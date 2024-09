Jeg forsøgte at finde ud af, hvad de danske mænd går efter på Tinder

I sidste måned udførte dyrerettighedsorganisationen PETA et socialt eksperiment, hvor en mand oprettede to Tinder-profiler: En profil, hvor han holder en bøf og har en t-shirt på med “BACON” skrevet hen over brystet, og en profil, hvor han holder en vandmelon og bærer en t-shirt med “VEGAN” skrevet på. Eksperimentet viste, at der var dobbelt så mange kvinder, der swipede til højre for veganeren end for kødspiseren.

Det fik mig til at spekulere på, om danske mænd mon også foretrækker veganere frem for kødspisere. Så det satte jeg mig for at undersøge. Dogmet er simpelt: I seks dage oprettede jeg en ny profil hver dag, swipede “ja” til de første 100 mænd og holdt øje med, hvor mange match hver profil genererede. Og ja, denne undersøgelse er komplet spuriøs og får forhåbentligt en eller anden researcher til at sidde et sted derude og rive sig i håret, som da vi testede, hvilke temasange der giver mest fisse på Tinder.

Kødspiser vs. veganer

VINDER: Veganer, med 32 match



TABER: Kødspiser, med 30 match

Først og fremmest skal vi lige have full disclosure: Ja, det eneste, der mindede om noget grønt i mit køleskab, var en halvmuggen porre og en honningmelon. Deraf det meget lidt veganer-agtige mugshot. Moving on: Denne “battle” var tæt på uafgjort. Mænd giver åbenbart ikke en fuck for, hvad du indtager af fødevarer, så længe du ligner en, der gerne vil indtage… dem.

Det blev der sagt om baconbilledet:

Kombinationen af tunge og råt kød går åbenbart rent ind i det danske Tinder-landskab. Denne profil var en af dem, der scorede flest beskeder, og jeg kunne med garanti have fået noget på den dumme. Måske er der noget om den med mænd og kød. Ellers også skal man bare vise sin tunge på sit Tinder-pic.



Det syntes mændene om mit veganer-look:

En sjov (haha) GIF med rødt kød og en sjov kommentar om “flotte meloner” (…hahaha)… veganer-elskende mænd er super sjove. Ha.



Makeup vs. ingen makeup

VINDER: Uden makeup, med 30 match



TABER: Med makeup, med 22 match

At mit makeupløse fjæs skulle vinde denne, kom sgu bag på mig. Måske de danske mænd går mindre efter sminkedukker end tidligere antaget? Eller også er jeg dårlig til at lægge makeup.

Det sagde mændene om profilen med makeup:

Jamen hej-hej. FED samtaleåbner. Såe… mænd, der elsker sminkedukker, er super kedelige og uopfindsomme.

…og det sagde de til mit naturlige look:

De match, jeg modtog her, bestod af 50 % giftepotentiale (jeg er så nem: Mænd, der kalder mig pæn uden makeup på, er selvfølgelig keepere) og 50 % douchebags – i hvert fald, hvis au natural-jokes refererer til kønsbehåring, hvilket jeg antager i denne sammenhæng, fordi Tinder.



Cigaretryger vs. jointryger

VINDER: Cigaretryger, med 42 match



TABER: Pothoved, med 37 match

Overordnet flest match her ud af alle profiler. Tror Tinder-mænd, at rygning er lig med at være løs på tråden, eller hvad sker der her?

Det syntes de danske Tinder-mænd om rygere:

Danske Tinder-mænd, der elsker kvinder, der ryger, er nogle needy bitches.

…og det syntes de om joint-elskere:

Dem, der elsker jointrygende kvinder, har nok selv haft nallerne i noget fnisetobak. På samme måde som mit bacon-alter ego, var der nogle heavy erotiske undertoner i de tilbud, jeg fik hentet ind på denne konto.

Konklusion:

Der er sgu ikke den store præferenceforskel i den danske Tinder-verden: De seks profiler genererede mellem 22 og 42 match, hvilket ikke er et crazy udsving. Den overordnede vinder var ryger-profilen med 42 match. Jeg, der troede, os rygere var en truet dyreart.

Det mest brugbare, jeg nok lærte med dette eksperiment, var, at kedelige profiler giver kedelige beskeder retur, og profiler indeholdende råt kød eller narkotika kaster kommentarer og sketchy tilbud af sig fra mænd, der kan finde på at skrive “snort cocaine, worship Satan” som deres eneste profiltekst. Så hvis du er træt af generiske Tinder-samtaler om vejret, er det bare med at komme ned i Nettos køledisk og snuppe en pakke bacon til 16,95 and start posing.