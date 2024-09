Jeg drak alger med en københavnsk mesterkok i jagten på fremtidens måltid

En kop færdigblandet Onemeal. Foto: Martin Kaufmann

Klokken er lidt i tom mave om eftermiddagen, halvvejs mellem kantinens pastabuffet og det aftensmåltid, der sikkert ender med at blive en takeaway på vejen hjem. Din mave skal lappes, men et mellemmåltid behøver ikke at være ensbetydende med bananer og Snickers. Jeg har set og smagt lyset, og det er mikroalger i en kop.

Alger i en kop, siger du. Er det ikke et måltid for fisk eller folk på ekstreme helsekure? Faktisk er mikroalger gastronomiens nye yndlingsingrediens, og det har resulteret i en dansk opfindelse, der hedder Onemeal.

Videos by VICE

Kort fortalt er Onemeal et mellemmåltid i pulverform, smækfyldt med de fremmeste buzzwords: Brun og hvid miso, ærteprotein, spirulina og chlorella. Onemeal er udviklet af kokkene Francis Cardenau, Mikkel Maarbjerg og Nikolaj Kirk, som sammen forsøger at sprede det glade budskab om, at mikroalger nu er spiselige.

Jeg er taget i køkkenet med Francis og Christina Høgh Selmer Kirk, som er direktør for Onemeal, for at se hvor meget alkymi, der skal til for at udvikle nye smage. Kokkene har nemlig eksperimenteret i flere år for at få algerne til at være appetitlige. “Mikroalger smager ubehageligt,” siger Christina. “De smager nærmest af fiskefoder. Det er en smag, der er svær at skjule, og det har været den store udfordring for os. Mikroalger er sunde, men hvis de smager af akvarium, så får vi ikke folk til at spise det.”

I køkkenet med Francis Cardenau og Onemeal. Foto: Kristian Nielsen

Sundheden er det mindste problem. Hvis du er på jagt efter superfoods, bliver det ikke meget mere super end den her blanding. Mikroalger er en af de bedste kilder til protein i naturen (med dobbelt så højt indhold som oksekød), og sammen med de andre ingredienser er det en eksplosion af omega 3-fedtsyrer, jern, kalcium og vitaminer, som har til formål at give ro i maven for alle os, der har for travlt til at få spist sundt og varieret hver dag.

Det handler om at gøre noget godt for kroppen, uden at det skal ske på bekostning af naturen. Derfor er alle ingredienser økologiske, og udviklerne arbejder på at finde lokale kilder til råvarerne. Der er nogle få producenter af økologiske mikroalger i Danmark, men desværre slet ikke i den størrelsesorden som Onemeal skal bruge.

LÆS MERE: Mad vil aldrig være det samme efter jeg levede en uge på MSG

“Vi arbejder også med risprotein, men omkostningerne for miljøet ved produktionen er meget problematiske,” forklarer Francis. “Så vi vil hellere finde andre kilder til protein.”

For at afprøve Onemeals smag og egenskaber har jeg givet mig selv en udfordring. Før jeg mødes med Francis, vil jeg i en hel dag leve udelukkende af den algebaserede pulversuppe. Selvfølgelig er Onemeal ikke tænkt således, men jeg ville gerne se, hvad en sådan helseindsprøjtning kunne gøre ved min forsømte krop.

Torsten Rojas-Danielsen fra Onemeal griner lidt af ideen. Det skulle ikke være et problem rent sundhedsmæssigt, men han vil alligevel advare mig: “Du kan nok godt få lidt tynd mave af det. Men som Francis sagde: Det gør du også, hvis du ikke æder andet end foie gras en hel dag.”

Foto: Martin Kaufmann

Mens jeg drømmer mig væk til et døgn med intet andet end fed gåselever, hælder jeg det grønne pulver op i et glas til min morgenmad og gør mig klar til en dag på mikroalgekur. “Hvad er det der?” spørger en kollega skeptisk. Blandingen minder om tyndt mudder med en dyb, grøn farve, som passer til duften. Det lugter af fiskemad, og så alligevel ikke. Timian og miso løfter aromaen. Det smager bedre, end det lugter, og minder om en slags japansk pulversuppe.

Ved totiden har jeg drukket min tredje portion. Eksperterne vil mene, at jeg skulle spise 15-20 Onemeals i løbet af dagen for at få nok kalorier, men det virker urealistisk. En bivirkning (eller bonus, alt efter om man spørger mine smagsløg eller mit hjerte) ved Onemeal er, at jeg drikker meget mindre kaffe, fordi jeg hele tiden har et glas med varm væske. Til gengæld kan jeg hele tiden mærke den lidt algede konsistens. Min tunge føles som dengang jeg tyggede koka, dog uden den bedøvende og euforiserende fornemmelse.

Da jeg når til den syvende portion, begynder jeg at freestyle. Jeg må have noget at tygge i, så først tilføjer jeg en omgang suppehorn og bagefter en bunke revet ost. Det giver tiltrængt afveksling, og aftenens sidste Onemeal ryger ned uden problemer.

Næste dag er Francis glad for at høre om mine eksperimenter med at tilføje ting som pasta til deres produkt. Jeg skal ikke have dårlig samvittighed over at have blandet tingene. “Vi prøver nye ting hele tiden for at finde den rette smag og balance. Lad os prøve noget maca,” siger han og finder peruviansk karse og frysetørrede blåbær frem.

Francis eksperimenterer. Foto: Kristian Nielsen

Foto: Kristian Nielsen

Det er åbenbart ikke meningen, at Onemeal kun skal være et mellemmåltid.

“Jeg bruger det nogle gange som krydderi,” siger Christina. “Bare en skefuld på stegte grøntsager. Francis lavede også en tomatsuppe, hvor vi hældte en skefuld Onemeal i – det smagte fantastisk.”

Francis rører rundt i den nye blanding med blåbær og rosenvand. Den lilla blanding smager godt, men har fået den forkerte konsistens.

“Jeg skulle jo have brugt varmt vand,” himler Francis og finder en ny skål. Den anden skål stiller han hen til den voksende bunke med forskellige forsøg, der står mellem miniatureflasker med alskens essens, aroma, matcha, wasabi og proteiner. “Man skal ikke spilde det her,” siger han og hælder en knivspids klorofyl ned i sin nyeste blanding. “Det koster 5000 kroner per kilo.”

Sødmen fra blåbærrene blandet med eddike, chili og flere andre ting fungerer godt og er en markant anderledes smag end den originale med ærteprotein. Det er de første skridt på vejen til en slags dessertudgave, som kan tilfredsstille dem, der ofte kaster sig over søde sager for at dræbe den lille sult.

Noget af det sværeste ved at spise Onemeal en hel dag er, at man ikke har noget at tygge på. Eftersom produktet kun er tænkt som et mellemmåltid, er dette ikke så relevant for de fleste kunder, men holdet er bevidste om problematikken. “Vi overvejer frysetørrede stykker tofu eller grøntsager, som en del af blandingen,” siger Christina, “så man får noget tekstur.”

I køkkenet fortsætter Francis med eksperimenterne. Efter en intens blanding hvor mere og mere wasabi tilføjes, til øjnene løber i vand, får han en indskydelse og begynder at rode i skabene. Han kommer tilbage med tahini og sesamolie og rører det straks sammen med miso, spirulina, ingefær, ærteprotein og chlorella. Han begynder at synge sangen om Cruella de Vil (på fransk selvfølgelig), da den sidste ingrediens kommer i, mens han danser en lille dans. Vi har vist ramt noget rigtigt.

LÆS MERE: Frysetørret pulver og mezcal er opskriften på fremtidens øl

“Det smager mega godt!” udbryder Christina, og hun har ret. Den tunge sødme fra sesamfrøene og den diskrete spidse ingefær giver et modspil til mikroalgerne, som passer mig godt. Den er næsten bedre end originalen. Francis ser et potentiale, men hans Michelin-trænede smagsløg er allerede på vej videre, og han begynder at diskutere mulighederne i ristet sesam.

Da jeg forlader køkkenet, er der endnu en blanding i gang, og jeg har stadig en smag af miso og andemad i halsen. Hvis man skal tro Francis og holdet bag Onemeal, kan jeg godt vænne mig til det. Mikroalger er en del af fremtidens kost, om vi vil det eller ej.