Jamie Oliver har lavet en ret med ‘jerk rice’, og nu er folk vrede

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES UK.

Endnu en dag og endnu et kulturelt tonedøvt kulinarisk indslag fra tv-kokken Jamie Oliver. Nej, han har ikke myrdet en flok hjemløse med en karamellavine for at protestere mod den lave sukkerafgift, men han har til gengæld afsløret et nyt produkt, der er både upassende og fejlagtigt opkaldt: jerk rice.

Olivers ”Punchy Jerk Rice”, en risret med aubergine til mikrobølgeovnen, kom i handlen tidligere på ugen. Retten er siden blevet kritiseret for at være en ikke-autentisk fortolkning af en risret fra Caribien, som traditionelt laves med allehånde og kidneybønner. Caribisk ”jerk”-sauce eller marinade laves typisk på Scotch bonnet-chili, allehånde, hvidløg og ingefær. Det bruges til at marinere kylling eller svin, inden kødet grilles.

Der gik ikke længe, før Olivers ret kom under kritik på grund af kokkens, øh, kreative fortolkning af begrebet jerk. Labour-politikeren Dawn Butler var den første til at kritisere Punchy Jerk Rice og spurgte via Twitter kokken: ”Ved du overhovedet, hvad jamaicansk jerk egentlig er?” Hun udtalte videre: ”Det her tyveri af jamaicansk kultur skal høre op”.

Andre har beskyldt Oliver for at appropriere betegnelsen ”jerk” ved hjælp af en ret, der afviger fra den traditionelle caribiske opskrift, som er opfundet af undslupne afrikanske slaver bosat på Jamaica. Under en diskussion i Good Morning Britain tidligere på ugen, sagde kokken Rustie Lee, at ”jerk stammer fra Jamaica, og jamaicanerne vil se det her som en hån”.

”Det er en hån, fordi jerk er en caribisk opfindelse. Jeg holder meget af Jamie Oliver, men pointen her er, at det er blevet en trend at kalde ting for caribiske. Man tager det på en måde fra os,” fortsatte hun. ”Jerk-komponenten er barbecue, og man kan ikke barbecue ris”.

Kok og iværksætter Levi Roots, der tidligere har arbejdet sammen med Oliver, udtalte sig også om produktet på Good Morning Britain, hvor han kaldte det for ”en fejltagelse”.

Men det er ikke alle kokke, som er kritiske. Gordon McGowan, som er ejer af den caribiske restaurant Buster Mantis og står bag den nyåbnede bar Stockton, der begge ligger i det sydøstlige London, fortæller MUNCHIES via e-mail, at han synes, ”kritikken er lidt pudsig, ærligt talt”.

”I kraft af sin fortid som koloni så er moderne jamaicansk kultur – og derfor også moderne jamaicansk mad – i sig selv en fusion. Den er resultatet af mange generationer, der ikke har haft andet valg end at lade sig inspirere af resten af verden, både på godt og ondt,” forklarer han. ”Vores mad og vores kultur udvikler sig hele tiden, og det betyder også, at folk derhjemme såvel som her vil prøve nye ting af. Jeg synes egentlig bare det er en hyldest”.

McGowan indrømmer dog, at han ”ikke har lyst til at spise Olivers risret”.

MUNCHIES har forsøgt at få en udtalelse fra Jamie Oliver, men vi har ikke fået noget svar på vores henvendelser.

Ris lader til at være et problematisk emne for Jamie. I 2014 var kokken indblandet i ”#Jollofgate”, da han delte en opskrift på den vestafrikanske risret jollof via sin hjemmeside. Opskriften fik også skudt i skoene, at den afveg fra den traditionelle opskrift, fordi den blandt andet bestod af koriander, persille og citron – ingredienser, der ikke normalt findes i retten.

Hvad bliver det næste? Ris og ærter med friske ærter?