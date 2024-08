Jeg brugte en måned på at få en ny ven – bare én ny ven

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien.

Indtil videre synes jeg, det er svært at være i midten af 20’erne. Jeg går ikke længere på uni, selvom det var en hyggelig omgang druk midt på dagen, og en eksamen en sjælden gang imellem. Nu har jeg i stedet fået et fuldtidsjob og bor i “storbyen”, for det var nødvendigt, hvis jeg ville have et job i mediebranchen. Her er koldt og ensomt. Jeg skriver, jeg sover og jeg græder. Jeg går i byen cirka aldrig, og den eneste mentale støtte, jeg har, er min kæreste.



Jeg er klar over, at det hele ville være nemmere, hvis jeg havde et socialt liv. Men det er svært at få nye venner, når man er voksen. Det er faktisk rigtig svært, og jeg ville ønske, at vi snakkede mere om det. I løbet af det sidste år har jeg måske mødt ti nye mennesker. Og jeg tror, det er lykkedes mig at lokke omkring to af dem ind i en form for venskab, der stadig er på grænsen af bekendtskab.

På det seneste har jeg gjort en ihærdig indsats for at lave om på det (selvom det teknisk set er til en VICE-artikel). Herunder er en hudløst ærlig gennemgang af alt det, jeg har lært, i forsøget på at få en ny ven i løbet af én desperat måned.

Mine visioner for et venskab

Først og fremmest håber jeg at få en Sex and the City- agtig gruppe af piger, som jeg kan drikke cocktails med.

agtig gruppe af piger, som jeg kan drikke cocktails med. Jeg håber, at blive venner med charmerende backpackertyper, som lader mig sove gratis på deres sofa, når mit nervøse sammenbrud endelig rammer, og jeg køber billetter til at rejse jorden rundt.

Jeg håber, at finde en ven, som ikke er lige så venstreorienteret som mig, så jeg kan konvertere dem til min overlegne tankegang, og få dem til at se lyset.

Jeg håber, at få en hudløst ærlig ven, som siger fra, når jeg er for meget. Der er meget at tage fat på, så personen bliver nødt til at have rigtig meget energi.

Jeg håber, at få en ven, som har de rigtige forbindelser eller selv er kendt, så jeg kan få gratis sko og fri entre til fester, eller sådan noget.

Mine mere realistiske visioner for et venskab

Jeg håber bare at få én ven. Lige meget hvem det er. en der er cirka min alder og er samme sted i livet og som har lyst til at hænge ud engang imellem. Måske kan vi tage ind og se den der nye film med Daniel Craig sammen? Eller noget andet, jeg er fleksibel.

Hvad kan jeg tilbyde til gengæld

Jeg ved, at et venskab går begge veje, og derfor har jeg skrevet en udførlig liste med alle mine positive sider, som gør mig til en ret god ven:

Jeg har min egen bil, og selvom den er lille, kan den bruges til at give et lift til lufthavnen eller hjælpe folk med at flytte.

Jeg er ret god til at give uopfordrede og opfordrede råd.

Jeg er meget begejstret for at se andres Instagram-story.

Jeg kunne aldrig finde på at ghoste folk i en gruppechat, og det går jeg meget op i.

ALMINDELIG TEKNIK TIL AT FÅ NYE VENNER NUMMER 1: Få en hobby, og mød andre mennesker, der har den samme hobby.

Det her råd hører man tit, og det virker jo meget fornuftigt. Men hvad fanden er en hobby egentlig? Det er meningen, at voksne mennesker skal have en hobby, så vi kan skrive dem i vores online datingprofiler, men fordi de færreste laver noget i deres fritid, udover at se Netflix og tage til træning og trække vejret, så er det et latterligt krav. Hobbyer er for børn, der har brug for at være underholdt efter skole, og for pensionister, som har behov for en afledningsmanøvre, så de glemmer, hvad der venter rundt om hjørnet. Når jeg tænker på hobbyer, er det første, jeg kommer i tanker om frimærkesamlinger og ridning. Jeg er ikke interesseret i nogen af delene.

Ved du til gengæld, hvad jeg godt kan lide? At sidde på en bar og drikke.

ALMINDELIG TEKNIK TIL AT FÅ NYE VENNER NUMMER 2: Møde folk på arbejdet

Næste.

ALMINDELIG TEKNIK TIL AT FÅ NYE VENNER NUMMER 3: Være uimodståeligt karismatisk

Jeg synes ikke, jeg er en uinteressant person. Jeg har en vis selvtillid. Problemet er, at jeg ikke har den der X-faktor, der får alle til automatisk at kunne lide mig, og det har jeg det egentlig nogenlunde okay med. Desværre fandt jeg i det her forløb ret hurtigt ud af, at hvis jeg skal finde en ven, bliver jeg nødt til at være “synlig” på samme måde som midaldrende kvinder, der lige er blevet skilt, og nu er desperate for at genstarte deres liv.

At sætte sig et mål

Da jeg flyttede til Melbourne, hvor jeg bor nu, gjorde jeg noget meget pinligt: Jeg skrev til en masse fremmede mennesker på Facebook, som jeg havde fælles venner med, og spurgte om de ville hænge ud. Det er venskabsudgaven af at sende et uopfordret dick pic. Det virkede ikke.

Så efter den nedslående oplevelse besluttede jeg mig for at gennemgå alle de mennesker i mit liv, som for nylig havde udtrykt en eller anden form for interesse i at hænge ud med mig, og skrive til dem. På den måde havde de ikke rigtig noget valg. Mit mål var Claire, som er en lokal komiker. Jeg havde mødt hende et par gange, vi havde joket lidt, og vi fulgte hinanden på alle de vigtige sociale medie-platforme. Det er ikke længe siden, hun skrev og spurgte, om jeg kom til en bestemt fest – så jeg så mit snit og slog til.

Claire indrømmede senere, at jeg var den tredje person, hun havde skrevet til om den fest – og den eneste, der havde svaret ja. Men vi havde det sjovt, tog nogle selfies og snakkede om fyre. Vi følte, at vi passede sammen, og aftale endda at hænge ud igen.

At skyde med spredehagl

Selvom det gik godt med Claire, ville det være snerpet ikke at holde mine muligheder åbne. Kaste mig ud på kødmarkedet. Jeg kom frem til, at den mindst krævende måde, var at skrive åbent ud til alle på Twitter:

Jeg undlod at skrive, at jeg researchede til en artikel, for ikke at ende i en How to Lose a Guy in Ten Days-situation. Ærlighed! Det er den slags kvaliteter, jeg kan give til et venskab. Resultatet af mit forsøg var forudsigeligt: En mandling Twitter-bruger, som havde lagt an på mig flere gange, sprang straks til. Jeg var tvunget til at præcisere mit behov:

Desværre er det meget stressende at spørge internettet, om det vil være venner, selv hvis man har så få følgere som mig.

Jeg blev alt for nervøs over, at skulle svare folk, så jeg loggede ud igen. Undskyld til alle mine potentielle online-venner.

Gør som de kendte

Jeg var nået til et sted, hvor jeg virkelig havde brug for motivation og inspiration. Spirituel vejledning. Religion eller et medlemskab til Netflix er for mange, hvad kendissladder er for mig. Så jeg så frem til at se, hvad de aller mest kendte havde at sige om venskaber, så jeg fandt en af de der liste-sider, hvor man skal klikke videre til en ny side, for at se den næste berømtheds guldkorn.

“Lige meget hvor træt jeg er, spiser jeg altid middag med mine veninder mindst en aften om ugen. Eller de kommer forbi og overnatter. Ellers laver jeg ikke andet end at arbejde.”

—Jennifer Lawrence, skuespiller, om venskaber

“Venner er det bedste i verden, når man har haft en dårlig dag.”

—Justin Bieber, sanger, om venskaber

“Vi kom alle sammen fra hjem, der var langt fra perfekte, så man ender næsten med at være forælder og søskende for sine venner – de er den familie, man selv har valgt. Der er intet som oprigtigt loyale, gode venner, man kan stole på. Intet.”

—Jennifer Aniston, skuespiller og stjerne fra en serie, der handler om venskab

Mmmm, de afskyeligt rige menneskers råd varmer altid.

At holde den kørende

Jeg kunne mærke, det gik godt, så jeg besluttede mig for at give den ekstra gas med Claire. Jeg begyndte at gøre en aktiv indsats for at like hendes ting på sociale medier og kommentere engang imellem – ikke hver dag, bare nok til at sørge for, at det blev ved med at være interessant.

Hele processen mindede mig om at flirte, og det er jeg heller ikke særlig god til. Men efterhånden som vores liste med fælles oplevelser voksede, blev det nemmere, og vi endte af øl-relaterede grunde på en karaokebar sammen. Har du nogensinde sunget 80’er-sange for et stort set tomt lokale på en af byens dårligste barer? Nej? Prøv at gøre det med en af dine nye bekendtskaber. Traumer kan nemlig også styrke et venskab.

Jeg bad Claire give mig en vurdering af, hvordan det gik med vores venskab, og hun kom med et rigtig sødt svar:

Som Claire pointerer har vi nået mange milepæle i det typiske kvindelige venskab:

Vi har taget på druk sammen

Vi har chattet intimt om alle de frygtelige forhold vi har været i med psykisk ustabile musikere fra den alternative scene.

Hun har vist mig eksklusive billeder fra hendes omfattende snapchat-katalog.

Hvad har jeg lært?

Al den tid jeg brugte på desperat at hige efter kontakt med fremmede, bare for at lave indhold til internettet, var ikke ligefrem super sjovt. Kunne det tænkes, at venskab faktisk kræver hårdt arbejde? Det er sgu da irriterende. Men selvom jeg endte med at føle mig helt tom og trist indeni, så var projektet egentlig en succes. Jeg har fået lige præcis én ny ven, og vi skal måske endda hænge ud igen snart, forhåbentlig.

Det kan godt være, at jeg er et ualmindeligt sørgeligt tilfælde, men det er ret almindeligt, at man mister en masse venner, når den nederen del af ens ungdom, hvor man går i byen konstant, langsomt slutter. Omkring halvvejs igennem den her artikel blev jeg overbevist om, at jeg havde opdaget et kæmpe hul på markedet, og skulle til at lancere venskabsudgaven af Tinder, og så ville jeg tjene så mange penge, at folk ville tigge om at være min ven, for at blive inviteret med på alle mine berygtede sommerfester på min båd.

Min redaktør har siden informeret mig om, at den app i allerhøjeste grad allerede eksisterer, så jeg tror bare, jeg vil anbefale andre, som står i samme situation som mig at bruge den i stedet for at finde inspiration i noget som helst af det, jeg har skrevet.