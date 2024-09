Jeg drak den danske tis-øl, som er brygget på din roskildebrandert

Solen skinner, klokken er 11 om formiddagen, og jeg er pissefuld. Nej, jeg er fuld af pis. Næsten. Jeg er i hvert fald i Hedehusene på Københavns vestegn for at smage på Danmarks første tis-øl: pilsneren Pisner.

Lad mig lige starte med at slå fast, at Pisner ikke er filtreret tis, der er blevet gæret og puttet på flaske. Det er heller ikke tis, der er blevet hældt i en drikkedunk og rystet sammen med et par vandrensningstabletter. Nej, øllet er resultatet af et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Nørrebro Bryghus.

Videos by VICE

Tænker du dig rigtig grundigt om, kan du måske huske den der ekstremt fyldte blære, du i 2015 valgte at donere til Landbrug & Fødevarer i en tolvhestes roskildebrandert efter Mastodon på Arena? Nej okay, men nu er den der væskeblanding bestående af fadøl, Jägermeister og Stroh Rom altså blevet til øl.

Sådan så det ud på Roskilde Festival i 2015. Billede via Landbrug & Fødevarer.

Meningen med galskaben var at sætte fokus på bæredygtighed i landbruget og derfor indsamlede man 54.000 liter festivalurin til projektet “Fra pis til pilsner” – eller “beercycling” som det så poetisk hed. Ideen var, at urinen efter otte måneders lagring skulle sprøjtes ud over en maltbygmark i Køge i stedet for konventionel gødning lavet på ko- eller svineurin.

10.000 liter Pisner er klar til at blive tappet. Billede af artiklens forfatter.

Efter endt høst blev bygmalten sendt til Baldersbrønde Bryggeri i Hedehusene, der er ejet af Nørrebro Bryghus, og hvor man brygger og tapper op mod 1,2 millioner liter øl om året. “Da vi modtog malten, undersøgte vi den for at finde ud af, om den rent kvalitetsmæssigt var til at få øl ud af,” fortæller Henrik Vang, der er direktør for Nørrebro Bryghus. “Og det var den. Men det var vigtigt for os lige at få undersøgt malten, inden vi gik i gang.”

Pisner er blevet gæret ved lav temperatur og er blandt andet tilført humlesorterne polaris fra Tyskland og simcoe fra USA, der skulle give det færdige resultat en citrus- og granagtig aroma.

Billede af artiklens forfatter.

Hvordan smager den så, tis-øllen?

Den smager jo slet ikke af pis, konstaterer jeg. “Nej,” svarer Henrik Vang. “Den smager af øl.”Og det er nok meget godt. Øl, der smager af pis, har vi nok af her i landet.

LÆS MERE: Stadionpølsen fra Lyngby er blevet en legende i dansk fodbold

Øllet er en smule bittert, men overraskende friskt. Det dufter humlet og slet ikke af ammoniak. Der er end ikke et strejf af urinal over den. Farven er vel nok det tætteste Pisner kommer på morgenurin, som vi kender det: mørkegylden og ufiltreret.



“Målet har fra starten været at lave en øl, der smagsmæssigt passede ind i hele ‘beercycling’-tankegangen,” fortæller Jakob Hørslev Hansen, der er produktionschef og master brewer i Nørrebro Bryghus. “Det var derfor vigtigt, at det var en lys letdrikkelig sommerøl, som ville passe godt til festivalsæsonen.”

Billede af artiklens forfatter.

Henrik Vang tilføjer: “I starten var vi en smule skeptiske overfor det hele. Men vi er jo et økologisk bryggeri og kunne egentlig også godt tænke os at være med til at lave en bæredygtig øl og finde ud af, hvordan kornet og malten ville komme til udtryk.”



Selvom Pisner er bæredygtig, er den faktisk ikke økologisk. Er det fordi bygmalten er blevet gødet med tis fra mennesker, der på donationstidspunktet sandsynligvis har været høje på alt andet end bare livet?

“Vi har brugt økologiske råvarer i forbindelse med produktionen, men den malt, vi har modtaget, kommer fra en mark, der ikke er certificeret,” fortæller Henrik. “Så det har ikke noget at gøre med, at det er blevet gødet med mennesketis.”

En frisktappet Pisner. Billede af artiklens forfatter.

Henrik forklarer, at den menneskelige gødning faktisk ikke påvirker bryggeproces eller slutresultat. “Når tisset indgår som gødning på en mark, er det jo blevet brugt som en naturlig ingrediens, og det har hverken indflydelse på korn eller smag.”

Til gengæld er Roskildes undergrund blevet sparet for lidt af det urintryk, byens festival hvert eneste år pålægger kommunens rensningsanlæg, og du kan endelig få lov til at gøre som mandrillen og arrangere din helt egen tis-smagning derhjemme.

LÆS MERE: Vi talte med manden, der brygger øl med tis

Under alle omstændigheder er der ikke grund til at være bange for tis-øllet.

Du skal bare huske at drikke nok af de gyldne dråber, hvis du vil være pissefuld.