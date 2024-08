James Cameron siger, at du skal spise vegansk, hvis du vil have en stivere diller

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

James Cameron vil tilsyneladende gerne have, at du ved, at hans penis er i fantastisk form. Den 63-årige instruktør, som står bag nogle af de seneste 35 års største biografsucceser, promoverer sin nye dokumentar ved at tale om de potensmæssige fordele ved at spise plantebaseret og sørger samtidig for at minde os alle om, at han er veganer. Den usagte forbindelse mellem de to? Hans jernhårde penis.

Videos by VICE

Cameron er executive producer på dokumentaren The Game Changers, der forsøger at gøre op med idéen om, at plantebaseret kost er ensbetydende med et lavt indtag af protein eller et dårligt kostvalg for mænd, der gerne vil ligne den slags forsidemodeller, der pryder fitness-magasiner. “Med den tidligere UFC-mester James Wilks i spidsen,” skriver Variety i sin anmeldelse, “forsøger dokumentaren at overbevise selv de mest stereotypisk rødblodede kødædere om, at veganisme ikke bare er sundt og miljøvenligt, men også virkelig macho, da et ensemble bestående primært af mandlige atleter og andre hårde typer fortæller en historie om, at det ikke kun er let at spise grønt, men også sejt.”

Udover Wilks tæller de øvrige medvirkende olympiske atleter, bodybuildere, stærke mænd og det originale muskel- og fitnessikon Arnold Schwarzenegger, der alle fortæller om, hvordan de opbygger muskler uden at spise kød.

I et interview med Toronto Star taler Cameron om filmens mest omtalte sekvens, som instruktøren kalder “Peter-meter”-scenen. I scenen bliver tre mænd testet af lægen Aaron Spitz, der er urolog, og som har skrevet bogen The Penis Book. De tre mænd bliver udstyret med et instrument, der måler længden og omfanget af deres tissemænd. Den indsamlede data tyder på, at de alle opnåede bedre erektioner, når de havde spist plantebaserede måltider, end når de havde spist kødtunge måltider. “Jeg ville elske at gøre Viagra overflødigt bare ved at udbrede kendskabet til plantebaseret mad,” siger Cameron.

PETA har i årevis insisteret på, at kød kan forårsage impotens, og har endda investeret i store bannerreklamer med sloganet “Kød afbryder dit sexliv”, men kan det virkelig passe? Tja, måske.

Ifølge magasinet Men’s Journal undersøgte forskere fra South Carolina School of Medicine i Columbia sammenhængen mellem kolesteroltal og sexliv hos 3.250 mænd over 24 år. De nåede frem til, at når en fyrs kolesteroltal stiger, stiger sandsynligheden for, at han får problemer med potensen også. Blandt de undersøgte mænd med et kolesteroltal over 240 oplevede næsten dobbelt så mange, at de havde problemer med potensen som dem med et kolesteroltal under 240.

“De fleste mænd ved godt, at mættede fedtsyrer og kolesterol forsnævrer arterierne, der servicerer hjertet og dermed øger risikoen for hjerteanfald,” fortalte Dr. Shari Lieberman til magasinet. “Men de forsnævrer også de blodårer, der fører blod ud i penis, hvilket leder til problemer med potensen.”

Tilbage til Cameron, der fortalte Toronto Star, at han og hans femte kone Suzy Amis Cameron blev veganere for seks år siden, og at hun snart udgiver en bog om plantebaseret kost. “Jeg tror helt og holdent på vegansk kost,” udtalte han.

Men efter at have hørt ham tale om det dér “Peter-meter,” er vi sjovt nok overhovedet ikke sultne. Heller ikke selvom der står falafel, seitan-bacon og hårdere dillere på menuen.