Jeg fotograferede Brasiliens mest berygtede Red Light District i syv måneder

Denne fotoserie er oprindeligt udgivet af VICE Brasilien

Vila Mimosa er en de mest berygtede områder med prostitution i Brasilien. Mens sexturister valfarter til Copacabana i hobetal, så tiltrækker Vila Mimosa et mere lokalt klientel. Flere tusind kvinder arbejder i kvarteret i det nordlige Rio de Janeiro – det estimerede antal varierer mellem 2000 og 3500 – mens der siges at komme op mod 4000 kunder om dagen.

Kvarteret er en samling af faldefærdige bygninger, butikker og bordeller, der tager sig ud som barer – prostitution er ikke ulovligt i Brasilien, men bordeldrift er. Bag butiksfacaderne finder man tusindvis af små, mørke, kvalmende lokaler, hvor de prostituerede betjener deres kunder. Men området er også hjem for mange familier. Når man bevæger sig rundt, bliver man konstant bombarderet af en endeløs strøm af skadedyr, stoffer, g-strenge, insekter, bryster, hunde, kvinder, mænd og børn, der løber rundt med ble på. Transpersoner er til gengæld ikke velkomne i Vila Mimosa.

Fotografen Fábio Teixeira tilbragte syv måneder i og omkring Vila Mimosa i et forsøg på at indfange kvarterets stemning. “Jeg var førstehåndsvidne til Vila Mimosas verden. Det er et sted med mange kontraster og ekstremer,” fortæller han.