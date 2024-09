Jeg fik en pornostjerne og en camgirl til at lære mig at snakke beskidt i sengen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Hvis man lavede et referat af alt, jeg siger under sex, så ville du stå med blot fire udråb – “fuck,” “shit,” “hurtigere” og “ja” – og sætningen, “lad mig lige flytte min telefon, den stikker ind i røven på mig.”

Videos by VICE

Jeg er en ret selvbevidst person. Jeg bliver så pinligt berørt af lyden af min egen stemme, at jeg mimer til fødselsdagssange, selvom jeg er fuld og sammen med mine tætteste venner og familie. Så det forholder sig også sådan, at jeg synes, dirty talk er ubehageligt. Sidste år var jeg sammen med en fyr, som sagde ting som “hvordan vil du kneppes?” og “det kan du godt lide, hva’?” under sex – som egentlig er rimelig stille og roligt sammenlignet med, hvad folk ellers slynger ud under akten. Right? Nå, men jeg svarede med et stille “ja”.

Hvis alt var, som jeg ville have det, så var sex helt stille bortset fra stønnene, sukkene, klaskelydene og Ciaras musikvideo “Ride” kørende på Youtube. Men hvis jeg arbejdede med min usikkerhed, ville jeg så opleve en passion og intimitet, som jeg aldrig havde troet var mulig? Måske, men det ville kræve at løbe en endnu større risiko end at synge med på fødselsdagssangen på en fyldt restaurant. Hvad hvis jeg siger noget, der lyder dumt eller er en total kliché? Hvad nu hvis jeg ved et uheld sagde, “Stiv pik, tak.” Selv hvis min partner ikke dømmer mig, så ville jeg dømme mig selv og bare zone ud resten af tiden. (Dirty talk kan selvfølgelig også være en deal breaker for den, der modtager. En af mine veninder har fortalt, at hun engang fik en besked fra en fyr, hun datede, som skrev “Jeg vil voldtage dig.” Det ville hun ikke have.)

Jeg tog en snak med den 28-årige pornoperformer Tasha Reign om beskidte vendinger, jeg kunne prøve at inkorporere i sex. Reigns to favoritter, som hun synes er god til begyndere, er “fyld mig op” (hun tilføjer, at selvom man bruger kondom, vil det lyde frækt i øjeblikket) og “flæk min fisse.” Hun understreger dog, at hemmeligheden bag stimulerende dirty talk er, at man øver sig med sig selv.

“Du er nødt til at onanere og sige de beskidte ting højt til dig selv først,” siger hun. “Øv dig. Se noget porno og se, hvad der tænder dig. Folk giver slet ikke onani nok opmærksomhed. Med tiden kan du begynde at implementere det i sex med en partner og se, hvor afslappet du er med det.”

Tasha Reign (Foto: Glenn Francis, www.PacificProDigital.com, via Wikimedia Commons)

Jeg var nervøs for at ydmyge mig selv ved at sige noget forudsigeligt eller dovent, men Reign fortæller, at det meste dirty talk er rimelig uoriginalt. “Uanset hvad du siger, er det ikke anderledes, end hvad andre folk siger,” fortæller hun. “Jeg føler mig ofte bekræftet af, at andre mennesker er ligesom mig. Alle har de lyster… så det er vigtigt at eksperimentere for at fjerne fordømmelsen.”



Mistress Summer er 26 år og arbejder som professionel dominatrix og camgirl. En stor del af hendes indkomst afhænger af hendes evne til at ophidse andre mennesker med sine ord. Efter fem år som camgirl har hun lært, hvad folk ønsker sig i al hemmelighed, men ikke tør bede om, og hun ved, at det kan lokkes frem med dirty talk.

“De fleste mænd vil gerne høre ting, som deres koner eller kærester ikke vil sige, eller ting de ikke kan sige til en pige uden at få en flad,” siger hun. “De vil gerne høre dig sige ‘ knep min fisse’. De vil gerne høre, hvor meget du vil have deres pik. Mens den gennemsnitlige sexter måske siger noget om en ‘saftig pik’, så siger de nok ikke noget om, hvor ‘intenst den dunker’ eller hvad en ‘beskidt luder’ kan gøre ved dem.”

Summer fortæller, at nøglen til dirty talk er at være meget beskrivende – du skal grave dybt for at forklare de fornemmelser og følelser, der tænder dig – men du behøver ikke kaste dig hovedkulds ud i det. Det skal du faktisk lade være med. Summer anbefaler at begynde med en normal samtale, fuldt påklædt, hvor du kan prøve at sige noget i stil med: “Jeg synes, det er sindssygt frækt, når du taler om min røv.” Hav en samtale om dirty talk.

“Mange mennesker prøver det ikke af, inden de er i soveværelset,” siger hun. “Og så siger de pludselig, ‘Stik den ind,’ og så lyder det akavet og forceret. Det behøver ikke være mærkeligt. Bare kommuniker med den person, du alligevel har tænkt dig at knalde med, og tag den lidt længere!”

Dirty talk handler om at kommunikere lyster, ja, men det er kun muligt (eller nydelsesfuldt) når du er afslappet med din seksuelle side.

“Hvis du ikke kan kigge dig i spejlet og sige: ‘Jeg har en smuk fisse,’ hvordan skal du så kunne se nogen andre i øjnene og sige det samme?” siger Summer.

Efter vores samtale tog jeg et øjeblik foran spejlet. Jeg gentog “jeg har en smuk fisse” tre gange, og for hver gang var ordet fisse mindre og mindre tåkrummende. Samtaleterapien virkede. Så gik jeg skridtet videre. Jeg sagde: “Din dunkende pik får mig til at føle mig som en beskidt luder.” Nej, nej, nej, nej. Den gik ikke. Senere samme aften, mens jeg onanerede, prøvede jeg Reigns favorit: “Jeg vil have dig til at flække min fisse.” Nej, den duede heller ikke til mig… men hvis jeg øver mig lidt mere, kan det være.

Jeg prøvede igen. Jeg sagde: “Du skal løfte mig op og kneppe mig,” hvilket er et udtryk for min fantasi om at være lille og petit. Der skete noget. Måske påvirkede det mig ikke, at kalde mig selv en “beskidt luder” fordi det er for tæt på virkeligheden. Jeg skal forstå, hvad jeg vil have, og ikke kun, hvad jeg er.

Men vigtigst af alt så er jeg nødt til at arbejde med min frygt for, at det, jeg siger, lyder dumt. Næste gang, jeg har sex, har jeg tænkt mig at bede om at få flækket min fisse, men hvis det er for mærkeligt, så siger jeg bare, “Jeg har en smuk fisse.” Det har jeg øvet mig på.