“Jeg har ikke hørt om nogen, der betaler skat” – på tur med to Uber-chauffører i København

“I må kun bruge billedet, hvis jeg ser godt ud.” Nagie tjener mellem 16-18.000 kr. om måneden gennem Uber. Han indberetter alt til SKAT, men det lader ikke til, at det er tilfældet for alle.

En sort Hyundai Sonata kører op på siden af mig. Manden bag de klassiske Ray Ban-solbriller ruller vinduet ned og rækker hånden frem: “Hej, er du Claus?” Jeg stikker ham klør fem, mens han byder mig velkommen og bekræfter min destination. Det er mindre end tre minutter siden, jeg trykkede på min nyerhvervede Uber-app og bestilte en bil til at køre mig til Nørrebro, hvor jeg har en aftale.

Jeg har afsat dagen til at køre rundt med forskellige Uber-chauffører. Jeg vil blive klogere på det fænomen, der for tiden deler vandene: er appen et skalkeskjul for organiserede pirattaxaer – eller er det uskyldig samkørsel kombineret med revolutionerende teknologi?

Taxa-branchen er ikke i tvivl. De klager over konkurrenceforvridende vilkår, mens tilhængerne hylder det frie marked og vender ryggen til monopolet. Mellem dagens gøremål lader jeg Uber-chaufførerne komme til orde. Jeg tager en snak med dem om lønforhold, skat og om livet som udskældt pirat.

2014: Protester over Uber i London. Billede af Chem Squier.

For siden Ubers indtog i Danmark i november 2014 er det gået stærkt for den ekspanderende virksomhed. Med en anslået markedsværdi på cirka 270 milliarder kroner og et indtog i 57 lande siden 2009, må man sige, at de mener det alvorligt. De vil være markedsledere og reklamerer for gode besparelser målt op imod de etablerede taxi-priser.

Det fik blandt andet Trafikstyrelsen til at anmelde Uber til politiet tilbage i november 2014, fordi de mener, at Uber overtræder den såkaldte personbefordringslov. Taxikørsel kræver blandt andet taxikørekort og særlige sikkerhedskrav. Uber mener, de faciliterer samkørsler og derfor ikke hører til under denne lovgivning – og den strid er ikke afgjort endnu.

Jeg tjener mellem 16.000 og 18.000 kr. om måneden, når jeg har trukket alle mine udgifter på bilen fra. – Nagie

PIRATTAXI ELLER EJ

Min første tur er med 22-årige Nagie, der er Uber-chauffør og jobsøgende civilingeniør. Han har været Uber-chauffør i en måned, for som han selv udtrykker det: “Det er bedre end at sidde derhjemme på dagpenge. Det kan jeg slet ikke, så jeg kører Uber, til jeg får et ordentligt arbejde. Det er bedst at være aktiv. Man skal ikke sidde derhjemme – det bliver man dum af. ”

Nagie svinger mellem dansk og engelsk i vores samtale. Han er lige kommet hjem efter syv år i London, hvor han har læst på University of Greenwich. Det er nu to måneder siden han kom hjem, og nu er han på jagt efter et godt job.

Han griner højlydt, da jeg spørger til, hvad han tjener om måneden. Med Akon spillende i radioen og åbne vinduer fortæller han, at han ikke helt har styr på det endnu, men at det sagtens kan løbe rundt.

“Jeg tjener mellem 16.000 og 18.000 kr. om måneden, når jeg har trukket alle mine udgifter på bilen fra. Men det er meget forskelligt. Det afhænger i høj grad af, hvor ofte og hvornår jeg kører. Og så afhænger det meget af, hvor mange turister, der er i byen. Flere af dem bruger Uber, og så er der selvfølgelig alle de unge. De bruger det virkelig meget, når de skal til og fra byen. De er glade for, at de ikke skal tænke på kort eller kontanter. De skal bare swipe; så kommer der en taxi.””

Der har været et par chauffører, der har kørt helt tæt på bilen og råbt “pirattaxi” og “dumme perker” efter mig. – Nagie

I appen har jeg indtastet mine kortoplysninger, da jeg oprettede mig som bruger. Pengene bliver hævet automatisk, fortæller Nagie. Det er en af fordelene ved appen. Alt er strømlinet og logisk bygget op. Samtidig kan jeg på Nagies telefon løbende se, hvor GPS’en guider os hen. På den måde er det let for mig at se, at vi kører den rigtige vej. Det er ellers et af kritikpunkterne fra taxi-branchen – at alle og enhver kan køre for Uber, og at bilerne ikke har den nødvendige standard. Den kritik giver Nagie ikke meget for.

“Uber kan se, hvor jeg er med kunden. Kunden har endda set et billede af mig, før de bestiller. De kan også se min bil og min nummerplade. Uber har alle mine oplysninger, så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være mere usikkert for kunden at køre med mig. Heldigvis bestemmer kunderne jo selv, hvad de foretrækker. Og jeg har nok at lave.”

Alt er nu ikke fryd og gammen i Uber-land. Ulemperne ved jobbet tæller chikane fra de etablerede vognmænd, fortæller Nagie. “Der har været et par chauffører, der har kørt helt tæt på bilen og råbt ‘pirattaxi’ og ‘dumme perker’ efter mig. Men jeg kan jo ikke sige noget, når jeg har kunder med. De bliver bare forskrækkede. Jeg prøver at give dem en god oplevelse, men det er svært, når de andre chikanerer os.”

Men chikanen er ikke noget, han gider tænke på. Han har travlt med at tjene penge, som han siger. Han kører typisk om morgenen og om aftenen, hvor der er flest kunder. Midt på dagen skriver han ansøgninger. Og kører han træt i dem, så sætter han sig ud i bilen og kører et par ture for Uber.

STYR PÅ SKATTEN

Vi er ved at være fremme ved Nørrebrogade. Jeg spørger Nagie, om jeg må stille ham et par spørgsmål mere. Det har han det fint med – hvis taxameteret må køre. Han er en forretningsmand, og det bliver også bekræftet, da jeg spørger ham, om han har styr på indberetning til SKAT. “Selvfølgelig. Det skal man have. Det er ens eget ansvar. Jeg har en revisor, der holder styr på de ting. Ellers kan man ende med et kæmpe skattesmæk.”

Jeg spørger ham til, om han ikke kan forstå, at hans kørsel er konkurrenceforvridende, når de andre taxachauffører er underlagt langt flere love og regler. “Vi lever i et samfund, hvor teknologi er vejen frem. Konkurrence er godt, det skaber flere arbejdspladser. Jeg kører Uber i stedet for at gå på dagpenge. Mange unge kører Uber, fordi de ikke kan finde andet arbejde”

Med det statement siger jeg farvel til min chauffør og drager mod Rantzausgade, hvor jeg har et par aftaler.

“JEG HAR IKKE HØRT OM NOGEN, DER BETALER SKAT”

Efter et par gøremål og et godt måltid finder jeg igen min telefon frem. Jeg bestiller en chauffør til at køre mig hjem. Tre minutter senere ruller en mand i 30’erne vinduet ned og kalder på mig. Jeg hopper ind i bilen og fortæller ham, at jeg er journalist og har et par spørgsmål. “Jeg vil helst ikke sige noget. Kun hvis jeg kan være anonym.” Manden har ikke helt styr på det med skatten, så han foretrækker at være anonym. Vi kalder ham Malik.

Det er ni år siden, han rejste fra Pakistan til Danmark for at studere. Siden har han haft et par afstikkere, men han er netop blevet optaget på CBS, hvor han skal læse en master i finance and investment. Jeg spørger ham, hvad han tjener som chauffør.

“Jeg har kun kørt i to måneder, så det er svært at sige. Men der kommer hele tiden flere kunder – og selvfølgelig også flere chauffører. Jeg har ikke kørt fuldtid. Men gjorde jeg, så kunne jeg godt tjene lidt over 20.000 om måneden, når jeg har betalt mine udgifter til bilen.” Malik arbejder også i et køkken, så det er ikke hele indtægten, der skal komme fra Uber. Han er en af de mange, der har fulgt Ubers færd i resten af verden. En dag så han en annonce på Facebook. Få dage efter var han kørende efter et kort intromøde hos Uber.

Vi siger ikke sort. Vi siger, der ikke er nogen mulighed for at betale skat. – Malik

Vi taler om Uber som fænomen og om, hvordan det er ved at vende op og ned på branchen. I et lyskryds foran Fælledparken spørger jeg Malik, om han betaler skat af sin indkomst. “Uber har ikke et CVR-nummer,” siger han. Jeg svarer, at det er jeg nu ret sikker på, de har. “Okay. Tror du, Uber giver oplysninger om mig til skat? Jeg har ikke hørt om nogen Uber-chauffører, der betaler skat.”

Så de fleste kører sort?

“Vi siger ikke sort. Vi siger, der ikke er nogen mulighed for at betale skat. Men hvis jeg bliver nødt til at opgive min indkomst, når året er omme, så vil jeg trække en masse ting fra. For eksempel slid på bilen, benzin og en masse andre ting. Så kan det være, at regnskabet ser bedre ud. Der er mange fradrag at hente.”

Jeg er ikke helt sikker på, om det er Uber, der har fejlinformeret Malik i introduktionssamtalen, eller om min chauffør kører cowboy-stilen. Men uanset hvad udfaldet bliver, så har Malik en plan. “Jeg overvejer at købe en Audi A5. Det er min drøm. Så kan jeg fradrage 5.000 på lånet hver måned bare ved at køre et par dage om ugen. På den måde vil jeg have en lækker bil til næsten ingen penge. ”

Jeg kan mærke, at vi ikke kommer så meget længere omkring de etiske dilemmaer, men vi er også fremme nu. Jeg siger farvel og krydser gaden. Jeg er ikke helt afklaret med, hvad jeg mener om Uber, selvom jeg nu har kørt med et par forskellige chauffører. Det lyder til, at det både kan være en god og en dårlig forretning at være chauffør – alt efter hvor meget man tjener, hvad man opgiver til SKAT, og hvor meget man vil trække fra. Men jeg må sige, at servicen er i top og teknikken er genial.

Jeg ville gerne have spurgt Uber, hvordan de forholder sig til SKAT, men de er ikke vendt tilbage. Der er heller ikke kommet en afgørelse fra domstolene, om Trafikstyrelsen har ret i deres anklager om pirateri. Det må tiden vise. I mellemtiden fortsætter Uber med at indtage lande i et hastigt tempo, mens fagforeninger globalt arrangerer blokader og politikere forsøger at forbyde appen. Og mens politikere og medier har rettet deres fokus på Uber, har flere nye konkurrenter til Uber set dagens lys. Uanset hvad lader det til, at teknologien er kommet for at blive.