Japans ’enhåndschips’ er designet, så du kan hælde dem direkte ned i svælget

Er du typen, der kan spise chips uden at få klamme fingre? I så fald, wow, og dernæst: hvordan? Mens jeg skriver den her artikel, er jeg nødt til at slikke orange pulver af mine fingre, fordi jeg insisterer på at spise ostepops med hånden, mens jeg taster løs på tastaturet.

Der er mange forslag til, hvordan man spiser chips uden at få fedtede fingre. Flere forskellige ”life hack-hjemmesider” peger på, at løsningen er at bruge spisepinde. The Guardian mindede os for nyligt om, at man også kan vælge at gå gribeklo-vejen med en opfindelse kaldet ”the Potato Chip Hand.” Og så er der Amazon, der sælger chipsdutter til fingrene for dem, der ønsker en mere direkte finger-til-chip kontakt.

Det er tydeligvis en ting – ingen vil have klamme chipsfingre. Og hvis du hører til dem, der stadig kæmper med fedtmærker på telefonen og orange pletter på sofaen og bukserne, så har et japansk snack-firma lanceret et nyt produkt, der skal løse dine problemer. Som Wall Street Journal skriver, er Koike-yas One Hand-chips knuste chipsstykker, serveret i en pose med et hjørne, der kan rives af, så åbningen passer perfekt til at hælde de smuldrede chips direkte ned i svælget.

Du tænker måske: Det kan jeg gøre med en hvilken som helst chipspose. Og du ville have ret. Men hey, Kims har endnu ikke været modige nok til at fortælle os, at vi skal mase og bunde vores chipsposer, så der er tydeligvis et nichemarked at komme efter.

Koike-yas chipsdesignere forklarede til Wall Street Journal, at firmaet var inspireret af de lækre krummer i bunden af posen og ønskede at lave et produkt, der imiterede og optimerede oplevelsen af at tylle de sidste rester. Men hvis du nogensinde har vendt bunden i vejret på en pose chips, så ved du, at der lurer en vis fare for, at du ender med chips i hele ansigtet. Enhåndschipsposen skulle efter sigende forhindre det. ”Vi diskuterede heftigt om hver en millimeter af størrelsen på åbningen,” siger en af chipdesignerne.

One Hand-chips er også gamer-godkendt. En aspirerende professionel gamer, som fortæller, at han plejede at være afhængig af vådservietter til hygiejnisk in-game snackspisning, fortalte WSJ: ”Med One Hand kan jeg bare tage posen og bunde den.”

One Hand-chipsene har været så succesfulde, at de nu fås i flere forskellige smagsvarianter: Super Nori & Salt, BBQ, og Hot Chili. De lyder alle sammen fremragende, men desværre ser det ud til, at de næsten er udsolgt online.

Den gode nyhed er, at hvis det er det praktiske aspekt, du er ude efter, så kan du bare mase en pose chips sammen, klippe et hul i hjørnet og hælde indholdet ned i svælget. Teknikken virker med alle mærker og smagsvarianter.