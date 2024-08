Jeg fik min mor til at anmelde Cardi B og City Girls’ nye “Twerk”-video

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland

Når City Girls og Cardi B laver en sang sammen, der hedder ”Twerk”, og så udgiver en video til den, ved man godt, hvad man får. Men vi ved ikke, hvad vi har gjort for at fortjene alle de fede ting, rap-samarbejdet mellem New York og Miami har givet os. Du kan godt forberede dig på stavefejl i den her artikel, for jeg skriver, mens jeg sidder og danser i stolen og svinger med håret. ”Twerk” er rendyrket energi, der går lige i bukserne og danseskoene. Kort sagt: Den er vildt fed.

Videos by VICE

Men hvad siger min mor mon til den? Mor er trods alt den bedste den bedste i verden. Også selv om hun ikke aner noget som helst om rap. Men måske er det også det, der gør hendes vurdering interessant. Hun kan give os nye perspektiver, idéer og en indsigt, jeg for alt i verden ikke vil være foruden.

Det er på tide at høre en vurdering fra en person, der forbinder “dansemusik” med Elvis fremfor Cardi B, og som stadigvæk får sin ”teknikkyndige ven” til at brænde cd’er med musik, når hun skal ud og køre lange ture. Hvem ved? Måske kommer ”Twerk” med på den næste?

Noisey: Siger Cardi B dig noget?

Mor: Nej. Altså jeg har måske læst om hende i sladderbladene, men navnet ringer ikke en klokke.

City Girls siger dig sikkert heller ikke noget, så. Det er to kvindelige rappere fra Miami, der har fået en del hype de sidste par år. Men en af dem sidder i fængsel.

Hvorfor?

Hun har svindlet med kreditkort og begået identitetstyveri.

Nåh. Det holder hun forhåbentlig op med.

Jeg sætter videoen på. Mor tager sine briller på, da en tekst toner frem på skærmen.

Hører det med til videoen? Hvad står der?

Inden videoen blev lavet, opfordrede City Girls kvinder over hele verden til at optage deres egne twerk-videoer og indsende dem til en konkurrence. Vinderen blev fløjet ud i forbindelse med optagelserne af videoen og blev lovet 25.000 dollars i præmie. Så videoen er konkurrencen.

Javel, ja. Det er da fint.

Mor er tryllebundet af videoen og sidder helt stille, hvilket er usædvanligt. En gang imellem griner hun højt eller hæver øjenbrynene. Det sker for eksempel, da en kvinde ligger på ryggen og spjætter med benene i vejret.

Hvad er dit umiddelbare indtryk?

Det er da sjovt. Det er lidt sådan ligesom Girlpower – men det selvfølgelig ikke rigtig Girlpower, det er jo voksne kvinder. Jeg forstår ikke teksten så godt, men jeg synes, budskabet er tydeligt: Kvinder har det sjovt med hinanden. Det er selvfølgelig lidt aggressivt i sin kropslighed. Men det er ikke rettet mod nogen, og det er egentlig mere komisk end aggressivt. Det er overdrevet på en måde, der gør videoen sjov. Det, tror jeg, er helt overlagt.

Der er heller ikke nogen mænd med i den. Selv om videoen byder på flere kvinder og sexede billeder end de fleste rapvideoer fra mandlige kunstnere, så synes jeg, den virker mere ”harmløs”.

Ja, det er jo en venindefest. De har det sjovt sammen. Men alligevel synes jeg ikke, den virker anti-mænd. Den virker slet ikke anti-noget som helst.

Bounce er faktisk også en af de få hiphop-subgenrer, der overlapper med LGBTQ-miljøet. Så som musikalsk tradition er den faktisk mere pro end anti. Meget energisk, seksuelt ladet og fuld af glæde.

Ja, det kender jeg jo fra ridningens verden. Når en hest er energisk, er den også ”bouncy”. Og fra et æstetisk synspunkt er der også nogle paralleller til sådan en hoppende hestebagdel.

Folk er generelt positive i kommentarerne, men der er selvfølgelig også dem, der synes den er for eksplicit og for seksualiseret.

Men den foregår jo i en dansesituation. Og dans er kropsligt og sensuelt – sådan er det i alle kulturer. Helt fra begyndelsen, hvor dans havde rituel eller spirituel værdi, og frem til ballet. Der er ingen grund til at være snerpet. Dans er et symbol på livsglæde. Jeg forstår ikke, hvorfor ”seksualisering” altid fremstilles som noget negativt. Uden sex ville ingen af os være her.

Ingen twerk, intet liv!

Det kan man godt sige.

Så twerking er også kunst?

Naturligvis. Alt, der prøver at give udtryk for noget, er kunst. Og til det formål kan man bruge alle mulige former. Man kan tegne, man kan male, eller man kan bruge sin stemme. Selv numsen.

Ratchetness er et kunstnerisk udtryk!

Hvad betyder racthetness?

Det er lige meget. Tak for snakken, mor.