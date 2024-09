Jeg fik mad galt i halsen og kan ikke længere være restaurantanmelder

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i september 2015.

Jeg kommer aldrig til at give en femstjernet anmeldelse. Faktisk kommer jeg nok aldrig til at anmelde din restaurant. Men det er ikke fordi, jeg ikke kan lide dig eller ikke har lyst. Jeg er freelanceskribent, og der skal meget til, før jeg siger nej til en betalt opgave. Det, der kommer i vejen for mig, er, at jeg ikke kan sluge fast mad, når jeg er i selskab med andre.

Da en af redaktørerne på City Paper i Baltimore forleden spurgte mig, om jeg ville anmelde en restaurant, måtte jeg med sorg i stemmen forklare, at det kunne jeg ikke. Jeg er efterhånden så hærdet, at der er få ting, jeg ikke vil skrive om. Jeg har arbejdet undercover på en lurvet stripklub, jeg er blevet truet med søgsmål mere end en gang (af intet mindre end en præst), og jeg har dækket et sexorgie ned til mindste detalje.

Men jeg er nødt til at trække stikket, når det gælder mad. Og jeg har prøvet at finde en måde at komme over det.

Det hele startede, da jeg fik noget galt i halsen. Faktisk skete de to gange. Begge gange offentlige steder i selskab med kolleger. Begge gange frøs alle, mens jeg så døden i øjnene. Begge gange endte det med, at maden fandt vej til mavesækken på egen hånd.

Men der var nu alligevel noget, der hang ved. Det kaldes dysfagi, og det betyder, at jeg har svært ved at sluge.

Første gang jeg fik noget galt i halsen, var det en grilled cheese sandwich. Af en eller anden grund befandt jeg mig for bordenden af tre borde, der var skubbet sammen på et værtshus i Baltimore. De 11 andre ved bordene var gamle, hvide, vigtige mænd—mine chefer. På det tidspunkt havde jeg i ni år arbejdet i salgs- og marketingafdelingen for et bryggeri.

At jeg befandt mig for bordenden var i sig selv ikke så underligt. Jeg nikkede og lo fra tid til anden, og det var så mit bidrag til den slags frokostmøder. Problemet var, at min generelle stilhed bevirkede, at ingen af dem opdagede, at jeg havde fået noget i halsen.

Det gik op for dem, som var de dominobrikker, men der var ingen, der gjorde noget.

Noget satte sig fast. Et stykke ost eller brød eller sådan noget. Det satte sig fast lige midt i halsen, midt i et synk. Jeg havde aldrig fået noget galt i halsen før, så det var pænt forvirrende til at starte med.

At få noget galt i halsen er en stille oplevelse, men det føles ikke langsomt. Det går faktisk pænt stærkt—og døden står hele tiden klar til at tage dig, når du befinder dig midt i det.

SLAM, SLAM, SLAM. Jeg hamrede min knytnæve så hårdt ned i bordet, at det fik ølflaskerne til at danse. SMAK, SMAK, SMAK. Jeg lignede en hulemand, da jeg hamrede mig selv i brystet som en gal. Jeg tyede derefter til at slå min kollega. Han grinte bare af min optræden.

Pludselige forlod farven hans ansigt, da det gik op for ham, hvad der var ved at ske. Ingen ser godt ud, når de er ved at kløjes. Det gik op for dem som var de dominobrikker, men der var ingen, der gjorde noget. I den forsamling var det ikke til at opstøve en helt og fra det øjeblik vidste alle det.

Da jeg forsøgte at rejse mig op, åbnede mit svælg sig pludseligt og løsnede årsagen til mine trængsler. Jeg overlevede.

Jeg rejste mig og vaklede rundt, først til venstre så til højre, vraltende som en gravid gorilla med attitude i et forsøg på at ryste det lille stykke løs. Endnu engang endte det med at ryge ned, men ikke uden kamp.

Omkring et år senere, få dage efter min biologiske far døde, besluttede jeg mig for at revidere min tilværelse. Jeg forlod impulsivt mit arbejde på bryggeriet, de skøre arbejdstider og de gamle hvide mænd til fordel for et forlag, hvor jeg skulle arbejde fra 9 til 17.

Og så på min anden dag, da jeg var ude at spise frokost med mine nye kolleger, skete det igen.

Denne gang kløjes jeg i en blød skinke-og-æg hybrid. Og endnu engang var der ingen, der fattede hvad der skete. Jeg rejste mig og vaklede rundt, først til venstre så til højre, vraltende som en gravid gorilla med attitude i et forsøg på at ryste det lille stykke løs. Endnu engang endte det med at ryge ned, men ikke uden kamp.

I de efterfølgende tre måneder spiste jeg kun suppe, havregrød og ting, jeg kunne gennemtygge, som for eksempel rosiner. Jeg spiste overhovedet ikke ude. Det gik op for mig, at mit svælg af en eller anden grund – sandsynligvis psykosomatisk – har en tendens til at gå i baglås, når det kommer i kontakt med fast føde. Særligt når jeg er nervøs. Og specielt i offentlige forsamlinger.

Jeg ankom tidligt i håb om at kunne snige mig ned i en bås, hvor jeg kunne få den krævende del af interviewet—maden—overstået uden at blive opdaget. Præcis som var jeg en superkendt madanmelder men af de forkerte årsager.

Med tiden kunne jeg føje flere faste fødevarer til min kost, men jeg tygger stadig som en gal. Jeg er altid den sidste ved bordet med en tallerken fuld af mad, som jeg desperat forsøger at hælde i mig.

Som så mange andre med dysfagi hjælper jeg mig selv med at synke ved at placere min hånd på min hals i et forsøg på at hjælpe maden på vej. En del af det er symbolsk; en del af det virker rent fysisk. Et andet trick, jeg har lært, er altid at have noget at drikke ved siden af mig, når jeg skal spise. Jeg gurgler det rundt i hele svælget og har på den måde lettere ved at synke. Sprut er særligt hjælpsomt.

Jeg hader at skulle forklare min særhed til folk, jeg ikke kender, fordi det bliver værre, når jeg taler om det. Jeg hader, når en af mine venner tilbereder et pirrende måltid, og jeg er nødt til at kæmpe for at få det ned, mens jeg gestikulerer vildt og undskylder min opførsel mellem hver eneste opslidende mundfuld. Jeg hader, at jeg ikke kan gå ud at spise, hverken alene eller i selskab med andre. Og jeg hader, at jeg som skribent ikke kan give dig en femstjernet anmeldelse.

Indtil videre er det tætteste, jeg er kommet på at skrive om mad, en profil om en nepalesisk restauratør i Baltimore, der tilfældigvis også er international musikalsk superstjerne. Jeg ankom tidligt i håb om at kunne snige mig ned i en bås, hvor jeg kunne få den krævende del af interviewet—maden—overstået uden at blive opdaget. Præcis som var jeg en superkendt madanmelder, men af de forkerte årsager.

Jeg fyldte min tallerken med en smule af det hele fra den bugnende buffet, mens jeg gjorde mit bedste for at holde lav profil. Jeg ville ønske, at det havde været et af de steder, der serverer portioner, der knap nok fylder en halv tallerken. Så havde der været mindre, jeg skulle fortære.

Over en periode på en times tid sad jeg i fred og tog små bidder. Mindst en bid af hver ret. Jeg tyggede maden grundigt og skyllede det ned med vand. Jeg noterede i en fart et par kommentarer til maden i min notesbog, der lå gemt væk på bænken ved siden af mig. Mirakuløst døde jeg ikke.

Jeg har et stærkt forhold til mad. Jeg stifter bekendtskab med hver eneste lille detalje af hver eneste lille bid, jeg tager—måske lærer jeg endda maden mere intimt at kende end selv de mest berømte madanmeldere.

Måske jeg faktisk alligevel godt kan skrive om mad, nu jeg tænker over det.