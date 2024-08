Jeg brugte en hel måned på at teste, hvordan man bedst tackler en mdma-nedtur

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

På en eller anden måde er jeg endt med at have et job, hvor jeg hovedsageligt skriver om festivaler og stoffer. Fordelen ved det er, at jeg får gratis adgang til en masse festivaler. Ulempen – for mit helbred og mit generelle velvære – er, at jeg får gratis indgang til en masse festivaler.

Det er ikke, fordi jeg tilbringer hver eneste weekend i løbet af sommeren på at være fucked på en mark, men i år har Guderne (og forskellige redaktører) bestemt, at jeg skulle til fire festivaler på lige så mange weekender. Desværre var det også den travleste periode, jeg nogensinde har haft på arbejdet. Så hver mandag skulle jeg direkte tilbage til civilisationen og være en seriøs arbejder-bi. Jeg kunne ikke bare bruge et par dage derhjemme under dynen, tynget ned af tømmermænd og eksistentiel angst.

Jeg havde brug for en kur til at komme ovenpå igen.

I løbet af årene er jeg kommet frem til, at den eneste rigtige redning efter en vild tur er søvn, motion og positive vibrationer. Hvis man bruger tre dage på at hamre rusmidler i ansigtet, så må man også regne med, at det rammer bagefter. Heldigvis er der en hel verden af gode råd på nettet – alle lige velmenende – der påstår, at det ikke behøver være sådan. Derfor besluttede jeg mig for at prøve de ting, der blev foreslået flest steder. Jeg ville prøve en ny kur hver uge, og forhåbentlig få løftet mine serotoninniveauer tilbage til et sundt niveau.

FØRSTE UGE – 5-HTP

Jeg begyndte mit eksperiment med nogle piller, der indeholdt 5-HTP, fordi internettets foretrukne kure, når man skal op igen, er:

– 5-http-suplement

– Cannabis

– Tryptofan

– Sex og/eller onani

Når man har tømmermænd af den ene eller den anden slags, så skyldes det fysiske problemer herunder træthed og udmattelse, men det skyldes også en mangel på serotonin (5-HT) og nedbrydning af 5-HT-terminaler i hjernen. Serotonin er en af de vigtigste sendere i hjernen, når det kommer til at styre vores humør og andre processer som søvn og appetit. I øvrigt udløser mdma kaskader af det, når vi tripper. Det er derfor, man er lidt nede i de næste dage, mens hjernen gendanner alt det serotonin, man har mistet. 5-HTP er et forstadie til produktion af serotonin, så hvis man tager en pille (med 5-HTP, altså), kan det i teorien mindske sandsynlighed for, at du begynder at tude, mens du ser Til Middag Hos… Men der er stor mangel på forskning på området.

Dem jeg havde købt var brusetabletter, som indeholdt ginseng, vitamin B12 og en masse andre ting, der lyder sunde. Jeg smed den i et glas vand og så opløste den sig.

Hvor nederen havde jeg det bagefter? Jeg var faktisk underligt munter bagefter og begyndte at hænge vasketøj op, mens fotografen så på. Men der er også mulighed for, at 5-HTP er et placebo, som jeg narrede min godtroende hjerne til at tro på. Under alle omstændigheder var jeg slet ikke trist, og mandag morgen kørte jeg på 90 procent, og det er helt klart bedre end normalt.

Bedømmelse: Et stort 9/10.

ANDEN UGE – TRYPTOFAN

Tryptofan er en aminosyre, der bliver omdannet til 5-HTP, som så igen bliver omdannet til serotonin i hjernen. Så tanken er, at hvis man gumler lidt tryptofan i sig, vil det stimulere serotoninproduktionen.

Nogle af de madvarer, som tit bliver fremhævet, fordi de indeholder meget tryptofan er tun, bananer og æ Jeg tog en dåse tun, to bananer og to æg, og smed det i en blender samme med andre tryptofanholdige madvarer som tofu, græskarkerner og mælk, og inviterede fotografen til at komme og se mig ørle.

Hvor nederen havde jeg det bagefter? Lad os lige snakke om den her smoothie. Det er meget vigtigt at forstå, at jeg fucking afskyr tun. Når atomvinteren rammer, er det hverken plutonium eller uranium, der får os ned med nakken. Det bliver den giftige stank fra en dåse John West, der lægger sig over vores brændende byer løftet op af trykbølgen fra en 100 megatons bombe.

Da jeg tog de første tre tåre, var jeg overbevist om, at jeg ville knække mig. Det gjorde jeg ikke, men det var virkelig tæt på, og jeg græd lidt og spildte lidt på gulvet, som selv min hund ikke gad slikke i sig. Det var virkelig, virkelig klamt.

Det paradoksale med tryptofan er, at mdma faktisk blokerer de enzymer, der omdanner det til 5-HTP. Så hele teorien holder ikke en skid. Men – og der et men – da jeg havde drukket det, var jeg helt færdig. Det slog mig totalt ud. Den anden fotograf gik, og jeg gik direkte i seng, hvor jeg googlede “kan man få en overdosis tryptofan” og faldt i en drømmeløs søvn, inden jeg kunne læse svaret. Ti timer senere vågnede jeg og var i latterligt godt humør.

Bedømmelse: 8/10. Men det var kun held.

TREDJE UGE – CANNABIS

Folk er ikke helt enige om, hvorvidt cannabis er godt eller dårligt, efter man har været oppe at flyve hele weekenden. Der er mange, der siger, at det er fuldkommen essentielt, når man skal klare sig igennem det mentale lavvande. Men hvis man ser helt videnskabeligt på det, så er det nok noget af det dummeste, man kan gøre, fordi det hæmmer søvnen. Det forhindrer dig i at komme ned i de dybeste søvnstadier, og dem har kroppen brug for.

Men der er også mange, der mener, at hvis en joint kan få dig til at slappe af, ikke forhindrer dig fuldstændig i at arbejde, og hjælper dig til at falde i søvn, så er det et forsøg værd. Det lyder jo som en rutine, der i det mindste på overfladen minder om normalitet.

Hvor nederen havde jeg det bagefter? Mandag havde jeg et underligt tick i mit højre øjenlåg. Bare kald mig hypokonder, men mærkelige ticks er altså ikke en indikator på et godt og sundt helbred, hverken i øjet eller nogle andre steder. Jeg holdt op med at ryge fed for otte år siden, men nød alligevel hashen – og jeg havde helt sikkert lettere ved at sove, selvom der lå et tungt slør i min hjerne dagen efter. Jeg blev også kun mere paranoid over de ticks der.

Bedømmelse: 7/10

FJERDE UGE – HUNDE

Jeg havde prøvet tre af de fire mest anbefalede kure, og nu var der kun én tilbage: Sex og/eller onani. Jeg er single, og selvom jeg godt ved, at mine forældre i forvejen ikke vil stråle af stolthed, når de læser den her artikel, så har jeg ikke tænkt mig at gøre det værre, ved at beskrive hvorvidt en god spiller hjalp mig med at komme mig.

Jeg besluttede mig i stedet for at være sammen med en masse hunde. Jeg har læst om hundeterapi, og tanken er, at hvis man er omringet af hunde, bliver man i bedre humør, og jeg tænkte, at det ikke kunne gøre en stram mandag værre.

Min veninde Lizzy er hundelufter, og hun kom forbi med fire hunde på slæb. Det var så tidligt, at jeg ikke engang havde fået et bad efter festivalen.

Jeg havde helt seriøst bare tænkt mig at fylde lungerne med frisk luft, lege lidt med vovserne og forlade engen i bedre humør. Ikke mere end det. Der er ingen tung videnskab eller noget. Men da vi fandt en lille pøl, begyndte hundene at lege i vandet. Jeg ved ikke helt hvordan det skete – måske var det akkumuleret vanvid fra fire ugers hedonisme, måske var det det varme vand, måske var det fordi, vi virkelig gerne ville have nogle gode billeder af hundene, og man ikke kan stoppe underbevidstheden fra at gøre alt for at lave kvalitetsindhold – men det her skete i hvert fald:

Og det her.

Og det her.

Hvor nederen havde jeg det bagefter? Se på billederne. Er det en trist mand? Jeg følte mig opstemt. Opstemt og klar i hovedet. Mens mig og de forvirrede hunde væltede rundt i pøllen, havde jeg det bedre, end jeg havde haft det hele måneden.

Bedømmelse: 10/10. Jeg vil ikke lyve. Jeg var træt resten af ugen, men helt seriøst, så arbejdede jeg 12 timer i døgnet, græd ikke en eneste gang, og jeg er stadig ansat.

Er der en morale til historien? Det første jeg vil sige er, at man bare skal lade være med at være fucked på festivaler fire weekender i træk. Det er dyrt, og man ender med at ligne Tom Hanks i Castaway. Men det er også et helvede for ens hjerne, især hvis man også kæmper med angst eller andre psykiske problemer.

Det andet jeg vil sige – og det er altså det bedste våben mod grumme tømmermænd – er, at det er en god idé at holde lidt igen, og ikke gå all-in hver dag. På hver festival lod jeg være med at gå helt amok den sidste dag, så turen hjem ikke var lige så hård. Husk også at passe på dig selv, mens du er i gang. Spis så tit som muligt, og drik masser af vand, og hvis du skal tage stoffer, så gør det på en fornuftig måde, og husk de forskellige gode råd, der mindsker risikoen.