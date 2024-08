Japanske meloner solgt for 187.000 kroner i ny auktionsrekord

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Det her er måske den eneste gang i livet, at det er på sin plads at komplimentere folk for deres flotte meloner. Sidste weekend blev et par Yubari-meloner solgt på en auktion i den japanske by Sapporo for 3,2 millioner yen (cirka 187.500 danske kroner, hvilket er en ny rekord.) De to meloner blev købt af Shinya Noda, som er præsident i et firma, der laver emballage til frugt og grønt.

“Jeg ville lave et rekordstort bud, uanset hvad det kostede” sagde han efter auktionen, og de ord levede han op til. Den endelige pris – som er mere end den vejledende udsalgspris på en ny VW Up! – brød den tidligere rekord for Yubari-meloner. I 2016 spenderede en japansk mand tre millioner yen for at score sit eget sæt af den eftertragtede frugt.

Rekordhandlen i Sapporo var højdepunktet under auktionen, som omfattede 508 meloner fra otte landmænd i Yubari, en by i Hokkaido-præfekturet, der er “kendt for sine meloner”. Denne bemærkelsesværdige melon – formelt kendt som Yubari King – er en slægtning til cantaloupe-melonen, der blev udviklet og perfektioneret af landmænd i byen efter anden verdenskrig.

Ifølge websitet Cooks Info skal enhver landmand, der dyrker disse meloner, sælge dem direkte til Yubari Agricultural Cooperative Association. Foreningen ejer rettighederne til varemærket ‘Yubari King’, og dens opgave er at sikre, at enhver melon, der bærer dette navn, er af den højeste kvalitet – og ikke en forfalsket melon. (Jep, de her meloner er så eftertragtede, at folk forsøger at kopiere dem).

Restauranter i Hokkaido tilbyder ofte melon-buffeter, og efterspørgslen efter frugten overskrider ofte forsyningen. Sidste sommer måtte restauranten ‘Melon no Terrace’ undskylde for at løbe tør for melon på åbningsdagen. “Vi blev nødt til at bede cirka 100 gæster om at gå hjem,” fortalte en medarbejder til mediet Asahi Shimbun. “Vi undskylder til vores gæster af hele vores hjerte.” (Restauranten ændrede hurtigt sit koncept og tilbyder i stedet fire ‘seatings’ om dagen, hvor 30 gæster får en time til at spise alle de meloner, de kan, før de høfligt bliver gelejdet mod døren).

Når de ikke tvinger restauranter til at undskylde for deres utilstrækkelige melonforsyninger, bliver Yubari-meloner ofte givet som gaver, især til ochugen, som er en japansk tradition i midten af juli, hvor man giver en gave til en person, som man føler man skylder noget. Auktionsvinderen Shinya Noda er også gavmild med sine meloner: Han vil vise dem frem til offentligheden resten af måneden, inden de bliver skåret i skiver og delt ud til kunder.

I mellemtiden vil jeg gå i Netto og overveje, om jeg skal betale 30 kroner for en vandmelon uden kerner.