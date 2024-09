Jeg designer de fødevarer du endnu ikke har spist

Jeg studerede ikke på en normal designskole eller kunstakademi. Jeg studerede industrielt design ved Eindhoven University of Technology i Holland, og det går som regel ud på, at man designer møbler, eller at man programmerer.

Men at lave stole interesserede mig ikke. På mit andet år stødte jeg på et projekt om kultiveret kød, og det var sådan, jeg begyndte at fusionere design med min interesse for mad. Jeg lærte, hvordan jeg kunne kombinere denne passion med teknologi, videnskab og kunst.

Videos by VICE

Den Holland-baserede fødevaredesigner Chloé Rutzervelds projekt, Digestive Food, der ser nærmere på ikke-absorberede næringsstoffer. Alle fotos via Chloé Rutzerveld.

Fra da af begyndte jeg at udforske teknologien bag mad. Jeg undersøgte, hvordan vi kunne skabe forskellige produkter ved hjælp af teknologi, og det udgør fundamentet bag det, jeg laver i dag. Jeg udforsker nye måder at producere sunde eller mere effektive fødevarer. Det handler om, at man udnytter teknologien til at gøre fremtidens mad bedre.

LÆS MERE: Sådan spiser man en gris uden at slå den ihjel

Det er også meget abstrakt — som med In vitro ME [Et projekt, hvor Rutzerveld skabte en “bioreaktor-juvel”, der kultiverede menneskeligt muskelvæv fra menneskelige kropshuler]. Jeg tror ikke, at vi vil gro kultiveret kød i vores egne kroppe i fremtiden! Det handlede mere om at udforske, hvor lang vi vil gå for at kunne spise kød i fremtiden. Det hele er så nemt, hvis det stadig kommer fra dyr.

Rutzervelds projekt, In vitro ME, udforskede, hvor langt vi er villige til at gå for at blive ved med at spise kød.

I mit Edible Growth-projekt, der udforsker, hvordan vi kan lave næringsrigt 3D-printet mad, ville jeg sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi kun producerer chokolade, småkager og andre søde sager med den teknologi. For mig er det slet ikke mad. Hvis vi skal tage teknologien seriøs i fremtiden og producere rigtig mad, hvad skal vi så gøre nu? Det handler om at vise folk mulighederne.

Jeg kommunikerer med offentligheden gennem workshops og eksperimenterende middage. Man kan udnytte alle sanserne. Hvis jeg underviser eller holder tale om det her, så er det noget passivt. Når folk er i stand til at være hands-on med teknologien eller med maden, så kan de virkelig forstå, hvad jeg taler om, og hvordan jeg får mine idéer. Så kan vi have en anstændig diskussion om, hvorvidt vi kommer til at spise kultiveret kød i fremtiden, eller om vi overhovedet gider spise 3D-printet mad.

Edible Growth-projektet udforskede næringsrigt 3D-printet mad.

Da jeg startede med fødevaredesign, var det hele mere spekulativt. Da jeg dimitterede og startede min egen forretning, gik det op for mig, at jeg var nødt til at tænke mere realistisk. Tegner man en kridtstreg på asfalten, vil man på venstre side have alle de ting, der eksisterer i dag. På højre side vil man have science-fiction og alle de futuristiske ting, vi ser på film. Innovation er det, der foregår i midten på kridtstregen.

Mit nye projekt STROOOP! befinder sig i midten. Det er hverken super skørt eller urealiserbart.

Jeg samarbejder med et firma, der laver grøntsagsjuice med det biprodukt, man får, når man skraber gulerødder, inden de havner i supermarkederne. Det er fuld af fibre. Jeg ville skabe et nyt produkt med så få tilsætningstoffer som muligt og vise, hvad man ellers kan lave med det, som folk ellers smider væk. Jeg vil vise, at man kan skabe nye produkter ved at udnytte de naturlige karakteristika på en smart måde.

Rutzervelds seneste projekt, STROOOP!, laver hollandske vafler ud af grøntsagsaffald.

I dette tilfælde valgte jeg at lave en hollandsk stroop-vaffel ud af grøntsagsaffald, fordi jeg bruger hollandske råvarer, og fordi stroop-vaflen er et hollandsk symbol. Og så er det også noget, som folk kan relatere til.

Jeg tror, at fremtidens mad vil bevæge sig i mange forskellige retninger. Det vil være meget højteknologisk, og det vil monitorere kroppen — mad der smager af mindre og handler mere om næringsstoffer. Jeg tror også, vi vil se mere urban farming, flere der gror deres egne råvarer, og flere der føler sig tættere forbundet til naturen.

Jeg håber, at vi bliver ved med at spise mindre kød, og at vi bliver mere bevidste om, hvad vi putter i munden. Sanseoplevelsen svinder mere og mere ind, fordi vi spiser mere masseproduceret mad. Jeg tror derfor, at vi vil blive mere fokuserede på vores fødevarers tekstur og smag.

Som fortalt til Daisy Meager.

Chloé Rutzerweld er fødevaredesigner og baseret i Holland. Da hun dimitterede fra Eindhoven University og Technology i 2014, startede hun et koncept- og design firma, der tager udgangspunkt i fødevarer. Hun udforsker samfundsmæssige fødevareproblematikker gennem talks, workshops og middage.

Hele den her uge handler MUNCHIES om fremtidens mad. Om hvad vi spiser, drikker, dyrker og lever af i 2050, og om de mennesker, der er med til at skabe fremtidens kost. Du kan læse flere artikler her.