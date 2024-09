De mest pinlige ting IT-medarbejdere ser, når de fikser folks computere

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Italien

For de fleste af os er computere nærmest magiske dingenoter, og IT-medarbejdere er et mytisk folkefærd, der holder til i snuskede, støvede kældre, hvor de kæler for deres motherboards og taler i kryptiske, binære koder.

Videos by VICE

For et stykke tid siden endte jeg med at sidde og tale med én af dem, og han fortalte om alle mulige bizarre situationer og absurde opdagelser, som fik mig til at revurdere hele erhvervet. Vi baserer vores virkelige hverdagsliv på computere, vi er afhængige af dem, og vi bruger hele dagen på at downloade filer, glemme at tømme papirkurven, klikke på pop-up vinduer og andet pinligt lort. Det er først bagefter, når vi skal have hjælpe af de IT-kyndige, at vi bliver mindet om, hvad vi har liggende i mapper rundt omkring. Og alle de ting er der stadig, og de venter bare på at komme frem i lyset.

Det her er nogle af de mest vanvittige historier jeg har hørt fra IT-crowdet omkring Milano. Eftersom 60-årige, der ikke er i stand til at tænde for deres skærm, ikke er så sjove endda, vil det følgende udelukkende fokusere på de mere NSFW-agtige sider af pinlighederne.

HUDFILM

Der var en dag en kunde, som var kirurg, og som bad os løse et problem, han havde med sin bærbare. Det var et problem, der havde eksisteret længe, og vi havde udskudt det et stykke tid, fordi vi vidste, at det virkelige problem var, at harddisken skulle skiftes. Jeg kopierede filerne til en ekstern harddisk, så de kunne overføres til den nye, da jeg, iblandt de mange operationsvideoer, fandt porno.

Det var ikke bare en enkelt video: Der var en hel samling af amatørvideoer – nogle downloadet fra nettet, andre filmet af ham og hans kone.

Efter et par minutter kom kirurgen tilbage med en kollega, for at vise ham nogle optagelser af en operation, så jeg satte kopieringen af filerne på pause og lod ham overtage computeren. Da han fandt videoen, lagde han ikke mærke til, at den lå på den “frække” playliste, jeg netop havde kigget på, så da operationsvideoen var færdig begyndte en pornofilm lige bagefter.



Vi sad fire mennesker, de to læger og en af mine kollegaer. En dyb stilhed faldt over lokalet, kirurgen blev helt hvid i hovedet og mumlede noget – så lukkede han sin bærbare og forlod rummet uden at se sig tilbage. Min kollega og jeg sad tilbage og stirrede vantro på hinanden, mens den anden kirurg sad med åben mund og hvilede hovedet i hænderne. —Marco

EN MØRK SIDE

En dag kom en fyr i 20’erne ind på vores kontor. Han var venlig og nem at snakke med. Han var søn af en af chefens venner, og han bad os om at kopiere hans filer til en ekstern harddisk og formattere hans bærbare. Selvom vi normalt kun arbejder med virksomheder, gjorde vi en undtagelse, og jeg gik straks i gang.

Da jeg arbejdede mig gennem hans filer – hvilket jeg skulle gøre manuelt, fordi han havde bedt om det – fandt jeg en fil ved navn “LÆS MIG – VIGTIGT”. Jeg gik ud fra, at det var noget overskydende fra et slettet program, så jeg åbnede den for at tjekke – og potentielt fjerne den. Mod forventning sad jeg pludselig og stirrede på en form for ondskabens dagbog, der var fyldt med skrækindjagende detaljer. Jeg fortalte straks mine kollegaer om det, og i løbet af et par minutter vidste hele kontoret det. Den dag kunne vi slet ikke holde op med at snakke om det, og jo mere vi talte om det, jo mere skræmte blev vi.

Der var utallige sider fyldt med forbrydelser, forbandelser, anfald af vrede og voldsomme skældsord vendt mod venner og familie. Han ønskede at de ville dø eller få frygtelige sygdomme.

Da han kom tilbage for at hente computeren, var vi ligblege. Bag det venlige ydre, var der en mørk side. En meget mørk side. —Andrea

PINLIG HUSKEFEJL

Jobbet var ren rutine. Kunden var en kvinde, vi havde arbejdet med før. Hun kom på det aftalte tidspunkt, efterlod sin bærbare i en taske og bad os tjekke og opdatere den, hvis det var nødvendigt.



Efter at jeg have ordnet et andet job, var jeg klar til at give mig i kast med hendes computer. Jeg åbnede tasken og stak hånden ned for at tage den bærbare ud, og mens jeg rodede rundt for at finde laderen, fik jeg fingrene i noget, der havde en velkendt form – alt for velkendt. En lang cylinder med knopper.

Det var en dildo med vibrator og en lille æske med glidecreme. Da hun kom for at hente sin computer, sagde hun ingenting, og det gjorde jeg heller ikke. Men hun kom aldrig igen. —Federico

PINLIG HUSKEFEJL/2

Engang da jeg åbnede en computer op for at udskifte en ødelagt harddisk, fandt jeg papiret til et kondom. Det var årsagen til skaden, fordi det sænkede farten på blæseren, så harddisken overophedte. —Andrea

TUNG TRAFFIK

Tirsdage er de værste dage. Jeg ved ikke hvorfor, men det går altid galt. Engang ringede de til os fra et lægehus, og da vi kom frem, så vi en lang kø af mennesker – alle sammen tydeligt anstrengte. Vi fandt hurtigt ud af, at hele netværket havde været nede fra klokken 7 om morgenen – lige fra den medicinske database til reservationssystemet.

Vi prøvede at finde ud af, hvad der var sket ved at logge ind på forskellige systemer, og vi opdagede, at internettet virkede, men at intranettet ikke gjorde. Da først vi havde sikret, at de fysiske komponenter fungerede – hvis de blev isoleret fra intranettet – gik vi ud fra, at problemet ikke var i selve strukturen, men i det der sendte signalet.

For at gøre en lang historie kort var det fordi, en af lægerne, der arbejdede på klinikken, plejede at se porno i arbejdstiden og havde endt med at downloade et program, der selv ringer op til alt muligt – det havde inficeret 25 computere. Vi opdagede det først, efter vi havde skaffet en tilladelse til at gennemgå alle computerne. Det tog os otte timer. Da vi konfronterede lægen med det, sagde han: “Det var ikke med vilje, internettet er fyldt med ting, der installerer sig selv!” Desværre for ham var det et program, der skulle installeres manuelt. —Filippo

ET DOBBELTLIV

En kunde bad mig engang oprette en profil på en datingside for ham og hjælpe ham med at uploade et billede og en beskrivelse. Eftersom han var en kunde, der havde været hos os længe, bad han mig også om at holde styr på hans brugernavn og adgangskode, da han var et rodehoved og var sikker på, at han ville glemme dem eller smide dem væk.

Det var præcis, hvad der skete, og efter noget tid kom han tilbage og bad mig hjælpe ham igen “med den lille, hemmelige ting”, fordi han af en eller anden grund ikke kunne logge ind længere. Så jeg fandt hans brugernavn og adgangskode, og mens han stod ved siden af mig, loggede jeg ind. Fordi han ville have mig til at angive et nyt kodeord, var jeg nødt til at browse hans profil igennem, men billedet på skærmen var ikke manden ved siden af mig – det var en stor kvinde med masser af make-up, som tilsyneladende levede et dobbeltliv. —Matteo

Navnene i artiklen er blevet ændret af hensyn til kildernes beskyttelse, men redaktionen er bekendt med deres rigtige identitet.



Læs mere om teknik og gaming fra VICE:

Danmarks første behandlingsforløb for spilafhængighed starter på Frederiksberg

Jeg prøvede at downloade mp3-filer fra de hjemmesider, jeg brugte som teenager

En vidunderligt pastelfarvet guide til de ældste computere