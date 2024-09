Jeg er homoseksuel og har taget fire heteroer bagfra

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Tyskland.



Klichéen om at skulle bukke sig ned efter sæben i fællesbadet betragtes ofte som heteroseksuelle fyres værste mareridt. Efter at have været seksuelt aktiv i en del år kan jeg dog afsløre, at den fordom ikke helt holder. Homoseksuelle vil ikke “bare have den bagfra” og ikke alle heteroer er rædselsslagende ved tanken. Det er min erfaring, at man kan dele mænd op i to grupper: dem, der gerne vil kneppes i røven, kendt som “bottom” i bøsseverdenen, og dem, der ikke vil, kaldet “top” blandt homoseksuelle. Det er lige meget, hvilken seksuel orientering de har. Uden pis: inden for de sidste ti år har fire heteroseksuelle mænd lukket mig ind ad bagindgangen.

Videos by VICE

Jeg har tit spurgt mig selv om, hvordan det egentligt er gået til. Jeg anser mig selv for at være almindeligt attraktiv, men jeg er på ingen måde en testosteronssvulmende muskelbundtstype, der konstant søger efter ledige huller at fylde ud med min penis. Det er nok hovedsageligt sket på grund af visse mænds seksuelle behov. De kan groft inddeles i tre kategorier. Type a) er den “hemmelige”. Ham der kan give et blæs på en rasteplads og derefter tage hjem til kone og børn. Typen, der lever alene med sin hemmelighed. Type b) er den “uhæmmede”: Alkohol og stoffer kan forårsage, at dennes slumrende begær vækkes til live. Det er typen, der i retrospekt ofte ser sine udskejelser som pinlige. Type c) er min yndlingsgruppe. Det er de “seksuelt flydende”. De er transcenderet deres traditionelle seksuelle roller. Det er dog ikke nok at høre til en af ovenstående kategorier: det er også en klar nødvendighed, at man er bekendt med den lille glædesbombe, der er prostata.

Det skete første gang, da jeg var midt i tyverne. Stefan var en bekendt fra festmiljøet. Han var en rigtig player, der havde været sammen med flere af mine kvindelige bekendtskaber. Jeg syntes han var virkeligt lækker, men jeg regnede ikke med, at jeg havde skyggen af en chance hos ham. Det ændrede sig den aften. Vi var begge småfulde til en fest, og på et tidspunkt sagde jeg til ham, at jeg tog videre på bøssebar. Overraskende nok ville han med, og vi tog sammen en taxa til “Lulu”, der på det tidspunkt var det mest trendy sted i Köln. Det var et større diskotek med et stort darkroom, som Stefan omgående forsvandt ind i. Men jeg ville have ham for mig selv og slæbte ham derfor med ud igen. Til sidst endte vi hjemme på hans vandseng. Jeg kan huske, at vi begge to skulle ud og brække os mens vi kyssede, og så kom han på at sprede benene. Næste dag var vores aften glemt. Han smed mig ikke ud, men vi havde ikke så meget at sige til hinanden. Han fortalte det endda til et par andre for at komme mit behov for sladder i forkøbet. Efter det kunne jeg for første gang snakke med en kvinde om en fælles sexpartner. Jeg er stadig ikke sikker på, hvad der fik ham til det. Måske var han bare nysgerrig efter at kende den nydelse, et ordentligt stykke kød kunne give hans prostata.

Mit livs anden analpassive hetero lærte jeg at kende morgenen efter en anden Köln-fest. Jeg husker ham ikke så godt, men jeg kendte ham af udseende, og vidste han var til kvinder. Han gik direkte hen til mig og stak sin langefinger op i min røv for at kommunikere sin dominante rolle. I sidste instans endte han dog på maven. Han kunne alligevel ikke se mig i øjnene.

Oliver, min tredje hetero-bottom, var en af dem, der syntes det var sjovt at tage mig i skridtet, når vi stødte på hinanden i nattelivet. Det er en form for humor, som jeg finder ret plat og homofobisk, men i virkeligheden ville han bare have min pik. Vi tog hjem til mig, fordi jeg havde noget tjald liggende derhjemme. Han snakkede hele tiden om “at blive taget” og om sex mellem mænd, og han sagde, at han altid havde spurgt sig selv om, hvordan det var. Han havde nogle ret mærkelige forestillinger, om hvordan HIV bliver overført, og ville derfor ikke have et blæs men i stedet “tages”. I retrospekt tror jeg bare han ville undersøge, hvor mange funktioner hans røvhul havde. Oliver er den eneste på min liste, som jeg stadig (om end sjældent) har kontakt til i dag. Efter vi havde knaldet var der dog en periode, hvor vi ikke så meget til hinanden. Jeg tror han undgik mig. I dag taler vi sammen, som om intet var hændt.

Læs vores artikel om barebacking-miljøet i Danmark: Når Hiv er en gave

Min fjerde oplevelse af den slags var den mest sindssyge af dem alle. Her var der en mand med en plan – navnligt at blive kneppet, og nærmere bestemt af min pik. Boris var flyttet fra Berlin i nullerne og omgående gået fra at være fast inventar i nattelivet til at være familiefar. Han flyttede med kone og barn til Brandenburg og stoppede med at gå til fest. Da han på et tidspunkt besøgte Berlin aftalte vi at mødes. Udfaldet af dette møde blev dog noget anderledes end forventet og ret vildt for en tilbagetrukken familiefar.

Boris bestilte den ene snaps efter den anden og slæbte mig med på “Schoppenstunde” – en hedengangen og ret bizar bøssebar. Han var sjov, og jeg var naiv og kunne ikke gennemskue hans intentioner. Boris tog coke, Boris foreslog, at vi tog på SM-klub, Boris kørte pissefulde mig tværs gennem Berlin i sin BMW. I de tidlige morgentimer satte han sig ved siden af mig i sofaen uden jeans og underbukser og erklærede: “Så, nu er jeg kvinden.” Han havde poppers, men ikke noget kondom. Jeg havde heller ikke noget, og da jeg ikke er interesseret i infektioner, gør jeg det aldrig uden. Familiefaderen sagde dog, at jeg bare kunne knalde ham uden. Til sidst havde jeg to-tre fingre i hans røvhul og en forfærdelig hovedpine. Jeg følte mig misbrugt. Vi så aldrig hinanden igen efter det. Jeg har tit undret mig over, hvorfor han opførte sig sådan. Det var en alt for gennemtænkt plan for nogen, der bare søgte spontan tilfredsstillelse.

Jeg har dog lært én ting af det hele: der er fyre, der gerne vil kneppes i røven, og der er fyre, der ikke vil. Lige meget om de er homo eller hetero.