Jeg dansede i et kropspositivt stripshow og lærte at være tyk og sexet

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Canada

En aften i december sidste år viste jeg 300 mennesker mine bryster. Og min røv. Og jeg rystede min kuglerunde mave, så de kunne fryde sig ved synet af mine vuggende deller.

Jeg havde valgt at strippe til ”Criminal” af Fiona Apple. Sangen var redigeret ned til omkring to et halvt minut, fordi det var min første gang, og jeg seriøst ikke troede, at jeg kunne strippe længere.

Jeg er ikke en af de kvinder, som de fleste mennesker kigger på og tænker, hun kunne være stripper. Hvorfor? Fordi jeg er tyk, og tykke kroppe kan, selv i 2019, ikke være erotiske. Et plus size-stripshow virkede som den perfekte måde at udfordre den opfattelse på, fordi strip er så eksplicit seksuelt, overlader meget lidt til fantasien og efter sigende er enormt empowering. Så sammen med mine veninder Linda Douglas og Elizabeth Flores besluttede vi os for at starte vores eget stripshow for store kvinder, Thicc Strip.

Vi inviterede alle, der identificerede sig som kvinder i Los Angeles, til at være med, uanset erfaring, hvorefter vi lavede en Indiegogo (amerikansk crowdfunding-side, red.). Vi nåede ikke vores mål, men det lykkedes os at finde en sponsor, hook-up appen HUD, som gav os nok penge til at komme i gang.

Vi trænede sammen med danser og kropspositiv livsstilscoach Cera Byer. Det tog noget tid, men til sidst fandt vi vores endelige gruppe på 13 kvinder. I stedet for at afholde regulære auditions, lod vi alle, som kunne vise, at de var dedikerede til projektet, deltage. Nogle kom fra den professionelle strip- og burlesqueverden, mens andre gjorde det for allerførste gang. Eftersom vi alle kom fra forskellige baggrunde og havde forskellige personligheder og attituder, kunne jeg ikke lade være med at sammenligne os med tv-serien GLOW, men du ved, med mindre tøj. Fordi vi alle sammen var så forskellige, overlod vi sangvalg, dansestil og nøgenhedsniveau til den individuelle performer. Nogle følte sig bedre tilpas, når de beholdt deres kostume på, mens de dansede, mens andre smed det hele.

Jeg hører til dem, der viser min halvnøgne krop på Instagram rimelig ofte, så jeg troede virkelig, jeg var færdig med at blive selvbevidst omkring min krop. Men da jeg pludselig skulle tvinge mig selv til at træde uden for internetverdenen, hvor jeg gemmer mig bag en skærm, indså jeg, at jeg stadig havde en masse ting at bearbejde i forhold til min krop og erotik.

Da jeg voksede op, så jeg aldrig mig selv som sensuel, fordi jeg ikke troede, at min krop var i stand til det. Jeg troede udelukkende, det var tynde kroppe, der kunne være sexede. I stedet benyttede jeg mig af humor. I en stor del af mit tidlige voksenliv deltog jeg i seksuelle aktiviteter uden at føle mig sexet. Jeg lod mænd kneppe mig, mens jeg var overbevist om, at de egentlig ikke havde lyst til at være der.

Det var først, da jeg var i midt-tyverne, at jeg endelig begyndte at stille spørgsmålstegn ved den opfattelse. Jeg lærte mere om kropspositivitet og den radikale idé, at alle har ret til at elske og værdsætte sig selv. Det gik op for mig, at mine negative følelser omkring mig selv og mit udseende var noget, der kom udefra, og ikke afspejlede, hvordan jeg egentlig havde det med mit eget udseende. Det var der, jeg begyndte at længes efter at være mere åbenlyst seksuel. Jeg havde ikke længere lyst til at gemme mig bag oversize t-shirts, men længtes efter rent faktisk at blive den kvinde, jeg drømte om at være. Mit drømme-jeg viste sin krop uden at være bekymret for, hvad andre syntes, gik i korte nederdele og lingeri og elskede at gøre folk omkring hende seksuelt ophidsede. Så det var det, jeg gjorde. Jeg blev en stolt, tyk tøjte. Der var ingen vægttabsrejse, ikke noget træningsprogram eller forandring af mit udseende. Måske har jeg endda taget på siden da. Den eneste, der ændrede sig, var min attitude.

Hvis vi så spoler tiden to år frem, var det pludselig det mest naturlige for mig at vise mine tykke lår og slaskede mave frem på nettet. Jeg inkorporerede dog stadig humor, så meget jeg kunne. De fotos, jeg uploadede, var seksuelle, men billedteksten fungerede ofte som kontrast til det seksuelle i form af en mere letsindig joke. Det var først med stripshowet, jeg indså, hvor meget jeg stadig brugte humor som social krykke.

Med Thicc Strip kunne jeg ikke længere gemme mig bag jokes, og det tvang mig til at tage mit seksuelle jeg seriøst. Jeg var nødt at strippe rigtigt og kunne ikke runde dansen af med at lave en eller anden fald-på-halen-joke. Noget af det, vores instruktør Cera blev ved med at gentage i løbet af træningen, var, at det er så nemt for tykke, nøgne kvinder at blive forvandlet til en punchline, og derfor bliver vi nødt til at arbejde dobbelt så hårdt for at bevise, at vi ikke er en joke. For at det skulle lykkes, kunne vi ikke nøjes med at lade, som om vi var selvsikre. Vi var nødt til faktisk at være selvsikre. På det tidspunkt troede jeg allerede, at jeg var det, men stripshowet gjorde, at jeg indså, hvor sårbar og bange jeg stadig var. Den selvbevidste pige boede stadig inde i mig og gjorde opvisningen til en komedie for at beskytte sig selv for at blive taget seriøst.

Forfatteren

I ugernes løb kæmpede jeg mig gennem frygten og tvivlen. De kvinder, jeg dansede med, hjalp mig enormt meget. De gjorde opmærksom på, at jeg ikke var alene. Da jeg spurgte Linda, hvordan hun bekæmpede de negative tanker, hun havde om sig selv, sagde hun: ”Jeg var træt af at lade alle de destruktive tanker stå i vejen for mig. Jeg ville aldrig tillade nogen andre at kritisere mig på den måde, så hvorfor gjorde jeg det selv?”

Den overvældende mængde positiv feedback, vi modtog fra folk, som hørte om vores show for første gang, gav også et ret stort selvtillidsboost til os, som tvivlede på os selv. Billetterne på nettet blev revet væk på en uge. Da det skete, udstødte Elizabeth, Linda og jeg et kollektivt, hold nu kæft, det bliver faktisk til noget det her. Vi var lettede over, at ønsket om noget som det her i Los Angeles ikke bare fandtes i vores hoveder. I sidste ende kunne Thicc Strip donere 512 dollar af vores indtægter til Downtown Women’s Center, en velgørende institution der yder støtte til hjemløse kvinder i Los Angeles.

Strip tvang mig til at træde ud af min komfortzone. Det hjalp mig til at blive en kvinde, som ikke altid føler behov for at gemme sig bag en joke for at udtrykke sin seksualitet. Alle de forskellige kvinder, der deltog i Thicc Strip, havde deres egne grunde til at være der. Det var min. Vi burde alle sammen have noget i stil med Thicc Strip i vores liv, noget der udfordrer os til at konfrontere vores usikkerheder og bekæmpe dem med oprejst pande – og måske uden tøj på.