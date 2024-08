Jeg flyttede ud i junglen for at blive en ‘moderne heks’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Sarah Wu var så træt af det, hun kalder “standardverdenen”, at hun for næsten ti år siden forlod USA for at flytte ud i Costa Ricas jungle. Hun sagde farvel til det etablerede samfund og boede off-grid med sin mand, Stephen Brooks. Det betød, at hun droppede alt fra smartphones til TV og i stedet begyndte at dyrke forskellige former for magi og eksperimentere med urter – alt sammen vigtige elementer i hendes liv som det, hun selv kalder en “moderne heks.”

Siden 2012 har Sarah været dybt involveret i Envision Festival, som er en fire dage lang festival, hendes mand har grundlagt. De slår sig op på at være “en fejring, der er dedikeret til at vække dit potentiale som menneske.” Det skal ske gennem “kunst, spiritualitet, yoga, musik” og måske det vigtigste: “Landsbyens hekse.”

Jeg fik fat i Sarah via hendes solcelle-WiFi for at lære mere om de moderne hekse, festivalen, “stearinlysmagi,” og hvad det vil sige, at “komme ud af kosteskabet.”

VICE: Hvad fik dig til at tage til Costa Rica for at blive heks?

Sarah Wu: Jeg kommer oprindeligt fra et sted lige nord for New York, og jeg kom til Costa Rica i 2001 for at studere tropisk økologi. Da jeg begyndte at forske i urtemedicin, var der pludselig en masse kanaler, der åbnede sig for mig. Så tog jeg hjem til den såkaldte ‘standardverden’, men vendte tilbage til Costa Rica 2009 på grund af kærligheden til min mand og livet, og fordi jeg ville gå mine egne veje. Jeg begyndte at leve off-grid på vores gård, Punta Mona, som ligger på den caribiske kyst i Costa Rica. Det var en tid, hvor jeg virkelig dykkede dybt ned i moder naturs kræfter… Jeg endte i en tilstand af ukuelighed, men også i voldsom ydmyghed over erkendelsen af, at vi ikke lever i en antropocentrisk verden.

Min forbindelse til ordet ‘heks’ begyndte egentlig, da jeg var ret ung. Jeg var omkring 19, og min spiritualitet blev vakt til live, da jeg begyndte at forstå mere om kvindelighedens principper – selvom kernen i heksekunst er forbindelsen mellem det feminine og det maskuline. I starten var jeg lidt bange for det og tænkte: ‘Hvordan kommer jeg ud af kosteskabet?’ Det var først, da jeg levede i tæt pagt med naturen, at jeg fik skabt et fundament, der var stærkt nok til, at jeg fik den nødvendige selvtillid til at tale om det.

Vent lige, der er et par udtryk, du bruger, som vi lige skal have præciseret. Først og fremmest må du gerne forklare, hvad “standardverdenen” er?

Det er mere eller mindre mugglernes verden, hvor vi alle sammen fortæller historier om adskillelse fra naturen, og at mennesker er over alt andet. Standardverdenen går ud på at presse alle gennem præcis den samme uddannelse, og det er virkelig skadeligt for os mennesker.

Hvad vil det sige at “komme ud af kosteskabet”?

Der er en ufattelig lang historie om undertrykkelse af kvinder, som går meget længere tilbage end afbrænding af hekse. Stort set alle europæere har en kvindelig slægtning, der for ikke forfærdeligt mange generationer siden blev tortureret og dømt som heks. Jeg har altid kunnet mærke den undertrykkende del af vores historie meget tydeligt. Det blev kun styrket, da jeg begyndte at undersøge de gudindereligioner, der kom før patriarkatet. I 2012, da jeg deltog i min første og eneste ayahuasca-ceremoni, gennemlevede jeg to tidligere liv, hvor jeg blev dømt og tortureret for at være heks.

Min families bånd går tilbage til Alsace-Lorraine [historisk region i det østlige Frankrig], hvor der foregik rigtig mange hekseafbrændinger, så jeg tror, jeg har fået det ind med modermælken. Den ayahuasca-rejse viste mig et sted, hvor jeg kunne mærke verdens dybeste smerte gennem den kvindelige oplevelse. Det gik op for mig, at jeg skulle være en stemme, en leder, og en person, som andre kvinder kan se op til – selvom det føles underligt at sige det. Jeg skal være en stemme, der kan fortælle, hvad der er sket mod os, for det er den eneste måde, vores sår kan heles på.

Så når jeg taler om at komme ud af kosteskabet, handler det om at være en stemme, der kan formidle, hvad der er sket mod mænd og kvinder i årtusinder. Samtidig hjælper jeg mænd og kvinder til at forstå, at der – gennem vores spiritualitet og vores forbindelse til verden – er andre veje til sandheden.

Hvorfor er det vigtigt for en heks at leve off-grid?

Jeg tror ikke, det fungerer for alle, men det har været vigtigt for mig, fordi det har lært mig om ukuelighed og om de evner, jeg er født med. Hvis man som samfund lever off-grid, kan man udvikle det, vi kalder laug, med alle de forskellige mennesker i vores stamme. For mig er det enormt vigtigt at tænke over, hvor meget vi giver tilbage til systemet. Om det så gælder jorden, den hydrologiske cyklus eller energisystemet. Man bliver ydmyg af at leve off-grid, og man begynder at tænke over, hvilke evner man har, og hvad man egentlig giver til verden. Man lærer, at det ikke kun handler om, hvad man selv kan få ud af livet, men om at deltage og hjælpe fællesskabet med at trives, for når kollektivet har det godt, har du det godt.

Handler livet som heks mest om filosofi, eller dyrker du rent faktisk heksekunst?

Det er også praktisk. Jeg arbejder meget med urter og planter, og det er en videnskab for mig. Jeg elsker at nørde biologi, botanik og plantekemi, og så lægger jeg en filosofisk og spirituel vinkel ned over det, for det hele passer sammen på smukkeste vis. Planter er levende væsener med personligheder, samtidig med at de kan bruges som mad og medicin. Jeg laver en del førstehjælp, men hvis det er kroniske problemer forener jeg den psykospirituelle drømmetid med det fysiske rum, kost og livsstil. Så jeg binder tingene sammen, og det er gennem min forståelse for planter, at jeg giver mit håndværk en fysisk manifestation, der går ud over botaniske navne og plantekemi. Som en del af min magiske praksis laver jeg stearinlysmagi og fokuseret bøn, og desuden afholder jeg kvinde- og mandecirkler, samt cirkler for begge parter.

Hvad er stearinlysmagi?

Stearinlysmagi handler om at bruge ild til at forvandle bøn til virkelighed. Det sker ved at brænde bønnerne med forskellige farver og forskellige intentioner. Mens lyset brænder, tager det intentionerne, forvandler dem og sender dem op i himlen.

Hvorfor har I valgt at lægge Envision Festival på en strand i Costa Rica?

Envision Festival er vores musik- og kulturfestival. Af en eller anden grund bliver vi beskrevet som en “transformerende” begivenhed, og den betegnelse synes jeg lugter af hybris. Jeg hører mange deltagere på Envision spørge: “Hvordan tager vi festivalens kultur og gør den til en del af vores liv udenfor festivalen?” Folk går fra standardverdenen til festivalverdenen og tilbage til standardverdenen og tænker hele tiden over, hvordan de kan nedbryde grænserne, så standardverdenen bliver mere som festivalverdenen. På Envision får man en mulighed for at opleve et fællesskab, som vi ikke kender til i standardverdenen – folk kan brillere som lige det, de har lyst til at være. De kan være sig selv med alt, hvad det indebærer uden at blive dømt, og det er jo det, vi alle sammen drømmer om.

Og så har I det, der hedder “landsbyheksene” – er det ligesom en forsamling af hekse?

Festivalen har altid haft en landsby, som er det sted, hvor man kan få mad, og der er også en børnezone og en markedsplads. Men vi manglede et helligt sted – der manglede større bevidsthed om, hvad man indtager på sådan en festival. ‘Landsbyheksen’ er en person, der hjælper med at skabe balance og helbrede landsbyen. Og så hjælper hun folk med at lære, hvordan man kan passe på sig selv. Det handler om at give folket magten og vise dem, at de allerede bærer rundt på evnerne inde i dem selv, og at de i sidste ende slet ikke er afhængige af landsbyheksen.

Så har vi vores jordtempel, og Den Røde Telt-bevægelse, som er et helligt kvindeligt sted. Der er også Den Hellige Ild. Ligesom vi har en urteklinik, hvor vi forener vores sundhedsmodel med en konventionel læge. Vi laver urtebaseret førstehjælp og akut urtelindring, og så har vi Zendo, som er en form for psykedelisk skadesreduktion. Der er Den Healende Helligdom, hvor vi arbejder med kroppen, med energier, med tarotkort og med stilhedshealing. Endelig har vi en bar med urteeliksirer, hvor vi laver urtecocktails, som kan hjælpe dig på forskellige måder. For eksempel har vi en kakaococktail, som åbner dit hjerte og stimulerer dig, så du både kan mærke en forbindelse til alting og er i stand til at danse hele natten.

Der er enormt meget energi på en festival – der er larm, og der er personligheder, som virkelig udfordrer dit nervesystem og din adrenalinkirtel – lidt som en undtagelsestilstand. Så hvis du gerne vil falde til ro eller sørge for, at din krop får næring, kan vi hjælpe med det ved at være bevidste om, hvad vi indtager og stadig nyde festen. Jeg er ikke antistoffer på nogen måde – de kan være fantastiske, når de bliver brugt på den rigtige måde, og virkelig hjælpe folk. Men nogen mister balancen – i overført betydning. Man ser folk kokse helt ud om morgenen, når de har taget for meget, de sover ikke, de dehydrerer, og jeg kan ikke lade være med at tænke: “Hvad er det, du gør mod dig selv?” Det her brude være et transformerende opmærksomt, ophøjet, oplyst sted, og så gør du alt det her mod dit tempel?

Tak, Sarah. Held og lykke med festivalen.