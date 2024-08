Jeg forsøgte at skrive erotisk Harry Potter-fanfiction

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

“Harry førte sin hånd langsomt op af Dracos lem, mens hans tunge cirklede hurtigt om pikhovedet.” Hvis citatet gør dig forvirret/bange/utilpas, så er du nok — ligesom jeg var for få måneder siden — lykkeligt uvidende om, at der findes en hel verden fyldt med tryllestave, polyjuice eliksir, et omfattende udvalg af synonymer for penis og en ulækker fascination af “folder” (det kalder man åbenbart en kvindes skede i de kredse, red.). Det er erotisk Harry Potter-fanfiction, og det er 100 procent en ting.

Fanfiction har eksisteret ligeså længe som internettet. Der findes hundredevis af hjemmesider dedikerede til alle mulige former for fanfiction, men den mest populære af alle de sider viser sig at være Harry Potter erotica (altså troldmænd og hekse, der knalder). Det ville jeg virkelig gerne vide, hvad det gik ud på. Så jeg læste 10-12 historier og fandt ud af, at det måske var noget, jeg selv havde lyst til at kaste mig over. Var jeg tændt? Nej. Imponeret? Måske. Det eneste, jeg vidste, var, at jeg havde lyst til at vide mere. Så jeg satte mig for at blive kendt i universet af erotisk Harry Potter-fanfiction. For kan man bruge sin uge på noget federe end at skrive om troldfolk, der knepper?

Til at starte med skulle jeg finde på et alias, og som ved et trylleslag kom jeg på det: “The Golden Snatch”. Mens jeg skrev de første sætninger, tænkte jeg: “Hvor svært kan det være at skrive om Hagrid, der får et blowjob?” Men den følelse blev hurtigt afløst af afsky og frygt, da det gik op for mig, at jeg ikke kunne komme udenom at skulle beskrive Harry Potters pik — uden ironisk distance, vel at mærke. Og det varede ikke længe, før jeg kammede over i (u)sexede HP-ordspil som “expellianus” og “expecto patrokusse.” Det var ikke frækt på nogen måde. Jeg havde virkelig brug for hjælp. Så jeg sendte en SOS-mail til tre mennesker, som har stor erfaring med Harrys erogene zoner, nemlig skaberne bag The Potterotica Podcast.

Jeg spurgte mine nye Potterotica-venner, Allie, Lyndsay og Danny, hvad læserne ville forvente af mine historier — altså udover heksefisser og troldmændspikke. Danny forklarede, at den passende mængde sex i fanfiction er “så meget som muligt”, og Allie supplerede med, at “alle kvinder squirter.” Interessant. Men på den anden side: Hvis man kan flyve på et kosteskaft, kan alle kvinder vel også have lidt magi i trusserne.

“Alle elsker sexscenerne mellem Harry og Draco, fordi de seksuelle spændinger mellem dem er så ekstreme i bøgerne,” fortalte en begejstret læser ved navn Mackenzie. Harry og Draco, eller “Drarry” som de også bliver kaldt, er åbenbart hot, hot, hot. Eftersom de er det mest populære par, kunne jeg ikke slippe udenom at få Drarry med i historien. Men hvem ellers? “Sirius og Hermione er populært. Ellers Ron og Pansy Parkinson og Hermione og Snape.”

Den sidste chokerede mig lidt. Jeg er ikke sikker på, at jeg er nede med hele lærer/elev-viben — det er ikke sexet, det er bare meget, meget ulovligt. Mackenzie påstod dog, at det heller ikke er noget for hende. En af de mere gustne aspekter ved fanfiction er, at den verden lader folk udforske ting, som den gennemsnitlige læser ville synes var lidt (eller meget) for meget. Så der er rigtig meget vold, incest og overgreb i historierne.

“Der er heller aldrig nok forspil,” siger Lyndsay. Kvinderne er åbenbart altid “drivvåde” lige med det samme. Rimelig sexet, men ikke så realistisk. De folk, jeg talte med, hungrede tydeligvis efter nogle mere realistiske sexscener. Måske var det mit lod at skrive nogle’ jeg-er-lidt-træt-og-tager-ikke-min-trøje-af’-scener eller nogle langtrukne seancer med gramseri, så den erotiske HP-verden kunne blive en anelse mere realistisk. “Skriv noget forspil ind i historien,” sagde Allie. Intet problem. Jo længere, jeg kan undgå at skrive om penetration, jo bedre.

Jeg følte allerede, at jeg var kommet i berøring med et rigtigt fedt miljø af fans, der dels deler liderlige HP-historier og sviner hinanden til for at tilhøre bestemte kollegier, men som også generelt hygger sig rigtig meget. Vi brugte endda en del tid på at lege med ordsammensætninger af polyjuice og sperm (polyjizz, måske?). Ja, folk elsker erotik, men egentlig elsker de bare Harry Potter og alt, hvad det indebær. Lyndsay kalder Potterotica Facebooksiden et “safe space“, hvor de ikke bare opfordrer til en åben og ærlig dialog om sex og samtykke, men kræver det. Subkulturen er også med til at skabe mere diversitet, for store mængder af den fanfiction, der er derude, retter op på det heteronormative univers i bøgerne ved at inkludere LGBTQ-karakterer. Jeg havde aldrig forestillet mig, at HP-porno kunne være drivkraft for en debat om seksualitet, psykisk sygdom og samtykke, men det kan det åbenbart.

Folkene fra podcasten satte mig i forbindelse med en lytter, der gerne ville forklare mig, hvad læserne vil have, når de kaster sig over fanfiction. Alyssa, som hun hedder, fortalte, at hun begyndte at læse erotisk fanfiction “lige lovlig tidligt”, for hun opsøgte det allerede så småt, da hun var 15 år. “Jeg elskede historierne, hvor de endelig fik hinanden,” forklarer hun – altså det øjeblik, hvor Hermione endelig giver Ron et godt, gammeldags blowjob, som JK Rowling af uransagelige årsager ikke har med i de originale syv bøger.

Derudover rådede Alyssa mig til at tænke meget over mine ordvalg. “Hvis du beskriver en penis, skal du ikke bare kalde den en penis,” forklarede hun og tilføjede: “Men du behøver dog ikke beskrive den som ‘enorm og lang og hård og rød.’” Rød?! Jeg var alt for homo til det her. “Ja, de er altid røde i fanfiction, jeg ved ikke hvorfor.” Jeg har læst nok erotiske noveller i min tid til at være bevidst om, at pikke normalt dunker af blod, og fisser er blide blomster, der åbner sig, så jeg tror godt, jeg forstår, hvad hun mener, men det er simpelthen så usexet, at jeg havde lyst til at tude. Jeg skrev mig bag øret, at jeg måtte finde nogle ordentlige ord for vagina, der ikke fik mig til at se forkert ud i hovedet. “Man taler også meget om folder,” forklarede Mackenzie. En kvindes “folder” var nok det mest ubehagelige, jeg havde hørt indtil da. Det skulle med i historien.

Da jeg havde en grundlæggende idé om handlingsforløb, tog jeg fat i en person, der rent faktisk skriver Harry Potter-fanfiction, så hun kunne holde mig i hånden og forklare mig stille og roligt, hvordan jeg kunne begynde at sætte ordene sammen og skrive frække, frække sætninger. Hun hedder Chelsea og begyndte for nylig (efter lang tid som læser) selv at skrive fanction. “Det føltes helt naturligt at sætte de karakterer, vi kender, i pornografiske situationer og lege med genren,” fortæller hun.

Det blev tydeligere og tydeligere, at de her mennesker kun skriver sådan noget gris, fordi de elsker karaktererne og gerne vil se mere til dem… I nogle tilfælde meget mere. For dem er det helt naturligt, at deres barnlige kærlighed til Harry Potter-bøgerne udvikler sig i mere voksen retning i takt med, de selv bliver ældre. Jeg ved udemærket godt, at Harry Potter er fantastisk, men jeg synes stadig, det er grænseoverskridende at få mine yndlingskarakterer til at strippe og gnubbe sig op af hinanden. Men heldigvis kom Chelsea mig til undsætning.

Det er åbenbart ikke al fanfiction, som er lige på og hårdt, og der findes forskellige niveauer fra “hardcore” til “moden” til “teen”. Så hvis man synes, det er svært at skrive de allermest eksplicitte scener, kan man også bare antyde dem på en mere børnevenlig vis. Sådan noget som, at Luna Lovegood og Neville Longbottom holder hinanden ærbødigt i hånden, og han måske lige sniger sig til at røre hendes bryst. Men det, synes jeg alligevel, var at springe over, hvor gærdet er lavest – jeg var kommet for at skrive noget rigtig gris, så nu ville jeg gå all in. Og Chelsea bakkede op: “Hvis du skal kaste dig ud i den her verden, kan du lige så godt springe ud på det dybe,” sagde hun. Hun havde ret. Det var på tide at springe i med hovedet først.

Og det viste sig faktisk at komme mere let til mig, end jeg havde forestillet mig. Der var på en eller andet måde noget naturligt over at skrive om de karakterer, jeg var vokset op med – også selvom de var markant mindre nøgne dengang. Jeg begyndte at nørde lidt. Min Harry Potter-viden er temmelig omfattende, og det føltes som en sjov måde at teste den på. Jeg begyndte at skrive små detaljer ind i historien og tog mig selv i at tænke ting som: “hvor er det typisk Ginny Weasley” eller “det er TOTALT Draco Malfoy, det der,” og sådan havde jeg faktisk ikke regnet med, jeg ville have det.

Jeg vidste, at jeg skulle skrive tre sexscener til min første historie, og de hang over mig som truende regnskyer. Mit første forsøg på at skrive en sexet linje gik sådan her: “Ginny rakte sin hånd ud og rørte ved Chos…” men så kunne jeg ikke fortsætte. Jeg kunne ikke skrive det. Jeg overvejede lidt, om ikke det i den sammenhæng ville være passende at skrive “Du-Ved-Hvad” i stedet for vagina – det ville jo lægge sig fint op af bøgerne. Men som vi alle sammen ved, betyder frygten for et navn, at vi bliver mere bange for det, navnet hentyder til. Så hvis Harry kan sige “Voldemort,” kan jeg sige “folder”. Folder! Åh, gud. “Rørte hendes glinsende folder” er uden tvivl det værste, jeg nogensinde har skrevet, men efter jeg havde skrevet det første gang, blev det lidt nemmere. Jeg kunne ikke lade være med at blive lidt stolt. Først kom folderne, og så begyndte ting at glinse og dunke — jeg var i gang.

Jeg brugte omkring en time på at skrive scenen, hvor Ginny Weasley og Cho Chang (spoiler alert!) første gang har sex i min historie. Da jeg først turde skrive “folder,” begyndte jeg faktisk at nyde det. Blev jeg tændt af det?! Måske?! Jeg fik jo lov til at sidde og tænke på sex og skrive det ned, og det var ikke frygteligt. Jeg tror måske, jeg blackoutede, for en time senere havde jeg 3000 ords rendyrket, uhæmmet og slet ikke pinlig lesbisk heksesex, og jeg kan ikke rigtig huske, at jeg skrev det. Men Cho og Ginny har det for fedt, bare rolig.

Så var det bare at få færdiggjort mine 12.000 super sexede ord og sætte dem ind i en spændende handling. Jeg havde nogle dage at arbejde i, og som tiden gik, holdt jeg op med at se på det som en sur pligt. I stedet begyndte jeg ligefrem at glæde mig til at skrive videre. Men det var samtidig frustrerende at skulle fortælle folk, hvad jeg lavede. Det er åbenbart ikke normalt at svare: “Jeg skriver Harry Potter-porno,” når folk spørger ind til ens liv. Jeg blev hurtigt træt af skulle forklare det. Hvad er der nu galt med at skrive porno?! Jeg begyndte at gå tidligt hjem, når jeg hang ud med folk, fordi jeg ville hjem og arbejde på min tekst, og jeg brugte enhver undskyldning for at læse små tekstbidder højt for mine venner. Jeg skrev endda til min homoseksuelle ven Kyle klokken 9 om morgenen for at få ham til at assistere med en sexscene mellem Draco og Harry. Han sagde pænt nej tak. Du ved ikke, hvad du går glip af, Kyle.

Det tog mig fire dage at skrive historien, og så sendte jeg den til en forfatter for at få feedback. Hun hedder Rachel, og hun gennemgik hele molevitten minutiøst. Hun hjalp mig med at få ord som “dunkende” og “pulserende” ind i mine sætninger, så det blev lidt frækkere, og sendte mig endda ind på en hjemmeside, der havde en omfattende liste med beskrivende ord, som tilsyneladende skulle være liderlige. Desværre læste jeg ordet “kødtryllestav,” og så lukkede jeg vinduet med det samme.

“Bare kald den en pik,” svarede Rachel, da jeg ringede til hende for at beklage mig. Det var forfriskende at høre, for ordet “pik” var sammenlignet med “fede, lyserøde kødtryllestav” pludselig blevet musik i mine ører. Gennem min research op hjemmesiden nåede jeg om ikke andet frem til, hvilke ord jeg skulle undgå — for hvis jeg skal formå at gøre det frækt, når Harry knepper Draco, så kan jeg ikke bruge ord som “svup,” vel?

Da jeg var færdig med at skrive, var næste skridt at få rigtige mennesker til at læse det. Der begyndte jeg at gå i panik. Jeg fik en underlig eksistentiel krise, hvor jeg stillede spørgsmålstegn ved alting – måske var mit porno lort, måske var mine karakterer ikke realistiske, måske havde jeg fornærmet en hel befolkningsgruppe ved at skrive frygteligt om homosex, eller måske havde jeg givet Draco den forkerte øjenfarve! Jeg kom frem til, at min panik var et billede på, at den her historie betød mere for mig, end jeg havde regnet med. Det er ret personligt at skulle skrive erotisk, så det betyder noget, når man skal lægge det frem for hele verden. Men det var for sent at give op nu, så jeg fortalte mig selv, at jeg jo kunne gemme mig bag mit stilfulde pseudonym i tilfælde af, at superfans begyndte at finde høtyvene frem.

Den sidste udfordring var at hashtagge historien. Lidt tøvende taggede jeg blandt andet “angst og følelser” og “oralsex”, og så lagde jeg den op. Omkring ti minutter senere gik jeg ind på hjemmesiden for at se, hvordan historien egentlig så ud på sitet, og jeg blev temmelig chokeret over at se, at min beskidte lille kreation allerede var blevet læst næsten hundrede gange. Nogle af historierne derinde har hundredetusindvis af views, så på den måde det ikke så meget. Men jeg var alligevel overrasket over, at så mange mennesker nu sad og opdagede, at jeg havde skrevet “pik” tolv gange i de første tusind ord. Men i stedet for at blive flov, blev jeg stolt.

Kort efter, historien var lagt op, begyndte jeg også at få positiv feedback. Fremmede mennesker, der fortalte mig, at jeg havde klaret det godt, og en masse opfordringer til at skrive flere historier (også en masse sms’er fra min virkelige kæreste, som slet ikke kunne få nok), og det gik op for mig, at folk måske nød det, jeg havde skrevet. Måske var det i virkeligheden ret frækt?!

Så her syv dage og 12.000 ord senere har jeg færdiggjort og udgivet min første erotiske historie, og jeg behøver ikke længere at tage et bad hvert femte minut for at vaske følelsen væk. På syv dage er jeg gået fra at være helt nybegynder til vel nok stadig en nybegynder, men i det mindste en type, der skrive “folder” uden at have lyst til at grave sine øjne ud. Så der kan du bare se, mor. Din pilatesinstruktørs datter er muligvis advokat, men din datter har lige skrevet 12000 ords troldmandsporno, og det er noget, der er værd at nævne i julekortet. Nogle mennesker vil løbe et maraton i deres levetid, mens jeg gerne ville skrive magisk onanimateriale, og det kan jeg ikke se noget problem i.

Blev jeg så kendt? Nok ikke. Men jeg tror måske, at jeg har gjort nogle fremmede mennesker våde i trussen. Min historie er blevet læst over 1000 gange på kun tre dage, og The Potterotica Podcast har spurgt, om de må læse den højt i deres program, så måske er jeg den nye E. L. James. Uanset hvad forstår jeg nu, hvorfor HP-porno er det mest læste på nettet: Det er det, fordi det er sjovt, nogle gange frækt (af og til også skræmmende), og fordi en glidecremes-besværgelse kan eksistere i den verden. Om ikke andet er mængden af troldmandsporno derude et bevis på, hvor vidunderlige bøgerne er, og hvor stor en fanskare de har her 20 år efter, den første bog blev udgivet. Så hvis du er fan af Harry Potter (også hvis du ikke er) og vil blive pirret, forarget og forvirret på én gang, så kan du læse resultatet her (spoiler: Det er noget værre gris).