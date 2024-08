Ja, kvinder får også “blue balls” – og det er ikke fedt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Siden tidernes morgen har mænd brokket sig over den smerte og frustration, de føler, når de er seksuelt ophidsede, men ikke kommer. Jeg bliver nødt til at komme, ellers får jeg “blue balls”, har de fortalt os om og om igen. Ja, blue balls er faktisk et virkeligt fænomen, men det er ikke kun forbeholdt mænd. Kvinder oplever det også.

Kvinder har tidligere døbt tilstanden “pink balls” og “blue walls”. Lægerne bruger den medicinske betegnelse vasokonstriktion og definerer problemet, som når “et blodkar trækker sig sammen og kun tillader lidt (eller intet) blod at slippe igennem.” Som mediet Frisky tidligere har rapporteret, så forekommer vasokonstriktion i alle kroppe lige meget, hvilke kønsdele man er udstyret med. Når man bliver opstemt, suser blodet ned i kønsdelene, hvilket får vævet til svulme op. Penissen bliver erigeret, mens klitoris begynder at dunke. Og både mænd og kvinder oplever ubehag, hvis de ikke får forløsning.

“Hvis ikke jeg kommer, kan jeg overhovedet ikke koncentrere mig, så hvis jeg ikke får en orgasme, mens jeg har sex, plejer jeg selv at klare det bagefter. Så får fyren kun sølvmedaljen,” siger Elyse, en 30-årig kvinde, der før har kæmpet med blue walls. “Det er en ubehagelig følelse. Man føler sig helt rå og meget følsom dernede, hvis man kommer tæt på uden at nå i mål.”

Enhver, som har prøvet at slikke fisse eller fået slikket fisse, kan skrive under på, at en kvindes vagina er meget følsom, og derfor er orgasmen også en følsom størrelse. Mange faktorer spiller ind i spørgsmålet om, hvorvidt en kvinde kommer eller ej. Det handler om presset mod kønsdelene, vinkling, og det, der virker for én kvinde, kan være helt forkert for en anden. “Der er mange flere variabler for kvinder,” siger Madeleine M. Castellanos, som er læge, sexterapeut og forfatter til bogen Wanting to Want: What Kills Your Sex Life and How to Keep It Alive. Det kommer derfor heller ikke som en overraskelse, at kvinder også oplever blue walls på forskellige måder.

“Der er masser af kvinder, som kan stimuleres i et væk uden at opleve nogen form for ubehag, mens andre kan få flere orgasmer og stadig ende med at stå under en kold bruser for at køle ned,” siger Castellanos. Typen af smerte og ubehag varierer også. Anne på 31 fortæller, at hun oplever “massivt ubehag,” mens Elyse kalder det for en “rutsjebane af sanseindtryk”.

“Hver følelse kommer i forlængelse af den foregående og bygger op, og når jeg når op på toppen af bakken, og han så af en eller anden grund holder op og bevægelsen ophører, så er jeg ligesom et vilddyr, indtil jeg kommer,” siger Elyse.

Hver kvinde oplever fænomenet forskelligt. Castellanos fortæller, at det kan have noget at gøre med, hvordan ens partner rører ved klitoris. “Der er også kvinder, der oplever, at det sker en gang imellem, men ikke hver gang,” siger hun. “Så det har muligvis noget at gøre med den direkte stimulering af klitoris, hvorvidt alt vævet stimuleres, i modsætning til bare at være ophidset uden at modtage omfattende berøring.” Jo bedre samlejet er, jo mere sandsynligt er det, at kvinden gerne vil nå klimaks – og føler ubehag, hvis hun ikke gør.

“Længere perioder med stimulering af det erektile væv vil øge risikoen for, at man føler ubehag,” siger Castellanos. “Hos nogle går det dog hurtigt over, mens det for andre kvinder kan vare op til et par timer.”

Det er ingen hemmelighed, at mandens orgasme ofte prioriteres over kvindens, hvilket har en del negative konsekvenser. “Jeg tror ikke, kvinders seksualitet universelt er blevet prioriteret på noget tidspunkt. Heller ikke i dag,” siger Castellanos. “Man har haft en tendens til at se på kvindens seksualitet som underordnet. Der har også været tider, hvor man ikke troede på, at kvinder havde en seksualitet.”

Når vi taler om pink balls, taler vi specifikt om den fysiske side af oplevelsen uden at tage højde for den følelsesmæssige reaktion, en kvinde oplever, når man ikke prioriterer hendes seksuelle behov. Nogle kvinder kæmper også med at få orgasmer. Det kan skyldes seksuel dysfunktion, en egoistisk partner eller biologiske faktorer. Orgasmer er dejlige, og pink balls er et rigtigt fænomen, men derfor behøver orgasmen ikke nødvendigvis at være målet med sex.

“Kvinder drager nydelse af sex på mange forskellige måder. Det er ikke nødvendigvis betinget af en orgasme. Nogle kvinder oplever også adskillige orgasmer,” siger Castellanos. “Man skal fokusere på nydelsen i stedet for på målet. Målorienteret sex skubber dine tanker ind i den analytiske del af hjernen.” Og analyse hører til i klasselokalet og på kontoret, ikke i sengen. Hvis man kun fokuserer på at få en orgasme, kan man i stedet ende med pink balls. Derfor er Castellanos råd: “Fokuser på nydelsen.”