Isis driver fiskefarme i ørkenen for at tjene penge

De seneste par år har Islamisk Stat toppet listen over de værste ting, denne jord kan byde på. Og i løbet af den tid har en lang række lande forsøgt at rydde store dele af Syrien og Irak for kalifatets sortklædte krigere. Terrorgruppen har imidlertid formået at trække kampene i langdrag, blandt andet takket være de enorme mængder olie som Islamisk Stat kontrollerer. Oliefelterne vurderes til at indbringe terrororganisationen op mod 18,5 milliarder kroner årligt. Men på det seneste har Islamisk Stat trukket sig tilbage, hvilket har resulteret i, at de har måttet opgive kontrollen med de værdifulde oliefelter. Derfor har de måtte ty til andre former for indkomster, inklusive salg af biler og fiskeri.

Nej, den gennemsnitlige jihadist sidder ikke på kajen med en fiskestang og håber på at få bid. Men Reuters rapporterer, at Isis ifølge de irakiske myndigheder nu har taget kontrol over fiskefarme i hundredevis af søer nord for Baghdad. Og de farme genererer millioner af dollars om måneden.

Reuters specificerer ikke, hvilke fisk Islamisk Stat sælger, men en ting er nok sikkert: IS-krigerne spiser sandsynligvis ikke laks til middag hver eneste aften. Islamisk Stat tog kontrol over nogle af fiskebrugene, da farmerne flygtede, mens andre har indvilget i at arbejde for terrorgruppen. Isis beskatter også landbruget og tager eksempelvis ti procent af overskud på fjerkræ.

“Efter at de bevæbnede styrker tog kontrol over adskillige af de oliefelter, som Daesh (Islamisk Stat) brugte til at finansiere sine operationer, er terrororganisation tyet til utraditionelle midler for at betale løn til sine krigere og finansiere sine aktiviteter,” lød det i rapporten.

Rapporten tog blandt andet udgangspunk i informationer, man har fået fra tilfangetagne krigere. Den bemærker også, at Islamisk Stat ikke bare kastede sig over fiskebrug fra den ene dag til den anden, men at man har ladet sig inspirere af andre, nærmere betegnet al-Qaeda, der begyndte at bruge fiskefarme til at generere penge allerede i 2007. Nogle af pengene bliver brugt til at betale løn til IS-krigerne inklusive en bonus for de første fire børn og særlige tillæg, så som det de kæmpende fik, efter at Islamisk Stat havde erobret Mosul.

Og når det kommer til bilerne, er det ikke ligefrem fordi, at Islamisk Stat har etableret autoriserede forhandlere på tværs af kalifatet. Det er velkendt, at biler fra hele verden, er endt i deres varetægt. En blikkenslager fra Texas blev for eksempel noget overrasket, da han i en af terrorgruppens propagandavideoer, kunne se sin tidligere firmabil, en pickup, hvor firmaets telefonnummer stadig var synligt på siden af bilen. Bilen var dog blevet modificeret en smule: den havde fået påsat et camouflagenet og monteret et større kanontårn på ladet.

Brugtvognsforhandlere har ikke det bedste ry, og slet ikke når de kommer fra Islamisk Stat. Det er nok også de færreste, der har lyst til at købe fisk fra en terrorist midt i ørkenen.