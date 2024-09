Jean-Claude van Damme var åbenbart ‘helt blæst på coke’ under optagelserne til ‘Street Fighter’

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Halvfemser-actionfilmen Street Fighter er et klichefyldt, mesterligt makværk. Filmen, der er baseret på et Nintendo-spil, bæres alene af kampscener og rappe replikker, og det er en af de film, der er så forfærdeligt dårlige, at de er vanvittigt gode. Der er gået over ti år siden, den udkom, men nu står instruktøren, Steven de Souza, frem i et interview med Guardian og fortæller, at optagelserne var lige så kaotiske bag kameraet, som de så ud på det store lærred.

Udover skuespillere, som blev slået under optagelserne, og statister, der kæmpede med rigtige knive, så afslører de Souza også, at Street Fighters hovedperson var ”helt ude at skide på coke” under optagelserne. Jean-Claude Van Damme havde hovedrollen som den ærke-amerikanske Oberst Guile – det giver ikke mening, når man tager i betragtning, at han er belgier og taler med accent – men dengang var han den største actionstjerne på kloden, og Street Fighter-producenterne kunne åbenbart ikke forestille sig en filmatisering uden ham.

På daværende tidspunkt kæmpede Van Damme med et voldsomt kokainmisbrug. Han sniffede kokain for 10.000 dollars om ugen, og det gjorde efter sigende optagelserne til et mareridt for alle andre.

”Jeg måtte ikke sige noget om det dengang, men det må jeg godt nu: Jean-Claude var helt ude at skide på coke,” fortæller de Souza til Guardian. ”Producenten havde ansat en barnepige til at holde ham i ørene, men barnepigen vidste sig desværre være en rigtig dårlig rollemodel. Jean-Claude lagde sig syg hele tiden, og jeg kæmpede med at finde andre scener, jeg kunne filme i stedet. Vi kunne jo ikke bare sidde i timevis og vente på ham. Ved to forskellige lejligheder tillod producerne ham at rejse til Hong Kong, og begge gange kom han tilbage for sent – på mandage dukkede han aldrig op”.

Ifølge de Souza og andre medlemmer af filmholdet var det ikke kun van Dammes coke-vane, der gjorde filmen til noget lort. For det første optog man i Thailand, mens landet var præget af ”kupstemning”. Man havde også brugt en stor portion af budgettet til at hyre Van Damme og Raúl Juliá – der var forrygende som superskurken General Bison – hvilket betød, at der ikke var penge til at forberede skuespillerne ordentligt til kampscenerne. Derudover filmede man ikke scenerne i kronologisk rækkefølge. Det betød, at skuespillerne havde svært ved at se sammenhængen i historien, og deres præstationer er derefter.

”Jeg kendte ikke karakteren, jeg kendte ikke spillet, jeg anede ikke, hvad fanden der foregik,” fortæller skuespilleren Roshan Seth til Guardian. ”Jeg skulle forestille at være en gal videnskabsmand. Jeg tænkte: Hvilken videnskabsgren forsker jeg i, og hvorfor er jeg gal?”

På trods af kaos, geopolitiske uroligheder og Van Dammes kokainmisbrug faldt brikkerne til sidst på plads: filmen blev sablet af anmelderne, men indtjente alligevel 105 millioner dollars og sparkede røv.