Jeg forsøgte at hacke robotkokken i Legos nye restaurant

Der er en skrækindjagende scene i Tilbage til Fremtiden 2, hvor Marty McFlys mor propper en miniature pizza ind noget, der ligner en mikrobølgeovn, og to sekunder efter står hun med en deep pan-pizza i familiestørrelse. Sci-fi utopi, ja, men når nu Biff Tannen kan blive præsident, virker det naivt at afvise filmens spådomme.

Der er ikke magiske mikrobølgeovne hos Lego House i Billund, men der er en restaurant, som tilsyneladende er overtaget af robotter. Lego House er legetøjsgigantens 12.000 m2-store oplevelseshus tegnet af Bjarke Ingels, hvor man både udenfor og indenfor i den klods-inspirerede bygning kan hengive sig til en verden af minifigurer, byggeri og leg.

Videos by VICE

Lego House, tegnet af Bjarke Ingels Group, set fra oven. Billede via Lego House.

Det er altsammen meget fint og veleksekveret, men den virkelige attraktion er restauranten Mini Chef, der ligger i stueetagen. Det første syn, der møder os, er en dna-spiral af skinner, der slynger sig ned fra køkkenet ovenpå, og to Lego-robotter, der styrer leveringen af maden. De er iklædt butterfly, og den ene minder lidt om laboratorieassistenten Beaker i Muppet Show.

Det lugter langt væk af koncept-restaurant – et begreb der burde være kryptonit for enhver fornuftig person, som holder af at spise god mad – men der er noget helt anderledes fascinerende ved Mini Chef. Det her ligner familiehygge fortolket af Philip K. Dick.

LÆS MERE: En viral instagramkonto bruger Lego til at anmelde øl

Vores tjener, Andreas, kommer ned til vores bås og stiller, hvad der ligner en buttet iPad, på enden af bordet. Han instruerer os: Vi skal bygge vores måltid ud af klodser, fodre dem som en floppydisk ind i bunden af computeren, og så vil magien udfolde sig.

Billede af forfatteren.

På bordet ligger en lille pose med legoklodser til hver af os, og en menu, der fungerer som parlør for robotterne. Der er fire kategorier, man skal vælge fra for at sammensætte sin menu: hovedret, rå grøntsager, varme grøntsager og tilbehør. En aflang rød 4×1 klods indikerer, at jeg vil have glaseret svinenakke til hovedret. En blå to’er med skrå kant er ensbetydende med kartoffelmos og syltede sennepskorn. Når man har fundet en klods fra hver af de fire grupper, bygger man det sammen til en figur, som ryger ned i noget, der ligner en udhulet 8-track-kasette og videre ind i computeren, der afkoder ens valg.

“Til at starte med skulle der ikke have været nogen restaurant her i Lego House,” siger René Due Jessen, som er food and beverage manager. “Der skulle have været et cafeteria, men så opstod den her ide om at lave noget lidt andet. Transportbånd og robotter er jo lidt inspireret af vores fabrikker.”

Byg-det-selv menuen kan tilsyneladende mere end den forlorne, frosne burger, man plejer at få langet over disken i en forlystelsespark. Der er grillet squash med hyldeblomsteddike, boghvedenudler med sesam, eller saltbagt selleri med brunet smør. Friteret kylling fra Hopballe Mølle lyder som en vinder, men jeg vil også gerne prøve den bagte torsk med tartarsauce. Jeg forsøger at bygge en figur med to røde hovedretsklodser, men maskinen afviser prompte med et rødt kryds. Jeg får det samme resultat, da jeg prøver at stikke syv små klodser sammen for at score et par ekstra portioner. Robotkokken kan ikke hackes.





“Systemet er meget sikret,” fortæller René Due Jessen. “Den kan simpelthen ikke læse klodser med den samme farve. Det er et princip, vi har haft fra starten, at vil vil have de her fire kategorier, så man spiser sundt og alsidigt. Børn vælger tre retter, og så får de også en lille gave.”

Nuvel. Vi følger trop, bygger med én klods fra hver kategori, og maskinen sætter en lavine af animationer i gang, der tyder på at ordren er modtaget. Drikkevarer bestiller vi også via computeren, der forklarer, at “et menneske kommer med drikkevarerne”. Tjeneren kommer med fadøl, og jeg kigger ham en ekstra gang i øjnene for at sikre mig, at hovedet ikke pludselig folder sig ud i mekaniske klodser, som var det Arnold Schwarzenegger ved paskontrollen i Total Recall.

Billede af forfatteren.

Maden, derimod, er der ingen menneskehænder, der rører fra det øjeblik, den forlader køkkenet, stablet sammen som en Lego-bentobox bestående af fire kvadratiske moduler. Mens en film på computeren fortæller os, at maden er færdig, triller de fire legokasser ned ad de kringlede skinner fra køkkenet.

LÆS MERE: Vi spurgte Kadeau, hvorfor de åbner en grillbar med shawarma

De velklædte robotter overrækker madkasserne til os. Kyllingen kommer i to stykker: Underlåret er paneret i rug og spelt og friteret som fried chicken; brystet er langtidstilberedt og grillet sprødt på skindet. Der er barbecuesauce lavet på brændt hvidløg ved siden af. I grøntsagsklodsen er der grillet blomkål badet i Vesterhavsost, og de tynde, håndskårne fritter er drysset med citrontimian.



Hopballemølle kylling, stegt blomkål, fritter med citrontimian og hvedekernesalat med kålrabi.

“Til de børn, der ikke kan lide det, siger vi, at det er konfetti,” fortæller René Due Jessen. “Så spiser de det. Man skal bare lade være med at kalde det, hvad det er.”



Hvad enten det er konfetti eller citrontimian, smager det virkelig godt. Køkkenchefen fra Kadeau har været inde over projektet som konsulent, og robotkøkkenet bliver drevet af seks udlærte kokke, anført af af Mikkel Laursen, der vandt prisen som årets kok i 2016.

“For at gæsterne kan lege og blive inspireret kreativt, er det vigtigt, at de får lidt energi til hjernen,” siger René Due Jessen. “Så vi går meget op i råvarer, og at det er et sundt måltid lavet efter økologisk, bæredygtige principper.”

Jeg stjæler en luns af min søns bagte torsk, som er pakket ind i en urtekrumme, der smager af ramsløg. Han har fået en kok som minifigur. Den selvsamme kokkefigur, som står sammen med tre kolleger på skærmen og venter på vores hyldest.

Som små artige avatarer, der har serveret saftig kylling og sprøde urtefritter og sendt os i en DeLorean ud i fremtiden.