Jamie Oliver vil kremeres i en pizzaovn når han dør

Åh, Jamie.

Hele verdens elskede Essex-dreng, med den karismatiske cockney-attitude og det skamløse forbrug af udråbstegn på Instagram, har afsløret i et interview med Daily Mail’s Weekend magasin, at han gerne vil kremeres i en brændefyret pizzaovn, når han engang stiller træskoene.

Og selvfølgelig vil han da det.

Oliver har allerede planlagt hele ceremonien. Ud over at hans kone Jools og børnene skal holde taler, fortalte han til magasinet at: “Jamie Cullum skal fortolke Bon Jovi’s Livin’ On A Prayer, inden jeg bliver brændt i en brændeovn — jeg er jo nødt til at holde det kulinarisk!”

Vi ved ikke, hvad der er mest forstyrrende: Cullum, der synger Bon Jovi, eller Oliver, der bager i baggrunden. Eller at man planlægger sin egen begravelse så minutiøst.

Uanset hvad, så er det en ovn, man ikke har lyst til at genbruge, når der efterfølgende skal ædes gravølspizzaer.