Jay Rock, Kendrick Lamar og Futures “King’s Dead”-video er ét stort meme

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

”King’s Dead” er muligvis den mærkeligste rapsingle i år. Takket være Futures Three 6 Mafia-refererende vers, der nærmest omgående er blevet til et meme, og det helt vanvittige rytmeskift henimod slutningen, så er det faktisk ret sandsynligt, den ender med at tage prisen som den allermest mærkelige. Med det i tankerne er det også bare underholdende at se en video, der blandt andet byder på bizarre Arrested Development-agtige kameravinkler og scener, hvor Jay Rock, Kendrick og Future rapper ovenpå kontorbygninger og i palmetræer og også tager sig tid til at skabe kaos indeni kontorbygningerne. Festen ender med en gammel mand, der danser rundt til klassisk Miami bass, så det her er helt sikkert det mest gakkede indslag på soundtracket til en film, Black Panther, der ellers er temmelig seriøs. Se ”King’s Dead” herover.