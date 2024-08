Jeg fatter ikke, at jeg er nødt til at forklare, hvorfor Oprah ikke skal være præsident

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Efter hun havde holdt sin inspirerende tale til Golden Globes-prisuddelingen, begyndte ideen om, at Oprah Winfrey stiller op til præsidentvalget i 2020, at sprede sig. “Intet andet end respekt til VORES fremtidige præsident,” skrev TV-stationen NBC i et tweet, der nu er blevet slettet. “Hvis du lukkede øjnene, kunne du sagtens forestille dig, at talen blev holdt i Iowa,” sagde den politiske ekspert Chris Cillizza til CNN, med en reference til primærvalget i den amerikanske stat.

“Hun affyrede en raket i dag. Jeg vil have hende til at stille op som præsident,” fortalte Meryl Streep til Washington Post. “Ring til mig @oprah. Jeg har en masse mennesker i Iowa, der meget gerne vil høre fra dig,” skrev Obamas kampagneleder fra Iowa på Twitter. Selv konservative politikere som John Podhoretz og Bill Kristol udtrykte deres støtte for Oprah som præsident, og det er jo et meget godt billede på, at 2018 ikke ser ud til at blive en skid mere fornuftigt end 2017 eller 2016.

Mit ærinde er ikke at fornægte, hvor kraftfuld Oprahs tale var, for det var uden tvivl højdepunktet til en prisuddeling, der af og til var lidt akavet. “Vi ved alle sammen, at pressen bliver angrebet i disse dage,” sagde den stenrige medie-kejserinde i en særlige ophidset del af talen. “Men vi ved også, at det er den umættelige tørst efter at fortælle hele sandheden, der afholder os fra at ignorere korruption og uretfærdighed, tyraner og ofre, hemmeligheder og løgne.”

Jeg har heller ikke tænkt mig at kritisere Oprahs politik, som virker forholdsvis progressiv. Hun har faktisk gjort mere end de fleste andre kendisser for at skabe forandringer: I 90’erne var hun med til at lobbye for National Child Protection Act, som blandt andet har resulteret i en database med dømte sexforbrydere, og som er blevet kendt som “Oprah-loven.”

Men kunne vi ikke bare lade berømthederne være berømte? Eller for at sige det mere direkte. Har vi ikke lært noget som helst af Donald Trump?

Det mærkelige er, at i 1999 sagde Trump selv, at hvis han stillede op som præsident, ville Oprah være hans førstevalg som vicepræsident. “Amerikanerne respekterer og beundrer Oprah for hendes intelligens og næstekærlighed. Hun har inspireret millioner af kvinder til at forbedre deres liv, gå i skole, lære at læse og tage ansvar for deres eget liv,” skrev Trump i sin bog.

Trump tager ikke fejl omkring Oprah, men bare fordi man har “inspireret” nogen, betyder det ikke, at man skal stille op som præsident. Trump var selv “inspirerende” for mange amerikanere, som stemte på ham, til trods for alle hans egenskaber, der tydeligvis diskvalificerer ham til jobbet. Vi har ikke brug for flere “inspirerende” politikere, vi har brug for folk, der rent faktisk har erfaring med at regere.

Oprah har, i modsætning til Trump, selv skabt sin enorme formue. Hun benytter sig ikke af racistisk retorik, og hun er aldrig blevet anklaget for seksuelle overgreb. Af utallige grunde ville hun være bedre end Trump. Men ligesom ham, har hun ingen politisk erfaring, og hun har heller ingen platform udover sin (enorme) personlige popularitet.

Her er, hvad vi ved om Oprahs politiske holdninger. Hun er tilsyneladende pro-Israel. Hun tror på den amerikanske drøm på en Obama-agtig måde. Hun støttede Obama, da han stillede op i 2008 og Hillary Clinton i 2016. Hun donerede 60 millioner kroner til ofrene efter orkanen Katrina. Men hvor står hun, når det kommer til sundhedsforsikring? Legalisering af cannabis? Udenrigspolitik? Boligmarkedet?

Det er vigtigt at bemærke, at selvom medierne har brugt de sidste 12 timer på at gå mere og mere i selvsving over tanken om en Oprah-kampagne, så er hun altså ikke kandidat – i hvert fald ikke endnu. Så sent som i juni, sagde Oprah, “jeg vil aldrig blive politiker,” men siden Golden Globes kan det være, hun har ændret mening. Mandag morgen kunne CNN fortælle, at ifølge to kilder tæt på Oprah, så er muligheden for at stille op som præsident nu noget, hun “aktivt overvejer.”

Hvis Oprah gerne vil stille op som politiker, skal hun endelig bare gøre det – men ikke som præsident. Hun skal starte i det små, og måske få et arbejde i den demokratiske administration eller som guvernør. Vi aner ikke, om hun ville være god til den slags arbejde – måske er hun fantastisk til det, men det kan også tænkes, at hun er bedre til det helt utroligt magtfulde arbejde, hun har i forvejen. Hvis du har hybris nok til at stille op som præsident, selvom du har ingen erfaring som politiker overhovedet, så er det en meget god indikator på, at du nok ikke bliver den bedste præsident. Og hvis vi har lært noget som helst af Trumps tid som præsident, så er det, at man aldrig skal sætte en milliardær til at gøre en politikers arbejde.