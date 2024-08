Jeg drak vodka med russiske separatister

I det nordøstlige hjørne af Kazakhstan, tæt på den russiske grænse, er der et stykke land, hvor Sovjetunionen i årevis testede atombomber. Under den kolde krig gennemførte regeringen over 400 atomprøvesprængninger på et militærområde ved navn “Polygon” i Semipalatinsk, som er en by med 200.000 indbyggere.

I den her dokumentar i tre dele tager vores udsendte Abdullah Saeed, Danielle Neftin og Dina Rayzman på roadtrip gennem Rusland og ind i Kazakhstan for at møde de mennesker, der stadig bor i Semipalatinsk til trods for den radioaktive forurening og helbredsrisikoen. Undervejs drikker de vodka med russiske separatister og smager på blod fra et gevir, inden de tager beskyttelsesdragter på og går direkte ind i det mest radioaktive område på Jorden.

Videos by VICE

Se første afsnit her: