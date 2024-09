På frontlinjen med de frivillige krigere, der bekæmper Islamisk Stat

I 2015 nåede krigen mod terror Europa, da IS-tilhængere angreb og dræbte over 100 civile i Paris, og igen i sidste måned, da både en metrostation og lufthavnen i Bruxelles blev udsat for bombeangreb.

Siden er Tyskland gået ind i kampen mod Islamisk Stat. Det tyske militær har indsat kampfly, men der er også mange civile tyskere, der ønsker at blande sig i konflikten på landjorden. VICE Tyskland tog til Rojava-regionen i det nordlige Syrien for at finde de internationale statsborgere, der har valgt at forlade deres hjem og familier for at kæmpe side om side med de kurdiske kommandosoldater mod en af verdens mest magtfulde terrororganisationer.

VICE-journalisten Sebastian Weiss mødes med de internationale borgere, der forsøger at sætte en stopper for Islamisk Stats fremmarch og hjælpe med at skabe et mere demokratisk samfund i de syriske landsbyer, der kun ligger lidt under 50 km fra IS-højborgen Raqqa. Han møder en polsk mor, hvis fire børn kæmper sammen med YPJ soldater, en socialrådgiver, der arbejder med genopbygningen af uddannelsessystemets infrastruktur i landet, og en 25-årig tysk hærfører i YPG for at finde ud af, hvorfor de hver især forlod deres hjem for at udkæmpe et andet lands krig.