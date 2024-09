Italiens plan om at legalisere cannabis kan være med til at bekæmpe Islamisk Stat og mafiaen

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE NEWS

Snart vil avisernes overskrifter blive farvet grønne i Italien. Folk i landet vil nemlig komme til at snakke om, om de skal legalisere cannabis, og ledende personer lover endda, at det kan være et hårdt slag mod Islamisk Stat og mafiaen på samme tid, hvis landet altså vælger at regulere pot og hash.

Lovforslaget går ud på at fjerne forbuddet mod cannabis, lade italienerne have fem planter derhjemme, og udbyde cannabis fra statslige udsalgssteder, og det bliver fremsat i det italienske parlament i næste uge.

Hvis forslaget går igennem, vil smuglerruten fra det nordlige Afrika blive forstyrret, fortæller Franco Roberti, landets førende anklager med ansvar for at bekæmpe mafiaen og terrorisme.

“Dekriminalisering eller endda legalisering ville uden tvivl være et våben mod smuglerne, og blandt dem kan der være terrorister, som tjener penge på det,” fortalte Roberti til Reuters i april.

Roberti forklarer, at det er fordi mafiaen og “formodede terrorister” deler de samme smuglerruter i Nordafrika, og samarbejder om at indføre stoffer til Italien og derefter resten af Europa.

“Den vigtigste smuglerrute for nordafrikansk hash går fra Casablanca i Marokko, gennem Algeriet og Tunesien til Tobruk i det østlige Libyen,” siger Roberti.

Sirte, en by i Libyen langs ruten, har været under Islamisk Stats kontrol siden februar 2015, selvom anti Islamisk Stat-rebeller nu forsøger at genvinde kontrollen med terrorgruppens sidste tilholdssted i landet.

Det er strengt forbudt at bruge eller sælge stoffer i områder, som Islamisk Stat kontrollerer, og brugerne bliver pisket offentligt, mens smuglerne bliver henrettet.

Alligevel udgør narkosalg næsten 70% af terrorgruppens indtjening – over 24 millioner kroner om måneden ifølge et estimat fra det økonomiske agentur IHS Markit, der blev udgivet i april.

Robertis anbefaling om at legalisere cannabis kommer samtidig med, at ordensmagten i Italien er begyndt at se kampen mod terror og organiseret kriminalitet som den samme kamp, hvor de tidligere havde forskellige strategier til at bekæmpe de konvergerende grupper. I februar 2015 fik Robertis afdeling for organiseret kriminalitet et nyt ansvarsområde, som handlede om at den nu også skulle lede efterforskningen i terrorgrupper. De to initiativer deler endda database. Den beslutning blev taget fordi organiseret kriminalitet og terrorgrupper opererer på lignende måder, påstår Roberti, som har skrevet om sammenhængen i sin nye bog, der udkom i april.

“International terrorisme finansierer sig selv gennem kriminelle aktiviteter, der også er typiske for mafiaen, såsom narkoimport, smugling af kopivarer, illegalt oliesalg, salg af arkæologiske fund og kunst, kidnapning og pengeafpresning,” fortalte Roberti til Reuters.

I visse tilfælde, især når det kommer til smugling af stoffer og våben, ender de to grupper med at arbejde sammen, så begge parter kan tjene flere penge.

Islamisk Stat bruger pengene til at købe våben, betale soldaternes løn og finansiere propaganda, der skal lokke potentielle rekrutter til at slutte sig til kampen, så Roberti mener, at gruppens evne til at genvinde territorier i Libyen til dels kan tilskrives de midler, de har opnået gennem samarbejde med organiserede kriminelle i Italien.

I offentligheden er der stor opbakning til lovforslaget, eftersom 73% støtter legalisering af cannabis, mens hele 83% mener, at den nuværende stoflovgivning har slået fejl.

Lovforslaget, der blev stillet sidste juli af den tværpolitiske interesseorganisation Cannabis Legale, har allerede opnået støtte fra 220 medlemmer af parlamentet og 73 senatorer – og det er før forslaget overhovedet er fremstillet for de 635 medlemmer af underhuset – hvilket betyder, at forslaget har en chance for at blive implementeret i lovgivningen.

Vurderinger af størrelsen på det sorte marked i Italien er svære at komme med, men kvalificerede gæt fra både ordensmagten og private organisationer peger på beløb på omkring 100 milliarder kroner om året. For et land, der kæmper med en gæld, som er 33% større end landets BNP, kunne skatteindtægterne komme til at spille en meget stor rolle.



