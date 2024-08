Jeg har lavet en ligning, der fortæller, hvor lang tid det tager at komme sig over sin eks

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Hvor lang tid tager det at komme sig over sin ekskæreste? Det kommer an på så meget. Jeg savner nogle måltider, jeg engang har spist, mere, end jeg savner nogle af mine ekskærester, og jeg savner tilfældige mænd, jeg har knaldet, mere, end jeg savner gamle venner. Min oplevelse er, at der ikke rigtig er nogen logik i, hvor svært det er at komme sig over nogen, hvilket jeg i øvrigt definerer sådan her: Det gør ikke længere ondt at tænke på ham, og du er holdt op med at søge efter ham på Instagram hele tiden.

Videos by VICE

De fleste mennesker, der har oplevet et virkelig hårdt brud med en kæreste, kender til en særlig ligning, som “hjælpsomme” venner kaster i hovedet på dig, eller som du falder over klokken to om natten, når du sidder og googler, “hvor lang tid skal jeg have lyst til at dø?”

Ligningen er: Det tager halvt så lang tid at komme sig over nogen som den tid, I har været sammen. Så hvis du var kærester med Julius i otte måneder, og han slog op med dig, “fordi han ikke rigtig kan være den kæreste, du fortjener, lige nu”, så skulle det teoretisk set tage dig fire måneder at komme videre.

x/2 = y. (I denne ligning er x den tid, I har været sammen i måneder, og y er det antal måneder, det vil tage, før du stopper med at sende små budskaber til ham i din Instagram-story.)

Der er faktisk reel forskning, der har forsøgt at finde ud af, hvor lang tid det tager at komme sig over et brud. En undersøgelse fra 2007, der blev offentliggjort i Journal of Positive Psychology foreslog, at det magiske tal er tre måneder. Deltagerne var 155 studerende, som alle sammen havde slået op med deres kæreste indenfor det seneste halve år, og 71 procent af dem begyndte at have det meget bedre efter omkring 11 uger. (De havde haft forhold af forskellig længde, og der var både personer, som selv havde slået op, og andre, der var blevet dumpet.) En undersøgelse fra 2009 fandt ud af, at en skilsmisse i gennemsnit tager 17 måneder og 26 dage at komme sig over.

Der er ved gud forskel på 11 uger og 17 måneder, og alle brud er jo forskellige, og det kan tydeligvis ikke rummes i så simpel en ligning som x/2 = y. For x/2 = y beskæftiger sig kun med, hvor længe I har været sammen, den forholder sig slet ikke til, hvor integreret han er i din vennegruppe, eller at han har fået dig til at se en serie, som du nu ikke kan holde ud, fordi den minder dig om ham. Og i takt med at der kommer flere og flere måder vi kan være sammen på – bollevenner, kærester, gentagne engangsknald, ægtepar, backup og så videre – er det vigtigt, at vi kan pege på, præcis hvad det er, der forvandler os til deprimerede psykopater, og hvordan den følelse går væk igen.

Derfor har jeg forsøgt at lave en ny ligning, der er så simpel som muligt uden at være for simpel. For jeg anerkender, at du (jeg) har brug for en udløbsdato, også selv om den er totalt uvidenskabelig og udtænkt af en liderlig sex-blogger (mig), for så kan du minde dig selv om, at alting har en ende, på et eller andet tidspunkt.



Der er nogle væsentlige parametre, som du sikkert synes, det er problematisk, at jeg har udeladt. Blandt andet om det var dig eller ham, der slog op, hvorvidt I stadig er venner, og om bruddet kom pludseligt. Jeg har ikke taget de detaljer med, fordi jeg er kommet frem til, at de kan påvirke processen i begge retninger, så statistisk set burde de udligne hinanden. OG! Hvis du har tænkt dig at blive ved med at have sex med din ekskæreste, så vil jeg ikke dømme dig, men så kan du lige så godt tage hele den her formel, sætte ild til den, smide den ud og vandre direkte ud i havet, for intet kan hjælpe dig nu.

Okay, men her er den så, ligningen, som jeg har lavet: x/2 + j + l – t + k/2 + r = y.

x = Den periode, I har været sammen i måneder. Husk: Det er lige meget, om I kaldte det et parforhold eller ej.

y = Den tid, det vil tage at komme dig over ham.

j = x/3 Hvis du ikke helt kan forstå, hvorfor I overhovedet holdt op med at være sammen, og du har det lidt som Fischer fra Rejseholdet, der forsøger at regne en mordgåde ud, og du egentlig synes, I var skide gode sammen, så skal du tilføje noget tid til processen – for den periode, hvor du fornægter eller er forvirret, gør, at det hele tager længere tid. Det står j for. Og j er lig med en tredjedel af den tid I har været sammen. J spiller også ind, hvis han var dig utro. Men hvis bruddet giver totalt mening for dig, så er j=0.

l = 4 Er du meget ømskindet? Bliver du let ked af ting? Så tilføj fire måneder. Hvis ikke er l=0.

t = x/3 Hvis du på et tidspunkt kort efter bruddet ender sammen med en anden, og det er rimelig god sex, og han er rimelig sød ved dig, så kan du skære et stykke tid fra. Hvis du slet ikke tror på rebound-sex, er t=0. (En mand, jeg talte med, fortalte mig, at “sex med en ny person er nok den hurtigste måde, man kan komme sig over følelser, der bliver hængende, især hvis man kan overbevise sig selv om, at den nye person er bedre end den gamle. Parforhold kan tit ende som en psyko-seksuel kamp, og intet er bedre, end når du kan overbevise dig selv om, at du har ‘vundet’ oplevelsen.”)

k = Hvor mange gange om dagen, du tjekker hans sociale medier.

r=3 Hvis du ikke helt ved, om du skal blokere ham eller lade ham se dine Instagram-stories, så du kan blive bekræftet i, at han stadig er interesseret i dag, så må du tilføje tre måneder. Hvis ikke er r=0.

Jeg brugte formlen på alle mine tidligere forhold – som vel at mærke kun kan tælles i måneder og ikke i år – også et, som jeg ikke er helt ovre, og den passede præcist på dem alle sammen. Måske kan den også hjælpe dig. Forhåbentlig kan du ikke bruge den til en skid, fordi du aldrig er blevet knust.