kan nå afstemningen.

Resultatet af afstemningen ventes sent fredag aften, selv om man dog må vente til lørdag morgen for den endelige opgørelse.