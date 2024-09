Jeg afprøvede innovative kondomer med min kæreste, og det gik overraskende godt

Foto fra LELO

For et par måneder siden købte jeg kondomer for første gang i mit liv. Jeg tror, jeg tilbragte en halv time i Matas med at kigge på forskellige pakker og læse de små beskrivelser – jeg havde været på p-piller i årevis, så det var alt sammen nyt for mig. Jeg besluttede mig for en pakke med teksten “DET FØLES, SOM OM DU IKKE HAR NOGET PÅ!”. Da min mand og jeg prøvede det, var vi skuffede. Jeg hadede, at kunne mærke det inde i mig, jeg hadede stanken af gummi, der blev hængende mellem lårene på mig. Min mand sagde, at kondomet føltes poset nogle steder, og samtidig ulideligt stramt ved roden, kondomets indsnævring skulle efter sigende sørge for, at det ikke glider af. Ligesom med alle andre kondomer, han har prøvet, dulmede det også nydelsen.

Oplevelsen bekræftede kun, hvad vi allerede vidste i forvejen: Sex med et kondom er lige så fedt som at spise et bolsje med papiret på. Vi var ikke alene. Ifølge en amerikansk undersøgelse fra 2010 er det kun ét ud af fire samlejer, der involverer et kondom, og dem, som mener, at kondomer mindsker nydelsen vil som oftest ikke bruge dem.

Men der er samtidig næsten 20 millioner nye tilfælde af kønssygdomme i landet hvert år, og kondomet er den eneste prævention, der ikke involverer afholdenhed, som fungerer mod sygdommene. Vi lever i en tid, hvor vi kan få raketter til at lande på platforme midt i havet, og vi kan foretage penistransplantationer, så hvorfor er der ikke nogen, der har fundet ud af, hvordan man får kondomer til at føles godt? Der har ikke været nogen banebrydende innovation i kondomdesign, siden Durex skabte det første kondom med indbygget glidecreme i 1957. Men forandringerne kommer (ligesom du gør), som vi kan se på de nye teknologier, der er blevet præsenteret i denne måned, og der er endnu mere lovende muligheder, der lurer i horisonten.

I November 2013 gav the Bill and Melinda Gates Foundation over en halv million kroner til forskere, så de kunne udvikle bedre kondomer. “Det er ganske simpelt: Kondomer redder liv,” stod der i pressemeddelelsen, “men der er behov for nytænkning, hvis vi skal sikre, at mænd og kvinder over hele verden bruger dem konsekvent og korrekt, så vi forhindrer uønskede graviditeter og kønssygdomme.”

Efter at have luet ud i de 953 ansøgninger besluttede organisationen sig for at give legater til 26 ansøgere. Blandt dem var Richard Chartoff, der forsker i polymer ved Oregon State Universitet, som præsenterede en idé med ultra-tynde kondomer lavet af elastiske polyuretanpolymer, der reagerer på kropsvarme og former sig efter formen på penis. “Det er stærkere,” påstår han, “og omkring 8% af befolkningen er allergiske overfor det latex, der er i de fleste kondomer, så de er også allergivenlige.”

Charles Powell, opfinder af Galactic Cap-kondomet, er blandt de mange, som ikke fik tildelt et legat. Inspirationen til hans design kom fra den behandling han modtager for nervesygdommen multifokal motorisk neuropati, som han lider af. Han får medicinen gennem en port, der er sat fast på hans brystkasse med et selvklæbende materiale, Tegaderm, som han implementerer i designet af Galactic Cap. Efter at have samlet penge ind, og efter at have været igennem mange fejlslagne forsøg, lykkedes det Powell at sammensætte to stykker polyuretan, som skaber en hætte, der placeres på penishovedet og fanger al sæd.

Powell håber, at hans produkt vil være en god løsning til dem, som ikke bryder sig om sex med kondom på: “Mænd er tvunget til at vælge mellem at bruge noget de hader, eller slet ikke bruge noget – der er ingen mellemvej.” Og Galactic Cap føles lige så godt, som hvis man ikke bruger noget. Da min mand og jeg prøvede, var materialet så tyndt, at man nærmest ikke kunne mærke det under samleje.

Men der er stadig et par småting, der skal fikses: Selvom vi fulgte instruktionerne til punkt og prikke, så var det ikke fuldkommen tætlukket – det stod klart, da min mand trak sig ud, og en lille smule sæd gled ned ad skaftet. Hvis jeg ikke allerede havde spiral, ville jeg have hyperventileret af frygt over risikoen for en uforudset graviditet. “Et kondom er nødt til at være latterligt nemt at bruge, for alle,” som min mand korrekt sagde.

Og det var før, han forsøgte at tage det af. “Det sad virkelig fast, og det er en meget følsom del af kroppen. Jeg var lige ved at lade det sidde.” Egentlig er Galactic Cap tiltænkt monogame par, fordi det ikke dækker hele penissen (den dækker kun hovedet, mens skaftet er bart). Der står også på pakken, at det udelukkende forhindrer graviditet.

Hvis man leder efter beskyttelse mod både graviditet og sexsygdomme skal man måske have fat i HEX-kondomet. Det blev udviklet af firmaet LELO, som producerer luksus-sexlegetøj, efter at deres kunder tiggede om et kondom, der føltes lige så godt mod huden som deres silkebløde dildoer. Idéen til designet af HEX stammer fra et eventyr fra firmaets grundlægger Filip Sedics barndom ved navn Den kloge bondedatter, hvor en ung kvinde pakker sig ind i fiskenet efter at blive bedt om at komme til kongens slot “hverken nøgen eller påklædt.”

“Det hexagonske netdesign holder kondomet sammen,” forklarer Sedic, “så det var muligt at gøre størstedelen af overfladen på kondomet meget tynd uden at gå på kompromis med styrken. Vi har kraftigt forbedret kondomets evner, bare ved at ændre på dets struktur.”

Det er ikke helt forkert, for med HEX havde min mand og jeg den mest positive oplevelse med et kondom, som vi nogensinde har haft. Det passede godt, og hexagonerne holdt om hans penis uden at klemme den. Min mands følsomhed var også mindre dæmpet end normalt, fordi det er det tyndeste af de almindeligt formede kondomer, som vi prøvede. Det er 0,055 mm, så det er stadig tykkere end de tyndeste, men de supertynde klemmer for meget på ham og begyndte at rulle af, før vi overhovedet kunne nå at gøre noget.

Men det er ikke alt: I år vil FitKit fra ONE Condoms udsende 56 forskellige størrelser på markedet, så mænd kan måle deres penis’ længde og tykkelse, så de kan få fat i den helt rigtige størrelse. “De fleste kondomklager handler om pasform,” påstår Jared Maraio, chef for brandingstrategi hos ONE Condoms. “Det her kommer til at løse vildt mange problemer for rigtig mange mennesker.”

Maraio forklarer desuden, at der tidligere ikke var indført nogle teststandarder for kondomer, der er markant større eller mindre end dem, der findes på markedet, eftersom kondomer testes ved at se hvor meget luft, der kan være i dem før de springer. De standarder skulle udvikles først, før ONE-kondomer kunne godkendes til salg.

Mindre projekter har sværere ved at blive godkendt: Chartoff, som modtog legatet fra Gates, siger at hans hold håber på at finde investorer, så de kan komme gennem godkendelsesprocessen, fordi pengene fra legatet “ikke var nok til at implementere et kommercielt produkt.” Ifølge Gates Foundations chef for forebyggelses- og behandlingsimplementering, Papa Salif Sow, så skal legaterne ses som første fase i et løbende initiativ, hvor dem, som har opnået bemærkelsesværdige fremskridt inviteres til at ansøge om større legater på seks millioner kroner.

Disse større legater er indtil videre blevet uddelt til to projekter: Ron Frezieres, leder af California Family Health Council, som har udviklet et polyethylen-kondom og Lakshminarayanan Ragupathy, en forsker ved det indiske firma HLL Lifecare Ltd., som inkorporerer grafen i de nuværende gummikondomer. Begge projekter forventes at ramme markedet indenfor de næste to år.

Indtil videre synes Sedic, at det er åndssvagt, at forbrugerne skal vælge mellem nydelse og sikkerhed, og han håber at kunne udfylde det mellemrum snarest muligt. “Man ville ikke gå udenfor uden sko,” siger han. “Hvorfor skulle man have sex uden et kondom?”

