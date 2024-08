Ja tak, Tame Impala er tilbage med et super chilleren nyt track med ZHU

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Jeg har en teori. Jeg tror faktisk, det er umuligt for Tame Impala at skrive musik, der ikke omgående hensætter os i en tilstand af sommerlykke, liggende med lukkede øjne i det varme sand på stranden, mens solen gennembager kroppen. Det er et kreativt udtryk, der altid har fungeret for det australske band, og som vi har savnet i musiklandskabet, siden bandet udgav sin sidste plade Currents for tre år siden. Nu er de tilbage med en dosis drømmende sommerferietoner i form af tracket ”My Life”, der er komponeret i samarbejde med den elektroniske musiker ZHU.

Nummeret ligger i forlængelse af bandets foregående udgivelser med sin lyse og varme lyd, selv om ZHU også sætter sit fingeraftryk med minimalistiske chokeffekter, der fungerer rigtig godt i samspil med bandet. Kevin Parkers vokal ligger lavt i mixet, og de elektroniske komponenter føles helt rigtige i lydbilledet. Vi krydser fingre for, at tracket er et tegn på, at vi snart får en ny plade fra Tame Impala.

Hør den her: