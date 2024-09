Jeg har røget DMT 600 gange i løbet af de sidste tre år

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

For en mand, der har udvidet sin bevidsthed til universets grænser, ser Dick Khan faktisk forbløffende normal ud. Han har kortklippet gråt hår, barberet ansigt, en blød Yorkshire-accent og ikke skyggen af en tommelfinger ring eller dreadlock i nakken. Dick (han foretrækker at optræde under et opdigtet navn) er en “uafhængig DMT-forsker”.

I gennem århundreder har shamaner brygget ayahuasca-the, der indeholder det såkaldte åndemolekyle for at frembringe overnaturlige væsener og modtage beskeder fra det hinsides. I senere år er flere vesterlændinge begyndte at argumentere for stoffets terapeutiske effekt på krop og sind. Men få har lige så meget erfaring med N,N-Dimethyltryptamine, som Dick har. Over de sidste godt tre år har Dick modigt røget sig gennem over 600 doser og nedfældet sine erfaringer i bogen DMT & My Occult Mind: Investigation of Occult Realities using the Spirit Molecule.

Efter et stærkt foredrag ved Breaking Convention 2017, den fjerde internationale Kongres for Psykedelisk Bevidsthed, fangede jeg Dick for at se, hvad jeg kunne lære om et af de mest mystiske psykoaktive stoffer i verden.

VICE: Hej Dick. Kan du tage mig med tilbage til begyndelsen? Hvor begyndte det hele?

Dick Khan: Jeg har altid været meget interesseret i esoterisk filosofi. Som barn havde jeg en tre-fire ud af kroppen-oplevelser. Fra da af blev jeg overbevist om, at der var noget i mig, der kunne eksistere udenfor min krops rammer. Det var klassiske ud af kroppen-oplevelser. Det er der, min fascination stammer fra. Jeg opsøgte selvfølgelig ikke esoterisk viden som barn. Der var en person, som introducerede mig for det senere. Men det gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg har brugt mange år på at fordøje den type filosofi.

Hvad gjorde dig interesseret i DMT?

Da jeg var ung, nød jeg at indtage visse rusmidler, og jeg har også haft gode oplevelser med LSD. Men så bliver man voksen, og ens liv forandres. Jeg faldt tilfældigvis over dokumentaren The Spirit Molecule og helt ærligt, så fik jeg gåsehud, især da de frivillige i Rick Strassmans eksperimenter beskriver deres oplevelser, mens de er på DMT. Jeg måtte bare prøve det.

Hvad var det ved det, der fangede dig?

Folk fortalte, at de oplevede åndelige fænomener. Det gjorde et stort indtryk på mig. Det er jo store nyheder. Jeg var i forvejen interesseret i esoterisk filosofi, så jeg måtte prøve det på egen krop. Jeg læste en masse vidnesbyrd over flere måneder, men ingen af dem kunne foregribe min oplevelse, den første gang jeg prøvede DMT.

Inspireret af DMT. Illustration: L. Brown, via

Hvad skete der den første gang?

Det første hit var bare nogle få milligram, men jeg var helt blæst væk over, hvor potent det var bare efter at have inhaleret en enkelt gang. Min kone så på. Hun var ikke glad for det og sagde: ‘Nu har du prøvet det. Lad det så ligge’. Mit svar? ‘Nej.’

Derefter havde jeg en oplevelse alene i mit soveværelse med 15 mg. Gardinerne var ikke trukket for, og jeg lå på gulvet og stirrede op i loftet. Få sekunder efter lå jeg og kiggede på et gammelt billede af min familie. Vi stod og holdt hinanden i hånden med store smil på læberne. Det var krystalklart. Det var et billede af ren lykke. Jeg tænkte: ‘Hvordan kan det her ske?’ Det fremstod så tydeligt, og samtidig kunne jeg se lige igennem loftet. Efter den oplevelse var jeg helt forelsket i de magiske egenskaber, DMT har.

Jeg har et fuldtidsarbejde og en familie, og jeg har altid sørget for at begge kommer i første række. Men når det er sagt, så var jeg helt solgt. Så jeg fortsatte med at bruge det.

Var der et tidspunkt efter de første oplevelser, hvor du tænkte ‘nu er det nok’?

Halvvejs gennem en moderat dosis, jeg havde taget indenfor, registrerede jeg desværre en ændring i mit humør. Jeg var på vej ned, og lige pludselig blev det meget mørkt. Det er noget, jeg taler om i bogen, i det omfang jeg kan. Jeg talte med min kone om det, og det var virkelig svært. Jeg var meget nervøs for at prøve igen og især indenfor. Med DMT er der stor forskel på at udvide bevidstheden i et lukket rum, hvor det kan blive en meget turbulent oplevelse, og udenfor, hvor himlen er den eneste begrænsning.

Hvad har de største oplevelser været?

At se væsener, som jeg vil kalde ånder. Du kan også kalde dem bevidsthedsenergier, kropsløse bevidstheder… nogle folk kalder dem for rumvæsener, men det er ikke en betegnelse, jeg bryder mig om. Den geometri, skønhed og omfang de udgør – for mig er det noget helt naturligt. Det er ikke bare noget, hjernen finder på. Det er jeg helt sikker på efter at have udført 600 eksperimenter. De ting, jeg har set, har overbevist mig om, at menneskeheden ikke er kronen på skaberværket. Ej heller er vi alene i universet. Det var enormt givende oplevelser.

Engang så jeg et væsen, der var geometrisk afgrænset og helt symmetrisk, men udadtil var det ru og knoldet. Jeg kunne fornemme dens tanker og dens ligegyldighed over for mig. Den viste sig bare. Den ville mig ikke noget. Den sagde ligesom bare: “Se mig”.

Har dine oplevelser ændret dig på både godt og ondt?

Jeg troede i forvejen på noget, der er større end menneskeheden. Det var ren tro, for det var ikke noget, jeg vidste. Men nu hvor jeg har set det, jeg har set, er jeg sikker. I forhold til, hvordan jeg har ændret mig, så er det på mindre, men meget vigtige måder. I mit privatliv er jeg blevet meget mere bevidst om, hvor vigtigt det er at skabe meningsfulde forhold til andre mennesker. Jeg er ikke så hurtig til at dømme andre længere. Jeg er modnet på den måde. Jeg føler mig mere oprigtig. Jeg siger ikke, jeg er perfekt, men der er helt sikkert sket en forandring. Jeg har bedre tålmodighed. Jeg er bevidst om, at jeg en dag skal dø, og at min personlighed ikke lever for evigt, men der er noget i mig, der vil vedblive med at eksistere. Man begynder at tænke mere over livets større sider.

Illustration: Flickr-bruger new illuminati, via

Det lyder meget positivt og berigende. Er det en vedvarende forandring, eller aftager effekten?

Der er gået syv måneder siden mit sidste eksperiment. Jeg føler mig stadigvæk forandret. Der var engang, hvor jeg var udenfor, det blæste kraftigt, og jeg kæmpede for at undgå en negativ oplevelse. Så dukkede der pludselig et billede op i mit hoved, jeg siger ikke, hvad det var, men det efterlod mig med en følelse af, at det højeste mål i tilværelsen er at være positiv på trods af modgang. Det vendte fuldstændigt hele oplevelsen. Jeg tænkte: ‘Blæs du bare, vind. Dræber du mig? Så gør det igen’.

Det har haft en stor indflydelse på mig. Af alle DMT-oplevelser, jeg har haft, så var det ikke den mest fantastiske, men den blev siddende i mig. Jeg tror ikke, man bliver nødt til at blive ved med at tage det for at bevare den indstilling. Det er noget, der kan vare ved gennem hele livet.

Du har foretaget nogle forholdsvis stringente forsøg med DMT. Du har i hvert fald været konsekvent i din brug. Synes du, stoffet skal underkastes videnskabelig forskning?

Traditionel videnskabelig materialisme kan i hvert fald ikke ignorere det her forskningsfelt, hvis det ønsker at bevare sin status som en kritisk og oplyst videnskab. Det her er noget, der kan ændre folks liv – kulturer og samfund – og videnskaben kan revolutionere den her del af menneskets læring.

Men er det overhovedet muligt at foretage videnskabelige forsøg?

Her kommer vi tilbage til den esoteriske og okkulte tænkning. En definition af begrebet okkult er viden om det umålelige. Jeg ville ønske, jeg kunne tage et billede af det, jeg har set, eller tage noget af det med tilbage i et syltetøjsglas. Man må se det for at tro på det.

Du afholdt dig fra at drikke alkohol og onanere, mens eksperimentet stod på. Hvorfor?

Jeg vidste godt, at det, jeg arbejdede med, var af spirituel natur. Jeg ønskede ikke at udforske potentielle åndelige oplevelser, mens jeg var halvberuset eller havde tømmermænd. Det virker respektløst. Det samme gælder onani – det føltes bare forkert i den her sammenhæng.

Godt for dig. Tror du nogensinde, du ryger DMT igen, eller er det et overstået kapitel?

Det er et godt spørgsmål. Nu har jeg arbejdet med det i tre år, skrevet tre bøger, hvoraf en af dem siden er blevet udgivet, så det ville være let at sige ja. Jeg ved det virkelig ikke. Det gør jeg ikke… men et sted dybt indeni ved jeg det måske godt alligevel. Vær forsigtig, men aldrig sig aldrig!

Tak, Dick.

Dick Khans bog ‘DMT & My Occult Mind: Investigation of Occult Realities using the Spirit Molecule’ er ude nu.