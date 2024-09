På blowjob-bar i Bangkok

Bangkok er syndens hule. Her kan du få stillet dine lyster, og uanset hvilken seksuel perversion, du tænder på, så kan du få serveret den på et sølvfad. Der er utallige massageklinikker, bordeller og call girls, der retter deres ydelser specifikt mod de sexturister, der flokkes til den thailandske hovedestad fra hele verden. Men spørgsmålet er, hvordan man skiller sig ud som entreprenør in spe på et så mættet marked? Der er jo i sagens natur kun et begrænset antal vesterlændinge at tilfredsstille.

Det første råd er at gøre brug af det ypperste inden for moderne markedsføringsteori: vær så provokerende som overhovedet muligt. Det lader i hvert fald til at være tanken bag Dr. BJ’s Salon, nok et af de mest berygtede bordeller i Bangkok.

Salonen ligger lige ved Nana skytrain station, kun en gade fra byens smarteste storcenter. Det første, du ser, når du ankommer til Dr. BJ’s, er de 14 identiske neonskilte. Dr. BJ’s interiør er holdt i hvidt og er oplyst af kraftige lysstofrør som for at imitere en vaskeægte tandlægeklinik – som jo er et af de absolut mest naturlige steder at søge servicering af sine genitalier.

Blowjob-salonens udseende var nok til at overbevise min ven Jared (ikke hans rigtige navn), en 27-årige amerikaner bosat i Bangkok, om at give stedet et skud. To gange.

Hans historie vækkede min nysgerrighed, så jeg bad ham vise mig stedet. Dr. BJ selv var sød og imødekommende. Han lod mig endda tage billeder og indvilgede desuden i at fortælle mig lidt om hans forretningsstrategi.



Ejeren, en brite, der foretrækker at gå under navnet “Dr. BJ,” har en baggrund inden for salg af stereoanlæg og et stort talent for markedsføring. Han mener, at alle forretninger bør være helt klare i spyttet omkring, hvad de sælger – det gælder også inden for sexindustrien.

“Jeg synes, navnet meget godt fortæller, hvad det er vi laver,” sagde Dr. BJ, da jeg besøgte hans salon. “Det er let at huske, og logoet er nemt at spotte. Da jeg blev en del af sexindustrien, kunne jeg ikke forstå, hvorfor ingen gjorde noget for at skille sig ud. Hvorfor lod de sig ikke inspirere af eksperterne inden for salg og markedsføring. Vi kiggede på, hvad McDonalds og KFC gjorde – på deres restauranter ser du altid Ronald McDonald og The Colonel, ikke? Dr. BJ er sexindustriens svar på Ronald McDonald.”

Dr. BJ fortsatte med at fortælle mig om, hvordan han startede sit bizarre foretagende. “Da vi startede vores forretning, regnede jeg med, at Dr. BJ ville være mest interessant for turister, der fandt navnet morsomt. Det viste sig ikke at holde stik. Halvdelen af vores klienter er udenlandske mænd, der bor i Bangkok. Vi har en stor kundebase blandt koreanere og japanere.”

Dr. BJ håndterer sin forretning med humoristisk sans. På deres hjemmeside lister firmaet en række kommende søstersaloner, som skal ligge i Vatikanet, Kabul og Teheran. De modtager jævnligt henvendelser fra kunder, der ikke har forstået, at det er ment som en joke.

Det første,man møder, er receptionen, der ikke er helt ulig en lægekliniks reception. Der er et menukort, der lister de forskellige services, Dr. BJ tilbyder. Pigerne er inddelt i to kategorier: sygeplejersker og konsulenter. Sygeplejerskerne er iført hvide uniformer, mens konsulenterne, som betragtes som blowjobeksperter, er klædt i sort. Priserne starter ved 700 baht (130 kroner) for en 30 minutters sutte-session. “Fuld pakke” koster 1000 baht (180 kroner). Det dyreste på menuen er en hel nat, der beløber sig til 5000 baht (900 kroner). Når en ny kunde kommer ind i salonen, samles pigerne på en platform over lobbyen, så kunden nemt kan vælge, hvilken pige han ønsker at hyre.

“Det er ikke særligt sexet at have 20 piger, der ser ned på dig. De mindede mig lidt om gribbe, der kredser over et bytte,” sagde Jared, da vi gjorde vores entré på Dr. BJ’s Salon.

På hjemmesiden har pigerne fotos og anmeldelser, deriblandt nogle overraskende ærlige anmeldelser skrevet af salonens ledelse, blandt andet denne lille perle: “Hun er meget populær, og jeg forstår ærligt talt ikke hvorfor. Kunderne går med hende ind i rummet, kommer ned, betaler og kommer tilbage et par dage senere for at besøge hende igen. Jeg bliver nødt til at finde ud af hvorfor, for hun er ikke den bedst udseende kvinde.”

“Jeg bad om den samme kvinde begge gange, fordi hun har de bedste anmeldelser online,” sagde Jared.

“Sidste gang var for et par uger siden. Jeg var ude at drikke med nogle venner og helt oppe at køre på M-150 (thailandsk energidrik). Jeg tænkte, at jeg lige kunne snige mig derover. Ingen ville opdage noget. Det var impulsivt, og jeg var ret seksuelt frustreret og havde brug for en slags afbræk.”

Salonen er ikke designet til at få kunder til at føle sig velkomne. Pigerne prøver ikke at lokke mænd ind fra gaden, som på de fleste andre steder i området. Dr. BJ’s salon er ikke ligefrem det eneste sted, som sælger sex på Soi 1/7, en gade fyldt med ‘happy ending’ massageklinikker. Til gengæld sikrer udseendet og den generelle æstetik på Dr. BJ’s Salon, at ingen kommer ind fra gaden på udkig efter fod- eller rygmassage. Hvor naboer visker forbipasserende i øret, råber Dr. BJ’s Salon “Hey. Se os. Vi giver blowjobs for penge.”

“Efter jeg betalte, tog pigen mig med op til tredje sal,” fortalte Jared. “Rummene minder om kosteskabe, de ligger på rad række ned ad en dårligt oplyst gang. Det er lidt skummelt og lidt som noget fra en forlystelsespark. Pigerne har de her plastikkurve med mundskyl, kondomer, glidecreme og den slags ting. I selve rummet står der en sort læderstol, en skammel og den slags håndvaske, som du finder hos en frisør. Du kan selv regne ud, hvad de skal bruges til.” Gættede du på, at de er til at vaske pikke, så gættede du rigtigt. “De skal til at tage dig i munden, så de kan jo ligeså godt vaske den først. Efter de har vasket dig, smider de et håndklæde over stolen. Der har siddet mange andre i den stol.”

Jeg spurgte ham, hvor god hun så var. Om det var et sjusket, nervøst gymnasieblæs eller en mere luksuriøs oplevelse. Han gav mig en del flere detaljer, end jeg havde regnet med: “Det var meget varieret. Hun startede med tippen og kørte sine hænder op og ned. Bagefter legede hun med hovedet, mens hun kyssede skaftet. Hun var faktisk ret god og lavede også nogle deep throat manøvrer. Jeg var imponeret,” sagde Jared.

“Jeg havde været bange for, at jeg ville komme for hurtigt. Men da vi nærmede os en halv time, kunne jeg mærke, at hun var ved at blive frustreret over, at jeg ikke var kommet endnu. I starten beholdt hun sit tøj på, men da det ikke virkede som om, jeg var ved at komme, tog hun toppen af og lod mig røre hendes bryster. Men ikke noget med at bolle hende mellem brysterne eller noget. Det skal man nok betale 1000 baht mere for. Jeg kom udover mig selv. De vil ikke have, at du kommer i deres hår, ansigt eller kjoler, da de udfører så mange blowjobs på en dag. De bliver hos dig omkring 30 sekunder bagefter, så skyller de munden i mundskyl, vasker dig og går nedenunder igen.”

Han fortsatte med at fortælle mig om sin oplevelse, med stadig flere detaljer.

“Det var mærkeligt, surrealistisk og en lille smule kinky. Jeg følte mig beskidt, men ikke på en fed måde. Det var første gang, jeg blev deep throatet, så det var super fedt. Men lige så fedt som det føltes, så ville det have været ti gange bedre, hvis det var en, som jeg holdt af. Jeg tror ikke, at jeg tager derhen igen, men det var en god oplevelse. Der er bare noget ved det sted, som er spændende. Det er lidt grisset at sige, jeg fik suttet pik af en prostitueret, men det er interessant at sige, jeg tog hen til et sted, der hed Dr. BJ’s og fik suttet pik af en falsk sygeplejerske.”





