Jeg fik mit første blowjob i weekenden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

I lørdags fik jeg min allerførste guffer. Og hold da fast, den bød godt nok på overraskelser.

Videos by VICE

Jeg beskriver som regel mig selv som en ganske uskyldig 18-årig, der lever et forholdsvist roligt liv. Jeg bryder mig ikke om at feste, jeg har aldrig drukket en fadøl, og den første gang jeg røg pot, var den værste dag i mit liv. Det gør mig automatik til et af VICE UKs mest værdifulde aktiver. Jeg er en renvasket tavle, som de kan afprøve en masse ting på, uden at modtage en artikel fuld af kynisk ironisk distance.

Når jeg tænker over det, er det vildeste, jeg har gjort nok egentlig at score et job hér – nu forstår du måske, hvor nyt alt det her er for mig.

Mangler du yderligere beviser? Jeg er også jomfru, og før i lørdags har jeg aldrig så meget som været tæt på at få noget.

WATCH: Alhan asking people to explain ‘Love Island’

I mange år troede jeg, at mit første blowjob ville være en helt vild oplevelse, der skulle ændre mig som person, ligesom da jeg fik mit første job, eller da jeg opdagede incognito-funktionen i browseren. Hvis man skal tro på alt hypen, får man indtryk af, at det er en jordskælvsoplevelse: Det første skridt på den lange vej mod at blive en rigtig mand. Med det i tankerne havde jeg nogle bekymringer på forhånd.

Jeg er omskåret, og derfor var jeg bekymret for, om mit ubeskyttede pikhoved simpelthen ville blive overstimuleret. Hvad nu, hvis jeg blev ved med at spjætte og til sidst helt mistede fatningen og stak af, mens min udkårne sad der og var helt forvirret? Selv hvis det ikke var nær så himmelsk – eller smertefuld – en oplevelse, som jeg frygtede, så kunne jeg vel forvente at eksplodere efter to sekunder under alle omstændigheder? Skulle jeg prøve at opbygge stamina ved at se videoer inden eller øve mig på tantrisk sex? Hjælper det overhovedet? Det var meget forvirrende og angstprovokerende.

Nå, men her i denne weekend skete det så endelig, og jeg tænkte, jeg ville skrive lidt om oplevelsen – til de af jer, der har glemt alt om angsten, de af jer, der stadig kæmper med den, de af jer, der ikke troede fyre bekymrer sig om den slags, og de af jer, der bare klikkede på linket, fordi der står “blowjob” i overskriften. Jeg gør det også, fordi der ærligt talt ikke er nok mænd, der skriver om sex, og det må vi have gjort noget ved.

“Så lå vi der i sengen og chillede, og før jeg vidste af det, skete det bare: Min pik var i hendes mund.”

Jeg er i øjeblikket i et forhold (i hvert fald i skrivende stund), og jeg har fået lov til at dele historien her. Vi har kendt hinanden i et par måneder, og vi har datet nogle gange. For at gøre en kort historie endnu kortere, så er mine forældre på ferie, så hun kom over på besøg. Så lå vi der i sengen og chillede, og før jeg vidste af det, skete det bare: Min pik var i hendes mund.



Jeg forventede noget i retning af Disneyland, men ærligt talt så vidste jeg kun, at det skete, fordi jeg lå og så på. Jeg kunne ikke føle en mund omkring min penis. Det føltes, som om min penis flød rundt i et vakuum. Jeg følte intet: Tomhed, rummets uendelighed. Men så, et par sekunder senere, skete der noget magisk. Det var sådan helt dejligt og varmt.



Jeg ved godt, det lyder underligt, men jeg fik det faktisk lidt skidt, mens det stod på. Jeg lå jo bare der, mens et andet menneske havde min pik i munden. Så sjovt er det vel heller ikke? Mine tanker begyndte at flyve – hvordan kan vi egentlig vide, at jorden er flad? Jeg må hellere skynde mig at sige, at det ikke har noget med pigen at gøre. Hun var vildt god til det. Jeg følte bare ikke rigtigt, at jeg gjorde nok. Det var nærmest en skyldfølelse, over at jeg ikke gengældte det (bare rolig: Det gjorde jeg så senere) – og så flød mine tanker helt ud i rummet.



Det skal dog nævnes, at jeg ikke havde vildt lang tid til at lade tankerne afsøge kosmos. Før jeg vidste af det, var jeg ankommet. Og jeg bliver nødt til at tilføje, at jeg faktisk føler mig som en mand nu.

Jeg glæder mig til at dyrke sex – jeg har kun hørt gode ting.