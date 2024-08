Jack White gør comeback med to uldne og utæmmede nye sange

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Jack White rundede 2017 af med en lidt sløv annoncering om ny musik, men har nu omsider gjort op for den teaser ved endelig at frigive de to tracks. Det er svært at sige, om den her tidlige release fra det kommende album Boarding House Reach er singlen “Connected by Love” koblet med en B-side – eller om det er en dobbelt A-side. Det er sådan set også en fuldstændig ligegyldig skelnen, fordi der sker virkelig meget i de her to tracks.

Videos by VICE

“Connected by Love” er en hulkende soul-blues ballade med et hylende gospelkor – standard Jack White – mens “Respect Commander” er et spøjst menageri af hurtige trommeloops, NSYNC-orkesterhits og rasende guitarsoloer, der først for alvor viser sig at være en reel sang efter cirka to minutter.

Lyt til de to første tracks fra Whites længe ventede tredje soloalbum Boarding House Reach, og se videoen til “Connected by Love” herunder: