Islamisk Stat bruger mad til at rekruttere nye krigere

Efter at den amerikansk-ledede koalition bombarderede Fallujah i sidste uge, er irakiske styrker begyndt at belejre den Islamisk Stat-kontrollerede by. Den irakiske hær er blevet mødt af voldsom modstand, og der er stadig omtrent 50.000 civile fanget i byen, der utvivlsomt vil være skueplads for et blodigt og langtrukkent slag. Derudover forlyder der rygter om, at Islamisk Stat (IS) åbner ild mod alle civile, der flygter. Situationen er derfor mildest talt alvorlig.

Men hvordan er livet inde i byen? Et mindre antal flygtninge, der har været så heldige at undslippe, har meldt om foruroligende tilstande. De fortæller, at de familier, der er fanget i byen, overlever på en kost bestående af gamle dadler, og at IS-krigere aktivt forsøger at rekruttere nye medlemmer ved at lokke med livet mest basale fornødenhed: mad.

Videos by VICE

LÆS MERE: Islamisk Stat driver fiskefarme i ørkenen for at tjene penge

Siden de indtog Fallujah i januar 2014, har de hyper-militante Sunni-krigere sat sig solidt på byens forråd af fødevarer, og man tager urimelige priser for selv de mest basale nødvendigheder. Hanaa Mahdi Fayadh, 23, fra Sijir—der ligger i den nordøstlige udkant af Fallujah—fortalte til Reuters, at de militante besættere begyndte at besøge de lokale familier, det øjeblik byens forsyninger begyndte at svinde; de tilbød mad, men kun til dem, der meldte sig under kalifatets faner.

“De fortalte vores nabo, at de ville give ham en sæk mel, hvis hans søn sluttede sig til dem. Han afslog, og det øjeblik de militante forsvandt, flygtede han ud af byen med sin familie,” forklarede Hanaa. Siden flugten fra Fallujah har hun og andre, der søgte tilflugt i en flygtningelejer i den regeringskontrollerede by Garma, fortalt, at de simpelthen ikke havde råd til at købe mad af IS.

Denne rekrutteringsstrategi er et effektiv lokkemiddel, blandt andet fordi den irakiske regering holder igen med udbetalingen af løn og pension til statsansatte i frygt for, at pengene kan ende i favnen på Islamisk Stat.

Hanaa forklarede yderligere: “Det eneste, der var tilbage i de få åbne butikker, var gamle og fordærvede dadler, og selv de var dyre.” Lige nu koster 50 kg mel omkring 2800 danske kroner, hvilket svarer til halvdelen af den gennemsnitlige irakers månedsløn. “Vi flygtede, fordi der hverken var mad eller brænde tilbage.”

En anden flygtning, 45-årige Azhar Nazar Hadi, fortalte Reuters, at “henover de seneste syv måneder løb vi tør for alt og var derfor nødt til at overleve på dadler og vand. Mel, ris og madlavningsolie var ikke længere til at betale.”

Desværre ser det ikke ud som om, at situationen for de 50.000 civile i byen vil ændre sig lige foreløbig. Den irakiske hær rykker meget langsomt frem i forsøget på at begrænse tabet at civile menneskeliv, da hele familier de facto bliver bugt som menneskelige skjold.

Når man bruger mad som et yderst tillokkende rekrutteringsmiddel, ved man bare, at situationen er desperat.