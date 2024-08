Jeg hadede folk, der er allergiske over for mad – indtil jeg selv blev det

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Jeg elsker mad, der hører til særlige højtider. Skidne æg? Hit med det. Skinke med nelliker? Jeg kan godt spise et større stykke. Sjette glas vin? Tak som byder!

For de fleste mennesker er højtider en undskyldning for at gå all-in på mad og drikke. Det er en lejlighed til at samles om bordet med venner og familie og æde så meget mad, som det overhovedet er muligt i løbet af et par timer. Som madskribent, opskriftudvikler og overspiser er jeg som oftest Nero ved den slags begivenheder og kværner den ene portion efter den anden i et tempo, der er så dekadent, at selv de gamle romere ville være imponeret.

Men for et par uger siden, da jeg sad omkring påskebordet med hele min ateistiske jøde-familie, var min tallerken mere mikromakro og Gwyneth Paltrow, end det var frådseri og Guy Fieri. Det ene store fad efter det andet passerede forbi mit hungrende korpus, mens jeg bemærkede hver eneste ting, jeg ikke måtte spise: Spidsbryst med tomat, som er medlem af natskyggefamilien. Hummus lavet af kikærter, som er en bælgfrugt. Matzah-brød lavet på hvede, og dermed også det forbandede gluten.

For syv måneder siden var jeg lige flyttet til Mexico for at fokusere på at skrive rejseberetninger og selvfølgelig for at spise alt deres mad. Jeg ankom sund og rask i september og begyndte straks at æde street food på daglig basis. På en almindelig dag kunne jeg starte med en chorizo-taco til morgenmad på det travle marked overfor min lejlighed, inden jeg vandrede ned i byen og fik en skål pozole med svinekød eller hominy-stuvning til frokost.

Til aftensmad kunne det være en kæmpe tlayuda, som er en slags mexicansk pizza bygget oven på en sprød majs-tortilla på størrelse med et fad. Selvom mine spisevaner måske lyder overdrevne, så skrev jeg altså også om alle de vidunderlige, traditionelle madretter – det var ikke kun for min egen fornøjelses skyld, at jeg skovlede dem indenbords. Faktisk havde jeg endelig formået at forene mine personlige interesser og min professionelle karriere, og det havde jeg forsøgt på i årevis som freelance-skribent.

Du kender godt klichéen med, at noget sker fra den ene dag til den anden, ikke? Sådan var det faktisk for mig. I slutningen af oktober, to måneder efter jeg var kommet til Mexico, fik jeg blærebetændelse, ligesom jeg har prøvet det så mange gange før. Jeg tog på apoteket for at bede om noget antibiotika, og der gik ikke længe, før jeg havde det bedre. Men fem dage efter jeg var færdig med medicinen, vågnede jeg, hvor det kløede og brændte ustandseligt over hele kroppen. Dag efter dag, efterhånden som ubehaget voksede, forstyrrede min søvn og drev mig til vanvid, ledte jeg efter en logisk forklaring – jeg overvejede ikke, at det måske hang sammen med det antibiotika, jeg lige havde taget.

Det var værre, end jeg troede: Næsten alt, jeg spiste, påvirkede min hud og mine nerver, og visse meget almindelige allergener som alkohol, mejeriprodukter og den frygtelige gluten gjorde det hele meget, meget værre.

Var det skyllemidlet, som jeg var begyndt at bruge, da jeg flyttede? Jeg vaskede alt, hvad jeg ejede med et nyt skyllemiddel uden tilsætningsstoffer. Var det en lokal plante, der hørte hjemme i mit nye land? Jeg begyndte at spise antihistaminer, som var det slik.

Der var intet, der virkede – indtil en klog ven foreslog, at jeg lavede en mad-dagbog, så jeg kunne følge med i om noget, jeg spiste, gjorde symptomerne værre. Først rynkede jeg på næsen af ideen. Havde hun nogen anelse om, hvem hun talte til? Madskribenten med en mave af stål, som kunne bunde en hel skål indmad og habañero-chilier uden så meget som at bøvse bagefter. Jeg er personen, der sidder og himler med øjnene, når venner eller familie påstår, at de ikke kan spise gluten eller er “laktose-intolerante”.

Men jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre – den kroniske kløe blev værre og begyndte at føles som nålestik – så til sidst gav jeg efter. Jeg kunne hurtigt se, at problemet rent faktisk hang sammen med min kost. Og det var værre, end jeg troede: Næsten alt, jeg spiste, påvirkede min hud og mine nerver, og visse meget almindelige allergener som alkohol, mejeriprodukter og den frygtelige gluten gjorde det hele meget, meget værre. Jeg kunne slet ikke udholde tanken om at skulle til at eliminere madvarer fra min kost for at finde ud af, hvad jeg rigtigt fejlede. Jeg fattede stadig ikke, at hele mareridtet var forbundet med den forbandede antibiotika, så jeg tog hjem til New York midt i december og arbejdede med en naturopat-læge for at finde ud af, hvordan jeg kunne blive rask igen.

I løbet af min første konsultation gennemgik lægen mine mange blod- og urinprøver og hormontests. Ifølge laboratoriet var der intet som helst galt med mig: Jeg var sund og rask, og havde perfekte tal i alle kategorier. Jeg prøvede at forklare, hvordan visse madvarer påvirkede mig, da lægen spurgte om jeg havde taget nogle former for medicin for nylig. “Har du for eksempel taget antibiotika?” spurgte hun. Ja, det havde jeg da gjort, tilbage i oktober. “Og hvornår begyndte symptomerne?” Nåh ja… Omkring fem dage senere. Havde jeg taget antibiotika på andre tidspunkter? Når jeg tænkte efter, tog jeg ret meget amoxicillin i fem uger henover sommeren, efter jeg havde fået en sygdom fra en flåt. Da vi gennemgik min journal – som mest bestod af ture til skadestuen, for at gøre noget ved min tilbagevendende blærebetændelse og øm hals – gik det op for mig, at jeg alt i alt havde taget antibiotika tolv gange, altså i gennemsnit en gang om måneden.

Naturopaten forklarede derefter, at hun mente, at jeg led af “utæt mave”, som er et ufattelig tåbeligt navn for en sygdom, der opstår, når de utallige “mikrobiomer”, der bor i vores maveregion, bliver beskadiget af usund kost, ekstrem stress eller antibiotika-medikamenter, der udrydder både de dårlige bakterier, der forårsager infektioner som streptokok og blærebetændelse, og de gode bakterier, der hjælper os med at fordøje mad og forhindrer, at inflammation spreder sig til resten af kroppen.

Der bor omkring 1000 forskellige arter af mikroorganismer, der både gør gode og dårlige ting i vores mavers komplekse økosystem: Bakteriernes genetiske mangfoldighed er 150 gange større end de mennesker, de bor inde i. I alt vejer det her lille samfund inde i kroppen lidt over to kilo. Når noget går galt, og balancen bliver ødelagt – i mit tilfælde som reaktion på det ene skud destruktiv antibiotika efter det andet – så dør de gavnlige bakterier (de probiotiske bakterier, som man også finder i kombucha og kefir) og de patogene bakterier begynder at formere sig. Hvis ikke man gør noget ved dem, vil de her skadelige organismer svække de fintvævede cellevægge i tarme og mave, så ufordøjede madpartikler kan snige sig ud i blodet. Når det sker, begynder immunforsvaret at angribe de invaderende horder, for selvom ting som mælk eller majs er helt uskadelige, når de er inde i maven, betragter kroppen dem som farlige, når de befinder sig andre steder, og sådan kan en fødevareallergi eller intolerance opstå.

Nu ved jeg, hvordan det føles at være personen, der sidder ved bordet og nervøst scanner hver eneste ret for ingredienser, der potentielt kunne kaste mig ud i fire dages galoperende symptomer. Min tidligere foragt for allergikere er vendt på en tallerken og blevet til fuldkommen empati.

Der er masser af beviser for, at det hænger sådan sammen. Adskillige videnskabelige undersøgelser har vist, at det er vores tidlige og hyppige eksponering for antibiotika, der er skyld i en alarmerende stigning: Antallet af fødevareallergier blandt både børn og voksne er steget med 377 procent siden 2007.

I mit tilfælde satte min naturopat mig på en ekstremt restriktiv kost, der kunne reparere min mave ved at skabe en god balance mellem de gode og dårlige bakterier. På den måde holder min mave op med at være “utæt”, og min overfølsomhed overfor visse madvarer kan vendes igen. Jeg har tidligere været stolt over at være altædende, men lige nu kan jeg hverken spise soja, mejeriprodukter, gryn, bælgfrugter, alkohol, kaffe eller nogle former for forarbejdet sukker.

Måske kender du kosten ved dens mere hippe navn: Palæo. Det er en kost, som mest bliver dyrket af crossfit-typer, og derfor bliver den også disset vidt og bredt, blandt andet af mit tidligere jeg. Og selvom jeg nok ikke bliver ved med at spise på den måde resten af mit liv, må jeg sige, at den videnskab, der ligger til grund for stenalderkosten, er ret fornuftig. Og eftersom mine symptomer langsomt, men sikkert, er ved at forsvinde, kan jeg lige så godt indrømme, at jeg er omvendt. I hvert fald indtil min krop har det bedre. Nu ved jeg, hvordan det føles at være personen, der sidder ved bordet og nervøst scanner hver eneste ret for ingredienser, der potentielt kunne kaste mig ud i fire dages galoperende symptomer. Min tidligere foragt for allergikere er vendt på en tallerken og blevet til fuldkommen empati.

For tiden lader jeg som om, at brødkurven ikke eksisterer og spiser leverpostej med ske i stedet for pizza. Jeg steger næsten alting i svinefedt og bygger komplekse desserter af revet kokosnød og rå honning.

Med tiden håber jeg at kunne vende tilbage til at spise alt, jeg finder på min vej, men indtil videre vil jeg bare bunde en omgang bouillon.