Livet i en aldrende japansk motorcykelbande

Japans motorcykelbander, kendt som bosozuko, har gjort landets veje utrygge siden 1970’erne med deres brølende, håndbyggede kværne og de konstante konflikter med rivaliserende bander såvel som med ordensmagten.

At være en del af de her bander, som hver har sin egen karakteristiske tøjstil, var et hardcore liv, der ofte bød på rå vold og endda tidlig død. Unge mennesker blev rekrutteret af ældre medlemmer og oplært til at beskytte bandens ære for enhver pris – også i de situationer, hvor fjenden var i fortvivlende overtal.

I senere år er lovgivningen dog blevet strammet igen og igen, og politiet har slået så hårdt ned på banderne, at bosozuko er tæt på at være helt forsvundet fra det japanske samfund. Men for dem, der var en del af subkulturen i dens storhedstid, lever minderne videre.

VICE Japan har fulgt nogle af de mest berygtede bandemedlemmer for at høre om deres velmagtsdage og en døende tradition.