Vi spiste den mest hadede pizza på internettet

Opmærksomhed i twttersfæren viser sig på uventede og perverse måder. Prøv bare at spørge Air-ic, a.k.a. @FOX152, a.k.a. McDonald Eric (på Facebook). Han bør nemlig vide det, efter han tweetede et billede af, hvad der måske nok er verdens mest kontroversielle pizza.

Indtil for omkring en uge siden var Air-ic helt som os andre. Han delte sin mening om Coldplays musik, eller om hvorvidt Tamagotchier er bedre en Giga Pets (det ved alle da). Med andre ord: Air-ic var bare endnu en anonym stemme blandt mange.

Men det var dengang. For i den forgangne uge blev Air-ic en Twitter-superstjerne.





Air-ic delte et billede af en pizza med mayonnaise og ærter. Han skrev endda også en lille tekst til billedet: “Ærter og mayonnaise-pizza?! Ja, tak.”



Og det var så der, at internettet og en stor del af den engelsktalende medieverden badede ham i opmærksomhed og latterliggørelse. Air-ic’s ærtepizza-tweet har fået mere end 2000 likes, er blevet delt næsten 1400 gange og har et engagement-tal på 838.937. Ydermere dækkede både Buzzfeed, The Daily Mail og mange andre medier denne skelsættende begivenhed.





Folks reaktioner har været blandede. Nogle har svoret, at de vil lave en gourmetversion derhjemme. Andre har slået fast, at de brækkede sig øjeblikkeligt, da de så billedet. De fleste hælder til reaktion nummer to og hævder, at mayo og ærter er den værste pizza-kombination nogensinde.

Nogle er endda gået så langt som at kalde pizzaen for en kulturel anomali: På Facebook skrev Haley Hardin eksempelvis: “Lyder hvidt.”

Ifølge McDonalds Facebook-konto arbejder Air-ic for Gerdau, en brasiliansk stålvirksomhed, så måske brasilianernes forkærlighed for vanvittigt pizzafyld har smittet af på manden.

Vi finder måske aldrig ud af, hvorfor manden elsker netop den her vederstyggelighed, men vi satte os for at besvare et langt vigtigere spørgsmål: Hvad er det ved kombinationen af ærter og mayo, der får folk til at gå amok?





Efter at have søgt efter svaret i teblade og konsulteret glemte guder, besluttede jeg, at MUNCHIES’ redaktionelle integritet afhang af, at jeg kom til bunds i den her sag. Kunne en ærte og mayonnaise-pizza virkelig være så slem? Jeg gik igang med at lave min egen.





Her er min version af opskriften: Man tager en dårlig frysepizza og ignorerer æskens formaning om, at man ikke på putte den i mikroovnen. Drys en håndfuld frosne ærter udover pizzaen, og mal derefter pizzaen med så meget mayo, man kan holde til.

Og voila! Så har man lavet noget af det klammeste, man kommer til at putte i sin sørgelige undskyldning af en mund.

Jeg valgte ikke at putte mayoen på, før pizzaen var blevet bagt, men det var ikke noget, der hæmmede dunsten af varm mayo særligt meget. Pizzaen lignede noget, der smagte af pap efter 12 minutter i mikroovnen, og den smagte, som man ville forvente: Som et sjælebedøvende virvar af varm mayo og overkogte ærter.

Historiens morale er nok følgende: En mikroovnstilberedt frysepizza er en mikroovnstilberedt frysepizza. Det er fint nok. Sådan er livet. Men ærter og mayo skal du holde langt væk.

Om det er “slemt”? Det afhænger af, hvad “slemt” betyder.