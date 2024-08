Japan er pjattet med Coca-Cola, der får dig til at skide

Den her artikel er oprindelig udgivet af MUNCHIES i USA.

Japan er kendt for sit mærkelig forhold til mad- og drikkevarer. Uanset om det er fried chicken med smag af pigesved eller Nicolas Cages ansigt på snackposer, så har landet en tilsyneladende uslukkelig appetit på mærkelige sager.

Det kommer derfor ikke som den helt store overraskelse, at en ny cola, der får dig til at skide, er gået rimeligt rent ind hos de japanske forbrugere.

Du forbinder måske ikke ligefrem Coca-Cola med, øh, toiletbesøg, men firmaets nye læskedrik Coca-Cola Plus håber på at nedbryde barrieren mellem læskedrik og helsedrik – gennem afføring. Drikken, der blev lanceret i Japan i marts 2017, er ovenikøbet blevet anerkendt af det japanske sundhedsministerium.

Wall Street Journal skriver, at Coca-Cola Plus hjælper fordøjelsen, fordi hver flaske indeholder fem gram dextrin, der er en slags kulhydrat med et højt fiberindhold. Og en tur på tønden er ikke engang det eneste gode, den kan give dig. Ifølge en pressemeddelelse fra Coca-Cola hjælper læskedrikken også med at “hæmme optagelsen af fedt og med at moderere koncentrationen af triglycerid i blodet, efter man har spist”.



Kombinationen af fried chicken og pigesved lyder pludselig ikke helt så uoverskuelig.