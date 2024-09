​Jeg ændrede mit Tinder-anthem hver dag for at finde ud af, hvilken musikgenre man scorer mest på

En udveksling fra den dag, hvor forfatteren havde Anal Cunts “I Intentionally Ran Over Your Dog” som sin Tinder sang.



Hey guys, jeg har gode nyheder: du kan nu tilføje en sang til din Tinder profil! Endnu en ting at være neurotisk over, når du åbner appen og finder ud af, at du har lige præcis nul matches! En lovende, ny mulighed for at signalere til datingverdenen, at du faktisk ikke er den freak, som du ellers klart fremstår som på dine billeder.

Så nu er Tinder-sange altså en ting, og jeg tænkte derfor, at det ville være en fin ide – en slags public service for dig, kære læser – at undersøge hvilken musikgenre, du har størst mulighed for at score matches med. Jeg ændrede dagligt sang hele sidste uge – fra pop til punk til folk og jazz – for at se, om det havde nogen indflydelse på, hvor mange der swipede til højre på mig, og om de mennesker ville blive ved med at snakke med mig, efter jeg bragte sangen på banen.

Første skud:

R’N’B KNEPPE-MELODIER

Jeremih – “Fuck You All The Time”

Tinders nye musikfunktion har direkte forbindelse til Spotify, så jeg tænkte, at jeg ville skyde ugen i gang med det mest sensuelle jam, jeg kunne finde: “Fuck You All The Time” fra R’n’B crooneren Jeremih.

‘Vent lige, Tom,’ tænker du måske. ‘Er det ikke en smule aggressivt, og måske endda et helt ekstremt turn-off?’ Og du har ret. Selvom jeg i første omgang var oppe at køre over de seks matches, som det lykkedes mig at få, var der kun tre af dem, der svarede på mine musikalske icebreaker-beskeder, og de fleste viste langt større interesse i at “lære mig at kende” eller at jeg “ikke lignede en kæmpe weirdo”.

Dagen var forbi, og jeg havde ikke fået så meget som et telefonnummer.



Matches: 6

Samtaler: 3

Telefonnumre: 0

MENNESKEFJENDSK GRINDCORE

Anal Cunt – “I Intentionally Ran Over Your Dog”

Prøv bare at se den der sætning. Det er ret udfordrende at fremstå tiltalende i en romantisk sammenhæng med en sang, der omtrent svarer til “en mand, der taber en pose bækkener ned i en græsslåmaskine ved siden af en mikrofon”. Men faktisk lykkedes det mig stadig at få fire matches, hvilket enten betyder, at pigerne, der højre-swipede mig, enten ikke kiggede på sangen, eller at de alle sammen virkelig fucking hader hunde.

Med tre af de fire piger fik jeg ikke rigtig nogen respons på min indledende replik, “Hvad fik dig ind på min profil, var det min forkærlighed for grindcore metalbandet Anal Cunt?”. Men det gjorde jeg mærkeligt nok med den sidste – bare ikke lige den respons, jeg havde forventet. Hun troede, at jeg prøvede at bringe analsex på banen på en elegant måde, og psykoanalyserede mig fuldstændigt i gulvet, med konklusioner som, at jeg for nyligt var gået fra en ekskæreste, var blevet tvunget på Tinder af mine venner, og med vilje opførte mig som en narrøv.

Men ak, det var kun hendes sidste formodning, der var korrekt, og vi gik hver til sit uden at udveksle telefonnumre.

Matches: 4

Samtaler: 1

Telefonnumre: 0

DEN BEDSTE POPSANG GENNEM DE SIDSTE 50 ÅR

Justin Bieber – “Sorry”

Efter at have levet på umenneskelighedens rand med Anal Cunt kom jeg heldigvis hurtigt tilbage på sporet med de papirtynde lyde af Justin Biebers “Sorry”. Efter det sidste sangvalg føltes Bieber-melodien som englehænder, der smurte en afkølende creme på min røde, hudløse Tinder profil. Nu måtte mine chancer være blevet bedre. Min kærlighed for verdenshistoriens suverænt mindst stødende sang kunne da umuligt forhindre mig i at score?

Det gjorde den ikke! Jeg fik SYV matches på en dag og havde FIRE samtaler, med hvad jeg går ud fra var ÆGTE, LEVENDE kvinder! Og det er ikke svært at se hvorfor, med icebreakere så forførende som “Er du Belieber?!?!” eller så mørke, grublende og mystiske som, “Is it too late now to say sorry?”

Der var kun en person, der svarede ved dybest set at bede mig om at fucke af, hvilket var helt fair, alting taget i betragtning. Og alligevel, efter alt det, som du nok allerede har regnet ud, rundede jeg igen dagen af uden så meget som ét enkelt telefonnummer. Det er en langsom uge for kærligheden.

Matches: 7

Samtaler: 4

Telefonnumre: 0

KLASSISK PUNKROCK

Bad Brains – “Sailin’ On”

Okay, fuck det her. Selv den største sang fra hele sidste år ikke kunne gøre noget for mit Tinder game, så nu var det tid til at blive real. Tid til at være mig. Tid til at gå tilbage til det, jeg kendte og elskede som teenager: støjende punkrock. Og der findes ikke noget punkrock, der er mere larmende eller støjende end Bad Brains. Tanken var, at jeg måske ville matche med nogle “real” kvinder, der også hader “systemet” og tændte på min fuck autoriteterne-udstråling.

Og ved I hvad? I første omgang lod det faktisk til at virke. Jeg fik seks matches på min Bad Brains-profil. Det eneste problem var, at ingen umiddelbart havde hørt om Bad Brains, og da jeg tvang dem til at lytte til sangen igen og igen – var der ingen, der kunne lide den. Helt seriøst. Alle afskyede den.

Denne musikalske rejse var hurtigt blevet et musikalsk harmonikasammenstød, hvor bilen er lavet af kærlighed, og det sammenkrøllede karrosseri er mit hjerte, og måske er hjulene mine forhåbninger om at finde en partner, for selvom de sidder fast på bilen, bremser de måske pludseligt op? Pointen er: jeg fik ingen fucking telefonnumre.

Matches: 6

Samtaler: 2

Telefonnumre: 0

SUKKERSØDT FOLKEMUSIK

Ray Lamontagne – “All The Wild Horses”

Det her var brutalt. Der var gået en halv uge, og jeg kom ingen vegne med min insisteren på kun at diskutere mine Tinder-anthems med matches. Faktisk var de konstante afslag begyndt at gøre mig lidt trist til mode. Så trist til mode, at jeg havde brug for at svælge i de bløde, beroligende toner fra Ray Lamontagnes folk-klassiker “All The Wild Horses”.

Måske fandtes der andre Tinder-sangentusiaster derude, der følte sig trådt på efter at have lagt deres yndlingssang ud i verden og mødt lige så nådesløs kritik, som jeg havde? Måske ville de også mærke smerten i Rays stemme? Måske ville de give mig deres nummer?

Men ærgerligt nok for mig – og for andre flonelklædte mænd, der kan lide sentimental guitarmusik – viser det sig, at kvinder er pisse ligeglade med dig og dine følelser, og med din tåkrummende forkærlighed for lejrbålsviser. Selvom jeg fik 5 matches, blev samtlige af mine icebreakers mødt med den værste form for afslag: tavshed.

Den øredøvende stilhed af en mand, der bruger folkmusik i et forsøg på at score via en datingapp. Findes der en mere tragisk form for stilhed?

Matches: 5

Samtaler: 0

Telefonnumre: 0

TRAP-BANGEREN

O.T. Genasis – “CoCo”

OH SHIT! DET ER PÅ! DET HER ER MIN SANG! SKRU OP! FUCK JA!

Ovenstående er de tanker, der gik gennem hovedet på samtlige potentielle Tinder-matches, mens de så min profil igennem, inden de ufrivilligt skrålede de ord højt af begejstring. Hvordan ved jeg det? OTTE MATCHES, BABY.

Sangen i sig selv er en fantastisk icebreaker. “Are you in love with the coco?”, som teknisk set er et spørgsmål om, hvorvidt de tager coke, viste sig at blive taget vildt godt imod. Bizart nok var der faktisk en pige, der sagde ligeud, at det at jeg kunne lide “coco” var et kæmpe turn-on – og jeg endte med at få ugens første telefonnummer på grund af det.

Gud velsigne O.T.

Matches: 8

Samtaler: 5

Telefonnumre: 1

SMOOTH JAZZ

Ella Fitzgerald – “Get Thee Behind Me Satan”

Det her er en fantastisk sangtitel til afslutningen på det her eksperiment, fordi det ikke bare beskriver mit helvede af en uge, men også kvinders oplevelser med mænd på stort set hvilken som helst dating-app nogensinde. Og ligesom JB tidligere på ugen er det her track også harmløst i sin grundvold, og kunne, håbede jeg, vise potentielle matches min blødere side.

Det endte med at gå ret godt. Folk lod helt oprigtigt til at synes, at det var interessant, at jeg foretrak jazz frem for andre genrer – de var “fascinerede” og kunne “godt lide det”. Så meget, at det faktisk lykkedes mig at få endnu et nummer.

Matches: 5

Samtaler: 2

Telefonnumre: 1

Så der kan I bare se: det viser sig, at folk på Tinder udelukkende er til de to, traditionelle scoregenrer – klassisk jazz og trap. Fra nu af vil min Tinder sang være det “Summertime” / “Trap Queen” mash-up, jeg desperat forsøger at skabe med absolut intet kendskab til musikproduktion.

