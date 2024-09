Jeg har set nogle forfærdelige ting som afterski bartender

Restaurant Confessionals er vores tilbagevendende artikelserie, hvor vi giver ordet til en del af restaurantverdenen, der normalt ikke bliver hørt. I denne udgave har vi talt med en 22-årig bartender, som bruger skisæsonen bag baren på La Grotte Du Yeti, den mest populære afterski-bar i Franking med nogle af de mest vanvittige stamkunder.

Mine venner siger tit: “Dit job må være fantastisk.” De tror, at arbejdet i en sæsonbestemt by er en dans på roser.

Selvfølgelig er det fedt at kunne køre på snowboard hver dag inden arbejde, og jeg tjener ganske fint, men jeg arbejder altså seks dage om ugen, ti timer om dagen i en bar, der lugter af øl, bræk og stinkende armhuler. At være bartender i en by som den er noget helt andet end et tilsvarende job derhjemme. Vi har ikke engang tid til at fjerne overskydende skum fra fadøllene; så travlt har vi. Det handler kun om at sælge så meget som muligt, og de moralske spilleregler er en del løsere, end folk er vant til. Hvis man lavede en liste med alle de seksuelle situationer og andre eskapader, der foregår foran og bag baren på La Grotte Du Yeti, ville man have noget, der var endnu mere saftigt end Paradise Hotel.

Alle billeder taget af Lissa Van Eesbeeck. La Grotte Du Yeti er en kæde. Billederne i artiklen er taget andre steder for at sikre bartenderens anonymitet.

Jeg tager afterski-vagten næsten hver dag. Så tager jeg en kort pause før aftenenvagten begynder. Bartenderne har fri kl. 3 om natten, og afhængigt af hvor fulde vi er, eller hvor sjovt folk har det, tager vi enten på klub eller til efterfest hjemme hos nogen. Omkring middag er jeg på mit snowboard igen, og så kommer afterski-vagten kl. 16. Når jeg ikke har vagt, holder jeg mit eget afterski. Ledelsen er blevet mere striks omkring den slags, fordi de ansatte faldt i søvn efter at have drukket for meget, så de ikke vågnede i tide til deres aftenvagt. Enhver, som møder op fuld, bliver sendt hjem. Indtil videre er det sket to gange for mig i denne sæson, og jeg blev virkelig sur på mig selv, da det skete. Man bliver nødt til at klare “spis, snowboard, arbejd, fest, sov, gentag”-rutinen, hvis man vil arbejde her.

Nogle gange forsøger jeg at tage en pause fra druk, men det er altid svært at holde. Både de lokale og turisterne presser bartenderne til at tage shots med dem, og hvis de betaler, må vi ikke sige nej. Nogle gange lader jeg bare som om, jeg tager shottet, men de fleste nætter ender jeg med at være stiv. Heldigvis er den rene bjergluft en fantastisk kur mod tæmmermænd.

Mine kollegaer gik helt amok, da vi havde studenterforeninger fra Amsterdam på besøg en uge. Man hører altid, at den slags fyre kan tage rigtig meget, men det er åbenbart en myte. Vi skulle forholde os til markant mere bræk end normalt. På deres sidste aften sagde vi til en gruppe fra Gröningen, at de blev nødt til at skride, hvis en af dem brækkede sig igen. Vi havde allerede gjort toilettet rent fire gange den aften.

.

Jägerbombs sælger helt vildt godt i år, fordi en af bartenderne fandt en måde, hvorpå han kunne dumpe shottet ned i glasset med Red Bull kun ved at bruge sin pik. Han stiller ti shots op på række, og ved at vælte den første tumler alle de andre efter som dominobrikker. Lige så snart han har gjort det, vil alle fyrene i baren prøve, og vise folk hvor manddige de er. På grund af det har jeg set en del små pikke.

Vi sælger også shots med ild i. De er meget populære, fordi det ser sejt ud at indånde alkoholdampene. Fulde damer har en vane med at klatre op på baren og lægge an på bartenderen ved at lave bodytequila.

Bartenderne plejede at bo lige over baren, fordi halvdelen af værelserne var permanent tomme. Dengang var det virkelig nemt at hive nogen med hjem. I dag er det kun et par gange om ugen, at en medarbejder har sex med en kunde. Det sker som oftest efter at vagten er slut, men nogle gange har vi sex på baren. Vi bliver nødt til at spørge barchefen om lov, men han er meget cool, så det kan vi sagtens få lov til.

En sæsonbestemt ski-by er lidt som en lille flække. Man kender alle, og når du er ude, ved alle, hvad der er sket. Man bliver nødt til at kunne håndtere en stor mængde sladder.

Trods alt det synes jeg, sæsonbestemt arbejde bag baren giver nogle livserfaringer, der udvider ens syn på verden. Jeg har set mange klamme ting her – i sidste uge skulle jeg fjerne lort fra væggene på pigetoilettet – men det her job handler også om ikke at tage sit liv alt for alvorligt nogle få måneder hvert år. Når jeg bruger vintersæsonen på at servere shots og fadøl, vaske stinkende gulve og snowboarde i puddersneen, ved jeg, at jeg ikke har lyst til at være voksen endnu.

Fortalt til Stefanie Staelens.

Denne artikel blev oprindeligt bragt af MUNCHIES HOLLAND.