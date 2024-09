Iværksætterlivet er overvurderet

De fleste af os gennemgår en periode i vores formative petting-fyldte teenageår, hvor vi drømmer om at blive den næste Pelé eller Morrison. Det er den sikre karrierevej til et overflødighedshorn af groupies, stoffer, penge og alt det andet, som folk nu engang vil have. Men der er også dem, der voksede op med idolplakater af Richard Branson og Steve Jobs over sengen. De er vokset op i den digitale tidsalder, og drømmer nu alle sammen om at lave innovative apps eller brugerbaserede online virksomheder, og altså være iværksættere, entreprenører, filantroper, eller hvad der ellers kan kvalificere dig til rockstjerne i erhvervslivet. Og det er da også forståeligt nok. Iværksættere er unge, rige og har skabt noget ud af ingenting.

Det er måske derfor, at medielandskabet er fyldt med succeshistorier om 17 årige drenge fra provinsen, der droppede ud af handelsskolen og lavede en webshop. Desuden kender vi alle sammen Heaps og Endomondo, og hvis de kan, så kan vi da også. Iværksætterfirmaerne popper op, og alle dine venner har en idé til en app eller en gadget eller noget tredje, som kan indbringe millioner og gøre verden til et bedre sted. Alles ideer er unikke pengefarvede snefnug, der lover en fantastisk fremtid. Det kan faktisk næsten ikke gå galt.

Videos by VICE

Bortset fra at det kan det. Og det vil det. At være i iværksætter er nemlig fucking svært og virkelig, virkelig hårdt. Meget hårdere end medierne og dine venner fortæller dig. Og ligesom du formentligt ikke er den næste Richard Branson eller Action Bronson, så er du med overvejende sandsynlighed heller ikke den næste iværksættermillionær.

Her er et par grunde til, at det ikke er lige så let at være iværksætter, som du tror.

Billede vi Flickr brugeren lu_lu.

DU ARBEJDER HELE TIDEN

Når du driver dit eget firma fra fars garage, kan du selv bestemme dine arbejdstider. Det er sejt på samme måde, som at du selv bestemmer dine sengetider, når du flytter hjemmefra. Det er fedt, men det betyder så også, at firmaet står helt stille, når du ikke arbejder. Det har du ikke råd til, så derfor holder du aldrig rigtig fri. Det er på ingen måde en dårlig ting at være arbejdsom, men når man lever af thai boxes fra Netto og ens kæreste skrider, så begynder man at genoverveje sine prioriteter.

Jeg spurgte Thomas Milsted, som har skrevet flere bøger om stress og trivsel, om iværksætternes arbejdsforhold, og han fortalte, at drømmen om at være selvstændig kan sætte nogle ærgerlige spor.

“Mange iværksættere lider af stress. Og hvis de ikke tager det seriøst, kan stressen for eksempel udvikle sig til kronisk udmatningssyndrom. Det betyder, at du har et søvnunderskud, der er så stort, at du ikke kan sove fra det længere. Og blandt iværksættere er det jo meget trendy nærmest at blære sig med, at man kun sover fire timer i døgnet. Men det er altså ikke sundt.”

Screenshot fra Oktober Fists hjemmeside.

INGEN VIL FINANCIERE DIG

Det er måske finanslivets største floskel, at man skal bruge penge for at tjene penge, men det er ikke desto mindre rigtigt. Før du kan komme i gang med at gøre verden til et bedre, mere crowdsourcet sted, skal dit firma finansieres. Dansk Iværksætter Forening lavede sidste år en stor undersøgelse blandt iværksættere, og her sagde to ud af fem, at den allerstørste udfordring ved at være iværksætter er finansiering. Over halvdelen fortalte, at bankernes indstilling til dem og deres virksomhed lå i grænselandet mellem dårlig og meget dårlig, hvilket selvfølgeligt giver god mening.

At være iværksætter er nemlig et sats. Ikke kun for dig, men også for dem, der smider penge efter dit projekt. Og Tue nede fra banken er bare ikke verdens største vovehals. Bankerne har med andre ord ikke lyst til at låne dig 1.000.000 kr. til din ide om at lave en læderhandske du kan have på til Oktoberfest, når du ikke har andet at vise dem end en forretningsplan på halvanden A4 side.

Billede via Flickr-brugeren Sherman Wang.

DINE IDEER ER UORGINALE

Alle de geniale ideer er taget. Du kan lige så godt vende dig til det.

DIN APP ER LIGEGYLDIG

Mange iværksættere lader til at have fået en idé, som kommer til at gavne hele verden. Deres projekt er faktisk mere for vores andres skyld end for deres egen, og det vil både revolutionere social interaktion og forbedre bolivianske bønders arbejdsforhold. Bullshit. Du har lavet en ny app, fordi du gerne vil tjene penge og bo i et lækkert hus ved siden af Shaquille O’Neal, og det er også helt i orden. Men lad være med bilde dig selv ind, at du kommer til at redde verden med din fikse idé.

DU ER NOK IKKE AF DEN RETTE STØBNING

Toke Kruse har selv 14 års erfaring som iværksætter. Han har stiftet regnskabsprogrammet Billy’s Billing, som blandt andet er slået igennem i USA. Og Toke ville ikke sætte sine penge på, at du klarer den som iværksætter.

“Der er måske kun 2-5 procent, som har iværksætterildsjælen i sig,” siger han. “For det er en risiko at være iværksætter. Du er ikke garanteret løn og pensionsordninger. Risikovillighed er for eksempel at arbejde 100 timer om ugen uden at vide, om det giver penge i den anden ende. Eller at brænde 500.000 kr. af og så ikke vide, om det resulterer i en gevinst.”

Thomas Milsted er enig. “Jeg tror, at mange gerne vil være iværksættere, fordi de er fristet af ideen om succes og hurtige penge, men samtidig har de ikke personligheden eller karakteren til det. De har ikke gjort sig nogen overvejelser om, hvorvidt det egentlig er noget, de kan holde til,” siger han.

Så nej, du skal ikke satse på at tjene formuer på din gode idé. Det betyder ikke, at du skal lade være med at prøve, men indstil dig på, at det bliver hårdt. Der kommer til at gå lang tid, før din virksomhed giver nogen form for overskud, du er persona non grata hos bankerne, og selvom du kan skrive CEO på din Facebook-profil, er det altså også dig, der skal støvsuge på hjemmekontoret og tanke benzin på firmabilen.